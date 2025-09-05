Đang điều trị ung thư tuyến tiền liệt, ông Joe Biden phẫu thuật ung thư da

Người phát ngôn của ông Joe Biden xác nhận với NBC News hôm 4-9 ông đang hồi phục tốt sau phẫu thuật Mohs - thường được sử dụng để điều trị các dạng ung thư da phổ biến nhất.

Cuộc phẫu thuật này loại bỏ các lớp mô da bị ung thư cho đến khi không còn tế bào ung thư nào sót lại.

Cựu Tổng thống Joe Biden xuất hiện tại Nhà thờ St. Joseph hồi tháng 8 với vết băng trên đầu. Ảnh: USA Today Network

Hiện vẫn chưa rõ chính xác thời điểm ông Biden trải qua ca phẫu thuật. Ông được nhìn thấy rời khỏi một nhà thờ ở Greenville, bang Delaware, vào cuối tháng trước với một vết rạch lớn trên đầu.

Ông Biden, 82 tuổi, từng trải qua phẫu thuật cắt bỏ tế bào ung thư da trong nhiệm kỳ tổng thống của mình.

Bác sĩ của ông Biden, Kevin O'Connor, cho biết trong một bản ghi nhớ hồi năm 2023 rằng tổn thương da do ung thư đã được cắt bỏ khỏi ngực ông trong một cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ vào năm 2023.

Kết quả sinh thiết cho thấy tổn thương là ung thư biểu mô tế bào đáy, một trong hai dạng ung thư da phổ biến nhất, cũng được điều trị bằng phẫu thuật Mohs.

Sau phẫu thuật năm 2023, ông O'Connor cho biết toàn bộ mô ung thư đã được loại bỏ thành công và không cần điều trị thêm. Cựu Đệ nhất phu nhân Jill Biden cũng đã loại bỏ hai tổn thương da ung thư vào năm 2023, một trên mắt và một trên ngực, cũng được xác định là ung thư biểu mô tế bào đáy.

Lo ngại về sức khỏe của ông Biden trở thành tâm điểm sau màn tranh luận không tốt của ông vào tháng 6-2024. Vài tuần sau, ông từ bỏ ý định tái tranh cử.

Vào tháng 5 năm nay, ông Biden tiết lộ mình bị chẩn đoán mắc một dạng ung thư tuyến tiền liệt ác tính, đến mức đã di căn vào xương.

Văn phòng của ông Biden cho biết vào thời điểm đó, ông đang theo đuổi một số phương pháp điều trị để đảm bảo "kiểm soát hiệu quả" và căn bệnh ung thư của ông dường như "nhạy cảm với hormone", điều mà các chuyên gia nhận định ông rất có thể sẽ đáp ứng tốt với điều trị.

Các thành viên Đảng Cộng hòa và Dân chủ đều ủng hộ ông Biden khi ông tiết lộ chẩn đoán bệnh của mình. Một số người khen ngợi ông là người kiên cường và chúc ông hồi phục nhanh chóng.

Tuy nhiên, không lâu sau, sự ủng hộ trở nên mang tính đảng phái, khi Tổng thống Donald Trump và một số đồng minh của ông đặt câu hỏi liệu ông Biden có biết về căn bệnh ung thư khi còn tại nhiệm và liệu chẩn đoán này có bị che giấu bởi bất kỳ trợ lý nào, bao gồm cả bác sĩ O'Connor, hay không.