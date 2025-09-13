HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

B.T.K

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, đoàn người dâng hương hứa trước anh linh Bác sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang của Đảng

Sáng 12-9 (tức ngày 21-7 năm Ất Tỵ), tại Đền thờ Bác Hồ trên đỉnh núi Vua, Vườn Quốc gia Ba Vì (TP Hà Nội), Lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 56 năm ngày mất của Người và chào mừng tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đã được tổ chức trang trọng.

Dự Lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh có ông Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Trần Đức Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương, TP Hà Nội, tỉnh Phú Thọ; đại diện dòng họ Nguyễn Sinh, dòng họ Hoàng Xuân ở Nghệ An và đông đảo người dân.

Dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh- Ảnh 1.

Thay mặt đoàn công tác, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ghi lưu bút tại Đền thờ Bác Hồ. Ảnh: BAOCHINHPHU.VN

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, đoàn người dâng hương hứa trước anh linh Bác sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang của Đảng, khắc phục mọi khó khăn, chung sức, đồng lòng phát huy cao nhất mọi nguồn lực, ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thường xuyên, thực chất, nhằm xây dựng mỗi gia đình, mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi doanh nghiệp, mỗi bộ, ngành, mỗi địa phương ngày càng phát triển, góp phần xây dựng "một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh…" như Bác hằng mong muốn.

Cùng ngày, tại Khu Di tích Kim Liên (Nghệ An), Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.


