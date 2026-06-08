Đảng viên tích cực tham gia phong trào ở khu dân cư

Quy định 213-QĐ/TW ngày 2-1-2020 của Bộ Chính trị - về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú - là một văn bản quan trọng, góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới.

Tại Đảng bộ TP HCM - một trong những Đảng bộ lớn nhất cả nước với hơn 371.000 đảng viên, việc triển khai Quy định 213 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, thể hiện rõ trách nhiệm, sự sáng tạo và quyết tâm chính trị của các cấp ủy từ Thành ủy đến cơ sở. Đến ngày 31-12-2025, Đảng bộ TP HCM có 173.908 đảng viên đang công tác được giới thiệu về giữ mối liên hệ nơi cư trú. Tỉ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú đạt trên 95%, với khoảng 20% phát biểu, đóng góp ý kiến. Thời gian sinh hoạt được bố trí hợp lý vào ngày chủ nhật, giúp đảng viên đang công tác dễ dàng tham gia.

Đảng viên đang công tác không chỉ chấp hành nghiêm túc việc sinh hoạt, đóng góp ý kiến mà còn phát huy vai trò nêu gương, tích cực tham gia các phong trào do khu dân cư phát động: Xây dựng đường giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, vận động xây dựng quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo… Nhiều đảng viên đã chủ động đề xuất giải pháp thiết thực về các vấn đề bức xúc của địa phương, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng. Cấp ủy nơi công tác và nơi cư trú phối hợp chặt chẽ trong quản lý, theo dõi, trao đổi thông tin hai chiều, tạo cơ sở quan trọng để đánh giá, phân loại, bố trí sử dụng cán bộ sát thực tiễn hơn.

Từ thực tiễn triển khai Quy định 213 tại Đảng bộ TP HCM, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm quan trọng để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Thứ nhất, cần nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy các cấp, đặc biệt là Ban Thường vụ Thành ủy và các Đảng ủy cấp trên cơ sở, Đảng ủy cấp xã.

Thứ hai, cần tiếp tục đổi mới phương thức sinh hoạt, đa dạng hóa hình thức để đảng viên đang công tác dễ dàng tham gia hơn, kết hợp giữa sinh hoạt định kỳ và các hoạt động thực tiễn, tình nguyện. Việc bố trí thời gian phù hợp (ngày chủ nhật, buổi tối...) và sử dụng công nghệ (nhóm Zalo, phần mềm...) là những cách làm hiệu quả cần nhân rộng.

Thứ ba, cần chú trọng nâng cao chất lượng nhận xét, đánh giá bằng cách chuẩn hóa biểu mẫu với tiêu chí cụ thể, dễ đo lường, khuyến khích góp ý thẳng thắn, xây dựng, tránh hình thức. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm giải trình của cấp ủy nơi cư trú khi nhận xét không phản ánh đúng thực tế.

Thứ tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Thứ năm, cần phân loại đối tượng đảng viên để có giải pháp phù hợp. Với cán bộ lãnh đạo, quản lý cần tạo điều kiện thời gian; với đảng viên khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước cần linh hoạt hơn về hình thức tham gia; đồng thời tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, coi việc giữ mối liên hệ với nơi cư trú là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.