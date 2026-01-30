Đằng sau sự "điên rồ" của Đấu trường Sấm diễn ra ở Hà Nội

Ý tưởng sân khấu "điên rồ" nhất từ trước đến nay

Bộ đôi Đinh Hà Uyên Thư- Slim V mà bắt tay nhau, khán giả sẽ có một concert "khủng"

Tại Hà Nội, sân khấu concert "Đấu trường Sấm" quy mô 50.000 khán giả (diễn ra ngày 8-3) đang được định hình với tư duy dàn dựng mà chính ê-kíp thừa nhận là "điên rồ nhất từ trước đến nay". Ở đó, khán giả không chỉ ngồi xem, mà trở thành một phần trong bố cục sân khấu 270 độ. Âm nhạc, ánh sáng, chuyển động, đạo cụ, khói, LED, thậm chí cả tiếng động cơ cánh quạt… đều được tính toán như một phần của tổng thể trình diễn.

"Đấu trường Sấm" không được xây dựng như một đêm nhạc thông thường. Đây là một "đấu trường" đúng nghĩa - nơi nghệ sĩ được đặt vào những không gian đối xứng, những cặp trình diễn đối lập hoặc cộng hưởng, những thử thách về di chuyển, thể lực và biểu đạt, để tạo nên một trải nghiệm thị giác - thính giác - cảm xúc liền mạch cho khán giả ngay từ giây phút đầu tiên.

Bước vào chương trình, nghệ sĩ di chuyển về sân khấu chính bằng xe Jeep hoặc xe mui trần trong khoảng 60-70 giây. Quãng thời gian này không phải là khoảng trống, mà được SlimV tính toán chính xác từng nhịp trong phần nhạc intro. Anh cho biết: "Tiếng cánh quạt sẽ không còn là tiếng ồn. Nó được hòa vào hợp âm, vào texture của bản phối để trở thành một phần của âm nhạc".

Sân khấu được thiết kế theo dạng sân khấu đôi đối xứng ở hai đầu, ở giữa là một sân khấu nhỏ nơi hai phía tiến vào và gặp nhau. Phía sau là hai zone khán đài mang tên Hòa Bình và Cầu Vồng.

Đinh Hà Uyên thư tạo nên một sân khấu 270 độ

Đinh Hà Uyên Thư mô tả: "Ở sân khấu 270 độ này, khán giả ở rất nhiều hướng. Nghệ sĩ phải tính toán quay mặt, di chuyển để có thể eye-contact được với tất cả các phía". Đạo diễn nhấn mạnh rằng, khán giả ở hai zone phía sau "cũng chính là nghệ sĩ", vì họ góp phần tạo nên bức tranh thị giác của chương trình trên khung hình.

Hai vòm LED cong ôm trọn không gian, kết hợp hệ thống LED line dày đặc xung quanh, giúp khán giả dù ngồi trước, sau hay hai bên đều nhìn thấy tổng thể sân khấu, đồng thời vẫn có thể quan sát cận cảnh biểu cảm nghệ sĩ.

Tôn vinh giá trị truyền thống trong concert hiện đại 50.000 khán giả

Chương trình dẫn dắt cảm xúc theo cấu trúc phần lễ - phần hội. Phần đầu chương trình mang tinh thần trang trọng và sử thi, nơi những biểu tượng văn hóa Việt được tái hiện bằng công nghệ sân khấu hiện đại. Erik và Đức Phúc xuất hiện trong concept "mở cõi" qua "Phù Đổng Thiên Vương", "Máu đỏ da vàng". Erik biểu diễn cùng dàn võ sinh Vovinam với tạo hình mạnh mẽ, mang tính thị giác cao. Đức Phúc cưỡi trên ngựa cơ khí khổng lồ - hình ảnh ngựa sắt trong truyền thuyết được hiện thực hóa bằng cơ khí, ánh sáng và chuyển động.

Sắc màu văn hóa là điều không thể thiếu tại concert

Các nghệ sĩ xuất hiện trong không gian lễ hội dân gian với đoàn rước gồm 12 con ngựa thật và một chiếc kiệu cổ miền Bắc làm bằng voan. Khi ánh sáng xuyên qua lớp voan, chiếc kiệu tạo ra hiệu ứng bóng mờ huyền bí, vừa quen thuộc vừa mới lạ.

Những hình ảnh như khăn rằn, hoa sen, võ phục, lễ rước… không được bê nguyên bản lên sân khấu, mà được biến tấu bằng ngôn ngữ hiện đại: nón sen fashion, đội hình dancer như ao sen, khăn rằn bay ngang sân khấu bằng zipline, võ sinh trở thành một phần của bố cục thị giác.

Đinh Hà Uyên Thư cho biết, phần lời dẫn trong giai đoạn này cũng mang tinh thần Việt rất rõ, để "khẳng định bản sắc ngay từ đầu".

Sau phần lễ, chương trình chuyển sang phần hội với năng lượng hiện đại, vũ đạo, battle, catwalk trên võ đài và các concept vị lai. Còn nhiều ý tưởng điên rồ khác để nghệ sĩ thỏa sức tỏa sáng trên sân khấu khủng nhất từ trước đến nay, thậm chí có thể gọi là đỉnh cao của công nghiệp văn hóa năm 2026.