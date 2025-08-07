Theo đoạn video clip ghi lại, tại một nhà dân được cho là ở xã Nghi Dương, TP Hải Phòng, người đàn ông đang ngồi tại phòng khách trong nhà hút thuốc, bất ngờ bị một nam thanh niên cầm hung khí xông vào tấn công, chém đứt khoảng 1/3 cánh tay trái.

Camera ghi lại hình ảnh người đàn ông mũ đỏ xông vào nhà chém đứt cánh tay người ngồi ghế. (Ảnh cắt từ clip)

Sau khi chém, đối tượng tiếp tục chĩa hung khí vào mặt nạn nhân để uy hiếp. Một người dân chứng kiến định can ngăn nhưng phải rút lui vì kẻ lạ mặt quá manh động. Sau khi gây án, đối tượng rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân ôm tay do bị thương nặng.

Ngay sau đó, người dân xung quanh đã kịp thời sơ cứu và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Ngày 7-8, đại diện lãnh đạo xã Nghi Dương xác nhận có vụ việc trên xảy ra trên địa bàn. Hiện, Công an xã đang phối hợp phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng để điều tra, xử lý theo quy định.

Liên quan đến vụ việc này, Bệnh viện Việt-Tiệp (TP Hải Phòng) cho biết vào 18 giờ 25 phút ngày 6-8, anh P.N.D. (SN 1990) được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng sốc chấn thương, sốc mất máu, nhiều vết thương.

Các bác sĩ nối liền cánh tay cho nạn nhân (Ảnh Bệnh viện cung cấp)

Theo lời kể của người đưa bệnh nhân đến, nạn nhân bị người khác dùng vật sắc chém vào nhiều vùng cơ thể: Dập nát đứt rời cẳng tay trái, vết thương thành ngực, vết thương vai. Bệnh nhân đã được hồi sức chống sốc, giảm đau, làm các xét nghiệm và chỉ định mổ cấp cứu khẩn cấp.

Ca mổ diễn ra lúc 20 giờ ngày 6-8, kết thúc vào 2 giờ ngày 7-8. Các bác sĩ đã tiến hành nối cẳng tay trái đứt rời phức tạp dập nát có mất đoạn mạch, phải lấy tĩnh mạch hiển (mạch máu ở chân) ghép đảo chiều; khâu các vết thương.

Sau phẫu thuật, mạch quay trụ của bệnh nhân bắt được nhưng yếu, có hồi lưu mao mạch ngón tay. Bệnh nhân trong sáng 7-8 đã tỉnh, tự thở, mạch huyết áp ổn định.