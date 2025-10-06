Danh ca Họa Mi tiết lộ nghề làm bánh mì Pháp nuôi con

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Danh ca Họa Mi tiết lộ nghề làm bánh mì Pháp nuôi con

Minh Khuê

(NLĐO) - Ca sĩ Họa Mi là khách mời chương trình truyền hình "Chuyện tối cùng sao", trải lòng về cuộc sống cũng như sự nghiệp âm nhạc.

Danh ca Họa Mi và cuộc sống thầm lặng ở Pháp, làm bánh mì nuôi con

Danh ca Họa Mi sang Pháp định cư năm 1988, bắt đầu cuộc sống thầm lặng, nhiều hy sinh. Bà đã chọn gia đình hơn là sự nghiệp khi đưa ra quyết định này.

Danh ca Họa Mi tiết lộ nghề làm bánh mì Pháp nuôi con - Ảnh 1.

Danh ca Họa Mi hiện đã 70 tuổi, vẫn hừng hực lửa đam mê với nghề

"Khi gia đình đoàn tụ, tôi quyết định ngừng ca hát để toàn tâm chăm lo. Chỉ thỉnh thoảng cuối tuần mới nhận show, nhưng cũng không dám đi nhiều" - nữ ca sĩ kể.

Bà từng là người Việt Nam duy nhất hành nghề làm bánh mì tại Pháp, một công việc vốn thường dành cho nam giới vì khá nặng nhọc.

Bà chia sẻ làm bánh mì Pháp không dễ nhưng bản thân có quyết tâm cùng một chút năng khiếu đã làm tốt công việc này. Bà làm nghề bánh mì để nuôi bản thân và các con, chứ không dám mơ xa.

Nói về âm nhạc, bà không giấu được xúc động khi nhắc đến cố nhạc sĩ Lam Phương, người đã sáng tác riêng cho bà ca khúc "Em đi rồi" vào năm 1988 tại Paris.

"Tôi chưa từng gặp anh Lam Phương, chỉ biết tên thôi vì lúc đó tôi còn trẻ, anh ấy đã nổi tiếng. Nhưng một dịp vô tình hội ngộ ở Paris, anh đã viết ca khúc đó để nói về hoàn cảnh gia đình tôi. Và bài hát đó được khán giả yêu mến đến tận bây giờ" - danh ca Họa Mi kể.

Tuổi 70, danh ca Họa Mi vẫn hào hứng, tận tâm mỗi sân khấu

Ở thời kỳ vàng son, bà từng là gương mặt quảng cáo và ảnh lịch quen thuộc tại khắp các gia đình Việt Nam. Một kỷ niệm đẹp luôn trong trái tim của nữ danh ca.

Sau gần 30 năm gián đoạn sự nghiệp ca hát, bà đã chính thức trở lại năm 2015, ở tuổi 60. Ba thập kỷ, một phần ba đời người, đủ để người ta ngỡ rằng sẽ không còn cơ hội được nghe lại tiếng hát của bà. Thế nhưng, Họa Mi đã trở lại, mang theo những ca khúc đong đầy cảm xúc và hoài niệm.

Danh ca Họa Mi tiết lộ nghề làm bánh mì Pháp nuôi con - Ảnh 2.

Danh ca Họa Mi từng một thời vàng son

Dù không còn hoạt động sôi nổi như thời trẻ, bà vẫn luôn hào hứng và tận tâm mỗi lần xuất hiện trên sân khấu.

Tập 122 "Chuyện tối cùng sao" với danh ca Họa Mi và MC Minh Ngọc sẽ phát sóng lúc 21 giờ 50 phút ngày 8-10 trên kênh THVL1.

Họa Mi tên thật là Trương Thị Mỹ, sinh năm 1955. Bà bắt đầu sự nghiệp ca hát từ khi còn rất trẻ và nhanh chóng ghi dấu ấn với giọng hát cao vút, giàu cảm xúc. Bà được biết đến qua nhiều ca khúc trữ tình nổi tiếng của các nhạc sĩ như Hoàng Thi Thơ, Lam Phương, Khánh Băng…

Tin liên quan

Quán quân "Tinh hoa hội tụ" 2024 trải lòng về biến cố mất mẹ

Quán quân "Tinh hoa hội tụ" 2024 trải lòng về biến cố mất mẹ

(NLĐO) – Nữ diễn viên Cẩm Hò đã vượt nhiều thí sinh, trở thành quán quân của chương trình truyền hình "Tinh hoa hội tụ" 2024.

Ca sĩ Hồng Nhung trải lòng về hành trình "chiến đấu" với ung thư

(NLĐO) - Xuất hiện trong chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần" phát sóng trên VTV3, ca sĩ Hồng Nhung kể về hành trình đối mặt và vượt qua căn bệnh ung thư.

"Bé Châu" lần đầu trải lòng góc khuất showbiz

(NLĐO) - Thần đồng âm nhạc "bé Châu" tái xuất với tên gọi Nguyễn Huy, lần đầu tiết lộ về trải nghiệm kinh khủng ở showbiz.

nhạc sĩ Lam Phương Bánh mì Pháp Chương trình "Chuyện tối cùng sao" Danh ca Họa Mi Em đi rồi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo