Đằng sau cuộc trưng cầu ý dân về dân số ở Thụy Sĩ

Cử tri Thụy Sĩ hôm 14-6 bác bỏ đề xuất giới hạn dân số ở mức 10 triệu người, qua đó cho thấy họ ưu tiên sự ổn định kinh tế và mối quan hệ với Liên minh châu Âu (EU) hơn là những lo ngại rằng làn sóng nhập cư đang gây áp lực lên các dịch vụ công cộng và đẩy giá thuê nhà lên cao.

Kết quả sơ bộ của cuộc trưng cầu ý dân về đề xuất cho thấy gần 55% cử tri phản đối trong khi 45% cử tri ủng hộ.

Theo đề xuất do Đảng Nhân dân Thụy Sĩ cánh hữu ủng hộ, dân số không được vượt quá 10 triệu người đến trước năm 2050. Nếu kịch bản này xảy ra, chính phủ sẽ buộc phải rút khỏi thỏa thuận tự do đi lại với Liên minh châu Âu, đồng nghĩa với việc mất quyền tiếp cận thị trường chung của khối này.

Các thành viên Quốc hội Liên bang và các đại diện khác của các tổ chức dân sự cùng nhau ăn mừng trong một cuộc gặp gỡ của liên minh đa đảng chống lại đề xuất giới hạn dân số Thụy Sĩ ở mức 10 triệu người, tại TP Bern - Thụy Sĩ hôm 14-6. Ảnh: AP

Không có gì lạ khi các hiệp hội doanh nghiệp đã hoan nghênh kết quả trên sau khi cảnh báo rằng việc giới hạn dân số có thể khiến Thụy Sĩ gặp khó khăn trong việc thu hút lao động nước ngoài, làm suy yếu tăng trưởng kinh tế và gây căng thẳng trong quan hệ với EU.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thụy Sĩ Beat Jans cũng có phản ứng tương tự nhưng cam kết sẽ phân tích thêm những bước đi cần thiết để xoa dịu nỗi lo của người dân về vấn đề nhà ở và nhập cư. Trong khi đó, chuyên gia Urs Bieri của Công ty thăm dò dư luận GFS Bern (Thụy Sĩ) nhận định dù mối lo ngại về tăng trưởng dân số là phổ biến, người dân cũng lo lắng rằng việc giới hạn dân số có thể làm tổn hại đến mối quan hệ của Thụy Sĩ với EU, gây khó khăn hơn trong việc tuyển dụng lao động, nhất là trong một số lĩnh vực như chăm sóc người cao tuổi.

Dân số Thụy Sĩ hiện đạt 9,1 triệu người và tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với các nước lân cận. Người nước ngoài chiếm gần 28% tổng dân số, một tỉ lệ mà các dự báo chính thức cho thấy sẽ tương đương 10 triệu người vào đầu những năm 2040. Đề xuất giới hạn số lượng người nhập cư được đưa ra tại Thụy Sĩ trong bối cảnh ngày càng có nhiều người châu Âu ủng hộ các chính sách kiểm soát nhập cư.



