Đang điều trị ung thư tuyến tiền liệt, ông Joe Biden phẫu thuật ung thư da

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Đang điều trị ung thư tuyến tiền liệt, ông Joe Biden phẫu thuật ung thư da

Xuân Mai

(NLĐO) - Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây đã trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ tế bào ung thư da.

Người phát ngôn của ông Joe Biden xác nhận với NBC News hôm 4-9 ông đang hồi phục tốt sau phẫu thuật Mohs - thường được sử dụng để điều trị các dạng ung thư da phổ biến nhất. 

Cuộc phẫu thuật này loại bỏ các lớp mô da bị ung thư cho đến khi không còn tế bào ung thư nào sót lại.

Đang điều trị ung thư tuyến tiền liệt, ông Joe Biden phẫu thuật ung thư da- Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Joe Biden xuất hiện tại Nhà thờ St. Joseph hồi tháng 8 với vết băng trên đầu. Ảnh: USA Today Network

Hiện vẫn chưa rõ chính xác thời điểm ông Biden trải qua ca phẫu thuật. Ông được nhìn thấy rời khỏi một nhà thờ ở Greenville, bang Delaware, vào cuối tháng trước với một vết rạch lớn trên đầu.

Ông Biden, 82 tuổi, từng trải qua phẫu thuật cắt bỏ tế bào ung thư da trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. 

Bác sĩ của ông Biden, Kevin O'Connor, cho biết trong một bản ghi nhớ hồi năm 2023 rằng tổn thương da do ung thư đã được cắt bỏ khỏi ngực ông trong một cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ vào năm 2023.

Kết quả sinh thiết cho thấy tổn thương là ung thư biểu mô tế bào đáy, một trong hai dạng ung thư da phổ biến nhất, cũng được điều trị bằng phẫu thuật Mohs.

Sau phẫu thuật năm 2023, ông O'Connor cho biết toàn bộ mô ung thư đã được loại bỏ thành công và không cần điều trị thêm. Cựu Đệ nhất phu nhân Jill Biden cũng đã loại bỏ hai tổn thương da ung thư vào năm 2023, một trên mắt và một trên ngực, cũng được xác định là ung thư biểu mô tế bào đáy.

Lo ngại về sức khỏe của ông Biden trở thành tâm điểm sau màn tranh luận không tốt của ông vào tháng 6-2024. Vài tuần sau, ông từ bỏ ý định tái tranh cử.

Vào tháng 5 năm nay, ông Biden tiết lộ mình bị chẩn đoán mắc một dạng ung thư tuyến tiền liệt ác tính, đến mức đã di căn vào xương. 

Văn phòng của ông Biden cho biết vào thời điểm đó, ông đang theo đuổi một số phương pháp điều trị để đảm bảo "kiểm soát hiệu quả" và căn bệnh ung thư của ông dường như "nhạy cảm với hormone", điều mà các chuyên gia nhận định ông rất có thể sẽ đáp ứng tốt với điều trị.

Các thành viên Đảng Cộng hòa và Dân chủ đều ủng hộ ông Biden khi ông tiết lộ chẩn đoán bệnh của mình. Một số người khen ngợi ông là người kiên cường và chúc ông hồi phục nhanh chóng. 

Tuy nhiên, không lâu sau, sự ủng hộ trở nên mang tính đảng phái, khi Tổng thống Donald Trump và một số đồng minh của ông đặt câu hỏi liệu ông Biden có biết về căn bệnh ung thư khi còn tại nhiệm và liệu chẩn đoán này có bị che giấu bởi bất kỳ trợ lý nào, bao gồm cả bác sĩ O'Connor, hay không.

Tin liên quan

Bà Melania Trump yêu cầu ông Hunter Biden bồi thường 1 tỉ USD vì bình luận "nhạy cảm"

Bà Melania Trump yêu cầu ông Hunter Biden bồi thường 1 tỉ USD vì bình luận "nhạy cảm"

(NLĐO) - Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump yêu cầu ông Hunter Biden rút lại những bình luận liên hệ bà với trùm buôn bán tình dục Jeffrey Epstein.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden lên tiếng sau chẩn đoán ung thư

(NLĐO) - Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden cảm ơn những người ủng hộ vì "sự yêu mến và ủng hộ của họ" sau khi ông bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt.

Chuyên gia về ung thư Mỹ ngạc nhiên trước bệnh tình của ông Joe Biden

(NLĐO) - Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama tin chắc rằng ông Biden sẽ đối mặt với thử thách mới bằng ý chí kiên định và sự điềm đạm đặc trưng của mình.

ung thư da Joe Biden Donald Trump ung thư tuyến tiền liệt phẫu thuật
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo