Dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, lan tỏa hào khí dân tộc

Sáng 22-4 (tức ngày mùng 6 tháng 3 năm Bính Ngọ 2026), tại Đền Nội Bình Đà, Hà Nội, Lễ rước, tế và dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân đã được tổ chức trang nghiêm trong khuôn khổ Lễ hội Bình Đà 2026, thu hút đông đảo nhân dân địa phương, du khách thập phương cùng cộng đồng người Việt hướng về cội nguồn.

Lễ rước, tế và dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân được tổ chức sáng 22-4

Lễ hội Bình Đà là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia từ năm 2014, gắn với vùng đất Bình Đà, nơi lưu giữ nhiều giá trị đặc sắc về tín ngưỡng trong đời sống văn hóa người Việt, là không gian đặc biệt thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Hằng năm, vào dịp tháng ba âm lịch, nhân dân thành kính tổ chức lễ rước, tế và dâng hương nhằm tưởng nhớ công đức tiền nhân, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam. Năm nay, lễ hội được tổ chức trong không gian Tuần Văn hóa Cội nguồn Việt, diễn ra từ ngày 19-đến 22-4, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tín ngưỡng quy mô lớn, đặc sắc. Tối 19-4, chương trình mở màn đã tạo không khí phấn khởi, tưng bừng trong cộng đồng dân cư và du khách.

Lễ tế, rước và dâng hương Quốc Tổ Lạc Long Quân năm 2026 không chỉ là sự tiếp nối của truyền thống mà còn là một hình thức nghi lễ đã được nâng tầm, mang hơi thở thời đại, góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa Việt với bạn bè thế giới

Mở đầu phần hội sáng 22-4 là nghi thức thả chim bồ câu và lễ thượng cờ trong không khí trang nghiêm. Tiếp nối là màn biểu diễn võ trống, lân sư rồng và rồng dài kỷ lục Việt Nam 120 mét.

Một trong những điểm nhấn nghệ thuật của chương trình là tiết mục vẽ tranh cát trực tiếp tái hiện truyền thuyết "Sự tích bọc trăm trứng" kết hợp âm nhạc dân tộc và trình chiếu LED. Hình tượng 50 người con theo cha xuống biển, 50 người con theo mẹ lên non được kể lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, gợi nhắc ký ức chung về nguồn cội thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.

Sau phần hội là phần nghi lễ thiêng liêng nhất - Lễ rước, tế và dâng hương tưởng niệm Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân. Trong tiếng nhạc lễ trang nghiêm, đoàn rước với các bậc phụ lão, đội nghi trượng, chức sắc và đại diện địa phương tiến hành nghi lễ truyền thống, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với tiền nhân đã khai mở non sông, trao truyền dòng giống và nền văn hiến Việt Nam.

Lễ hội Bình Đà là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia từ năm 2014

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Đăng Việt, Chủ tịch UBND xã Bình Minh, nhấn mạnh: "Lễ tế, rước và dâng hương Quốc Tổ Lạc Long Quân năm 2026 không chỉ là sự tiếp nối của truyền thống mà còn là một hình thức nghi lễ đã được nâng tầm, mang hơi thở thời đại, góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa Việt với bạn bè thế giới".

Theo ông Nguyễn Đăng Việt, điểm nổi bật của Lễ hội Bình Đà năm nay là tính cộng đồng sâu rộng, với sự tham gia phối hợp của nhiều tổ chức văn hóa, kinh tế - xã hội, cơ quan truyền thông và doanh nghiệp. Chương trình được livestream trên các nền tảng số của Trung tâm Nội dung số và Truyền thông - Thông tấn xã Việt Nam, đồng thời có sự đồng hành của nhiều cơ quan báo chí trung ương và địa phương góp phần mở rộng không gian lễ hội tới đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

Không chỉ dừng ở một lễ hội truyền thống, Bình Đà đang hướng tới xây dựng không gian văn hóa mở, gắn kết cộng đồng và lan tỏa tinh thần dân tộc trong đời sống đương đại.