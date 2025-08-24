Ngày 24-8, thông tin từ lãnh đạo xã Nga My, tỉnh Nghệ An cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một bé gái 4 tuổi bị trâu húc tử vong.

Con trâu húc cháu T. tử vong. Ảnh: MXH

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào chiều 23-8, trong lúc đi chơi trên đường ở gần nhà, cháu B.T. (4 tuổi, trú xã Nga My) bất ngờ bị con trâu nhà hàng xóm húc gây thương tích nặng.

Phát hiện sự việc, người thân đã nhanh chóng đưa cháu bé xuống Bệnh viện Nhi Nghệ An cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, đến rạng sáng ngày 24-8, cháu T. đã tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã đã cử đoàn đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình. Được biết, hoàn cảnh gia đình cháu T. rất khó khăn, cháu sống cùng ông bà ngoại vì mẹ phải đi làm ăn xa. Người dân đã kêu gọi, quyên góp tiền hỗ trợ gia đình phần nào vượt qua mất mát, khó khăn hiện tại.