Đặng Thị Huệ bị truy tố tội tuyên truyền chống Nhà nước

Ngày 10-3, tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết VKSND tỉnh Hưng Yên đã ban hành cáo trạng, truy tố bị can Đặng Thị Huệ (SN 1981, thường trú tại xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên) về tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 117 bộ luật Hình sự.

Bị can Đặng Thị Huệ

Trước đó, ngày 28-10-2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định truy nã số 497 đối với bị can Huệ về tội danh trên.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Đặng Thị Huệ làm lao động tự do, có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Thời gian qua, Huệ bỏ đi khỏi nơi cư trú, thường xuyên sử dụng mạng xã hội đăng tải các video, bài viết có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền. Người này đưa thông tin bịa đặt gây hoang mang, bất mãn trong nhân dân và kích động chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 24-10-2025, Cơ quan An ninh điều tra và VKSND tỉnh Hưng Yên đã phối hợp chính quyền xã Thư Vũ tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét chỗ ở của Huệ tại thôn Đông Vinh, xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên.

Cơ quan chức năng yêu cầu bị can Huệ đến trụ sở công an, VKSND hoặc cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đầu thú để hưởng sự khoan hồng và thực hiện quyền bào chữa theo quy định của pháp luật.