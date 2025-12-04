HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Đang chờ xét xử tội chứa mại dâm, “má mì” vẫn tiếp tục tái phạm

Đức Anh

(NLĐO) - Từng bị khởi tố vì chứa mại dâm nhưng được tại ngoại chờ xét xử, Nguyễn Thị Kiều Chi vẫn “tái xuất” với ổ mại dâm trá hình ở Gia Lai.

Ngày 4-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kiều Chi (SN 1989; trú xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) về hành vi chứa mại dâm.

"Má mì" Nguyễn Thị Kiều Chi tại cơ quan Công an

Điều đáng nói, Chi là đối tượng từng nằm trong chuyên án đấu tranh với đường dây môi giới mại dâm trên không gian mạng, bị Công an tỉnh Gia Lai triệt phá cuối năm 2024.

Trong chuyên án trước, Chi được xác định tổ chức hoạt động mại dâm tại 3 cơ sở "cắt tóc thanh nữ" trên các tuyến Phạm Văn Đồng, Cách Mạng Tháng Tám và Lê Đại Hành, thuộc TP Pleiku cũ. Đối tượng nuôi gái bán dâm tại chỗ và sử dụng mạng xã hội để tìm khách. Sau khi bị khởi tố, Chi được tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để chờ xét xử.

Tuy nhiên, từ tháng 8-2025, Chi tiếp tục tái phạm khi thuê căn nhà trên đường Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai để mở tiệm cắt tóc nam Như Hoa nhằm che giấu hoạt động mại dâm. Dù treo bảng "cắt tóc – cạo mặt – ráy tai – giác hơi" và bố trí các dụng cụ nghề tóc nhưng cơ sở này thực chất nuôi 4 – 5 phụ nữ bán dâm. Mỗi lượt bán dâm giá 300.000 – 350.000 đồng; người bán dâm chỉ nhận 100.000 – 150.000 đồng, phần còn lại Chi thu lợi.

Tối 27-11, Tổ Cảnh sát Phòng chống tội phạm Công an phường Thống Nhất bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại tiệm Như Hoa. Các cô gái bán dâm khai nhận mọi hoạt động đều do Chi điều hành.

Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời lập biên bản xử lý hành chính những người liên quan trong vụ việc.

Thay đổi tên, lấy chồng rồi sang Lào sinh sống để trốn truy nã tội chứa mại dâm

Thay đổi tên, lấy chồng rồi sang Lào sinh sống để trốn truy nã tội chứa mại dâm

(NLĐO)- Bị khởi tố về tội chứa chấp gái mại dâm, Trần Thị Thanh đã trốn vào Quảng Nam, sau đó đổi tên khác, lấy chồng rồi sang Lào sinh sống để trốn truy nã. 14 năm sau, Thanh đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ.

Bí mật bên trong căn nhà của người phụ nữ từng phạm tội chứa mại dâm

(NLĐO) - Kiểm tra bên trong căn nhà, lực lượng công an đã phát hiện hàng trăm viên ma túy tổng hợp. Người phụ nữ này từng có một tiền án về tội "Chứa mại dâm".

Công an Bình Phước bắt đối tượng bị truy nã về tội chứa mại dâm

(NLĐO) - Trong thời gian tạm hoãn thi hành án, Hằng bỏ trốn khỏi nơi cư trú và sinh sống ở nhiều địa phương khác nhau mà không trình diện để thi hành án.

