Đặng Văn Lâm so tài Nguyễn Filip trong ngày Bình Định lên ngôi á quân V-League

HIGHLIGHTS: MERRYLAND QUY NHƠN BÌNH ĐỊNH - CÔNG AN HÀ NỘI | CHIẾN THẮNG ẤN TƯỢNG, NGÔI Á QUÂN CÓ CHỦ

Đặng Văn Lâm và Nguyễn Filip là hai thủ thành của đội tuyển Việt Nam. Cả hai đều xuất thân từ những nền bóng đá phát triển ở châu Âu, sở hữu trình độ chuyên môn đẳng cấp cao. Vì vậy, màn so tài trực tiếp giữa hai "người nhện" của bóng đá Việt Nam khiến khán đài sân Quy Nhơn sôi nổi trong ngày bế mạc V-League 2023-2024.

Đặng Văn Lâm

Nguyễn Filip

So với đồng nghiệp, Văn Lâm xuất sắc hơn trong khả năng phản xạ cứu thua, ra vào hợp lý song thất bại của Công an Hà Nội không phải lỗi của Nguyễn Filip. Tung đội hình với nhiều cầu thủ thường ngồi ghế dự bị, đội bóng ngành Công an bị lấn lướt, bộc lộ sơ hở khâu phòng thủ và "vô duyên" khi dứt điểm.

Bốn bàn thua của đoàn quân HLV Polking đều xuất phát từ tình huống đánh chặn từ xa thiếu hợp lý của hàng hậu vệ, tạo cơ hội cho các chân sút Bình Định dễ dàng dứt điểm trong thế đối mặt với thủ thành Nguyễn Filip.

CLB Bình Định (áo xanh) hoàn toàn lấn lướt Công an Hà Nội

Trong khi đó, hàng tấn công của Công an Hà Nội dù có bộ đôi ngoại binh Jeferson Elias và Geovane nhưng dứt điểm thiếu chuẩn xác, bế tắc tìm bàn gỡ vì không thể thắng thủ môn Đặng Văn Lâm. Pha lập công duy nhất của đội khách đến từ tình huống "không chiến" mẫu mực của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh.

Chiến thắng giòn giã khiến ngày lên ngôi á quân V-League 2023-2024 của thầy trò ông Bùi Đoàn Quang Huy trở nên ý nghĩa hơn. Đội bóng đất võ có 47 điểm sau 26 vòng đấu, hơn Hà Nội đến 4 điểm và lần đầu trong lịch sử giành ngôi á quân V-League. Đây cũng là thành tích tốt nhất của Bình Định ở giải đấu đẳng cấp nhất Việt Nam.