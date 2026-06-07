HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Đằng sau làn sóng nhập khẩu ô tô Trung Quốc

Bài và ảnh: NGUYỄN HẢI

Các hãng ô tô Trung Quốc đẩy mạnh đưa sản phẩm vào thị trường Việt Nam nhằm khẳng định sự hiện diện, định vị thương hiệu

Theo số liệu từ Cục Hải quan, tháng 4-2026, Việt Nam nhập khẩu 16.580 ô tô nguyên chiếc, giảm mạnh 34,35% so với tháng trước. Trong đó, Trung Quốc vươn lên dẫn đầu với 6.856 xe, vượt Thái Lan với 4.827 xe và Indonesia với 3.768 xe.

Tuy nhiên, lũy kế 4 tháng đầu năm, khu vực ASEAN vẫn là nguồn cung ô tô lớn nhất cho thị trường Việt Nam với tổng cộng 45.074 xe nhập khẩu. Indonesia hiện là quốc gia xuất khẩu ô tô nhiều nhất vào Việt Nam với 27.170 chiếc, tăng 13,61% so với cùng kỳ năm trước; Thái Lan đứng thứ hai với 17.904 chiếc, giảm 25,56%.

Đáng chú ý, số lượng ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc tăng rất mạnh. Trong 4 tháng, Việt Nam nhập khẩu 23.723 xe từ thị trường này, tăng tới 68,61% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, theo số liệu cập nhật từ các hãng xe, hiện có khoảng 13 thương hiệu ô tô Trung Quốc đang hiện diện tại Việt Nam. Trong 4 tháng đầu năm, lượng xe tiêu thụ đạt khoảng 10.000 - 12.000 chiếc, trong khi cả năm 2025 đạt khoảng 19.100 chiếc. Điều này cho thấy xe Trung Quốc tại thị trường Việt Nam đang ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể, tuy vậy, số lượng bán ra mới chỉ tương đương khoảng 50%. Trong khi đó, hàng tồn kho từ năm trước còn lớn, nâng tổng số ô tô còn tồn ước tính khoảng 20.000 chiếc. Đây là áp lực lớn, buộc các hãng xe Trung Quốc phải liên tục triển khai các chương trình giảm giá nhằm giải phóng hàng tồn.

Ông Trần Thanh Nguyên - chủ một showroom ô tô tại phường An Đông, TP HCM - cho biết để bán được xe, các hãng phải liên tục đưa mẫu mã mới vào thị trường Việt Nam. Vì thế, các mẫu đời cũ dù giảm giá đến hàng trăm triệu đồng vẫn không dễ bán.

Đằng sau làn sóng nhập khẩu ô tô Trung Quốc - Ảnh 1.

Ô tô Trung Quốc xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường Việt Nam

Theo giới kinh doanh ô tô, Trung Quốc sở hữu hàng trăm thương hiệu xe với công suất sản xuất lên tới hàng chục triệu chiếc mỗi năm. Nguồn cung dư thừa và lượng tồn kho rất lớn khiến các doanh nghiệp phải tìm cách đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường khác, trong đó có Việt Nam nhờ lợi thế về khoảng cách địa lý. "Số lượng xe nhập khẩu có thể tạm thời giảm trong tháng 6 và tháng 7-2026 để chuẩn bị cho đợt tăng tốc mạnh vào những tháng cuối năm, khi sản lượng có thể tăng gấp đôi so với các tháng đầu năm" - chủ một đại lý ô tô tại TP HCM dự đoán.

Ông Hoàng Hữu Đoàn - Giám đốc kinh doanh một showroom ô tô tại phường Hiệp Bình, TP HCM - cho biết các hãng xe Trung Quốc như BYD, Omoda, Jaecoo và Geely đang triển khai các hoạt động truyền thông rất mạnh mẽ, đồng thời mở rộng mạng lưới đại lý trên toàn quốc. Theo ông Đoàn, việc đưa số lượng lớn xe vào Việt Nam cũng là một phần trong chiến lược quảng bá thương hiệu. "Các hãng ồ ạt đưa xe vào Việt Nam có thể nhằm mục đích khẳng định sự hiện diện của thương hiệu trên thị trường. Còn việc sản phẩm có được tiêu thụ hay không lại là chuyện khác" - ông Đoàn dự đoán.

Theo ông Võ Minh Lực, Giám đốc điều hành Auto BYD Việt Nam, thị trường ô tô Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa phát triển, đặc biệt là phân khúc xe điện trong bối cảnh toàn cầu đang triển khai chiến lược xanh hóa. Vì vậy, hãng ô tô này đã mở rộng danh mục sản phẩm với đầy đủ dòng xe - gồm xe xăng, hybrid, thuần điện - nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Trong khi đó, ông Trần Nam Thắng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH SAIC Motor Việt Nam, nhìn nhận dù chất lượng xe Trung Quốc đã được cải thiện đáng kể, có khả năng cạnh tranh với xe Hàn Quốc, Nhật Bản song tâm lý e ngại của người tiêu dùng vẫn còn khá lớn. Theo ông, để tạo dựng niềm tin đối với ô tô Trung Quốc, các doanh nghiệp cần mở rộng hệ thống bảo hành, bảo dưỡng trên phạm vi cả nước; tiến tới xây dựng nhà máy lắp ráp tại Việt Nam. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo