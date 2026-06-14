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Thời sự

Đang điều tra nguyên nhân hai vụ cháy xảy ra ở TPHCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Chiều tối 13-6 ở TPHCM đã xảy ra hai vụ cháy. Rất may không ai bị thương

Ngày 14-6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM, phối hợp Công an xã Nhà Bè, Công an phường Bình Thới điều tra nguyên nhân hai vụ cháy trên địa bàn.

Đang điều tra hai vụ cháy tại TPHCM ngày 13 - 6 không gây thương vong - Ảnh 1.

Lửa bùng lên từ lan can căn hộ chung cư Sunrise Riverside.

Khoảng 18 giờ ngày 13-6, đám cháy bất ngờ bùng lên từ ban công một căn hộ thuộc chung cư Sunrise Riverside nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè. Phát hiện cháy, nhiều cư dân vội thoát theo lối cầu thang bộ.

Lúc này, người dân và lực lượng chữa cháy nhanh chóng tiếp cận dập tắt đám cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng cũng thiêu rụi nhiều tài sản. Căn hộ bị cháy nằm trong chung cư bao gồm 8 khối tháp cao từ 20-25 tầng.

Đến 20 giờ cùng ngày, căn nhà vừa ở vừa kinh doanh rộng 336 m2 ở hẻm trên đường Lạc Long Quân, phường Bình Thới cũng bất ngờ bốc cháy.

Đang điều tra hai vụ cháy tại TPHCM ngày 13 - 6 không gây thương vong - Ảnh 2.

Cư dân chung cư Sunrise Riverside thoát bằng cầu thang bộ.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ điều động 3 xe chữa cháy và 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Sau 30 phút, đám cháy được dập tắt. Rất may không ai bị thương nhưng lửa đã đốt cháy một số phụ kiện như ốp lưng điện thoại, gấu bông,...

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