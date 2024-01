Đánh bom gần mộ tướng Soleimani: Ai đứng sau vụ nổ kép đẫm máu ở Iran?

Chưa ai nhận trách nhiệm về vụ tấn công được cho là "đẫm máu nhất" nhằm vào Iran kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Giới lãnh đạo Iran cam kết trừng phạt những kẻ chịu trách nhiệm về vụ nổ khiến ít nhất 211 người bị thương, trong đó có nhiều người nguy kịch. Số người chết có thể gia tăng.

Hai vụ nổ xảy ra cách nhau vài phút hôm 3-1, làm rung chuyển TP Kerman, cách thủ đô Tehran khoảng 820 km về phía Đông Nam. Vụ nổ thứ hai bắn mảnh đạn vào đám đông đang la hét chạy trốn khỏi vụ nổ đầu tiên.

Lễ tưởng niệm đánh dấu cột mốc 4 năm ngày Tướng Qassem Soleimani, người đứng đầu Lực lượng Quds tinh nhuệ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, mất mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Iraq.

Người dân đứng cạnh những chiếc ô tô bị phá hủy sau vụ nổ ở TP Kerman - Iran, ngày 3-1. Ảnh: AP

Cuộc tấn công xảy ra một ngày sau khi một phó thủ lĩnh của nhóm vũ trang Hamas bị giết trong cuộc tấn công bị nghi là do Israel tiến hành ở Beirut – Lebanon.

Theo hãng tin AP, Iran có nhiều kẻ thù có thể đứng sau vụ tấn công được triển khai trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang vì xung đột Israel - Hamas.

Iran đang cáo buộc Mỹ và Israel chịu trách nhiệm. Israel từng thực hiện các cuộc tấn công ở Iran vì chương trình hạt nhân của quốc gia này. Tuy nhiên, Israel đến giờ chỉ tiến hành các vụ ám sát nhắm mục tiêu, chứ không phải các vụ đánh bom gây thương vong hàng loạt.

Giới chức Mỹ tiết lộ với tờ The New York Times rằng vụ đánh bom giống với cách hành động của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trước đây.

Các nhóm cực đoan Hồi giáo Sunni, trong đó có IS, từng triển khai các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào dân thường ở Iran, nơi phần đông dân số theo Hồi giáo dòng Shiite. Tuy nhiên, những cuộc tấn công này xảy ra ở nơi khác, chứ không phải ở Kerman – thành phố vốn tương đối yên bình.

Iran những năm gần đây chứng kiến các cuộc biểu tình quy mô lớn, bao gồm đợt biểu tình liên quan đến cái chết của cô Mahsa Amini, 22 tuổi, vào năm 2022.

Vụ nổ kép đẫm máu xảy ra tại Kerman – thành phố vốn tương đối yên bình. Ảnh: AP

Bản thân Iran cũng trang bị vũ khí cho nhiều nhóm vũ trang trong nhiều thập kỷ, bao gồm Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Lebanon và Houthi ở Yemen.

Sau khi Israel tiến hành chiến dịch quân sự ở Gaza để đáp trả cuộc tấn công hôm 7-10-2023 của Hamas, cả Hezbollah và Houthi đều triển khai điều họ mô tả là "các cuộc tấn công nhắm vào Israel, thay mặt cho người Palestine".



Israel bị nghi phát động cuộc tấn công hôm 2-1 khiến phó thủ lĩnh Hamas ở Beirut - Lebanon thiệt mạng. Tuy nhiên, cuộc tấn công này gây ra thương vong hạn chế tại một khu dân cư đông đúc ở Beirut. Tuần trước, một cuộc tấn công bị nghi là do Israel tiến hành đã giết chết một chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ở Syria.