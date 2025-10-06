Danh ca Họa Mi tiết lộ nghề làm bánh mì Pháp nuôi con

Danh ca Họa Mi và cuộc sống thầm lặng ở Pháp, làm bánh mì nuôi con

Danh ca Họa Mi sang Pháp định cư năm 1988, bắt đầu cuộc sống thầm lặng, nhiều hy sinh. Bà đã chọn gia đình hơn là sự nghiệp khi đưa ra quyết định này.

Danh ca Họa Mi hiện đã 70 tuổi, vẫn hừng hực lửa đam mê với nghề

"Khi gia đình đoàn tụ, tôi quyết định ngừng ca hát để toàn tâm chăm lo. Chỉ thỉnh thoảng cuối tuần mới nhận show, nhưng cũng không dám đi nhiều" - nữ ca sĩ kể.

Bà từng là người Việt Nam duy nhất hành nghề làm bánh mì tại Pháp, một công việc vốn thường dành cho nam giới vì khá nặng nhọc.

Bà chia sẻ làm bánh mì Pháp không dễ nhưng bản thân có quyết tâm cùng một chút năng khiếu đã làm tốt công việc này. Bà làm nghề bánh mì để nuôi bản thân và các con, chứ không dám mơ xa.

Nói về âm nhạc, bà không giấu được xúc động khi nhắc đến cố nhạc sĩ Lam Phương, người đã sáng tác riêng cho bà ca khúc "Em đi rồi" vào năm 1988 tại Paris.

"Tôi chưa từng gặp anh Lam Phương, chỉ biết tên thôi vì lúc đó tôi còn trẻ, anh ấy đã nổi tiếng. Nhưng một dịp vô tình hội ngộ ở Paris, anh đã viết ca khúc đó để nói về hoàn cảnh gia đình tôi. Và bài hát đó được khán giả yêu mến đến tận bây giờ" - danh ca Họa Mi kể.

Tuổi 70, danh ca Họa Mi vẫn hào hứng, tận tâm mỗi sân khấu

Ở thời kỳ vàng son, bà từng là gương mặt quảng cáo và ảnh lịch quen thuộc tại khắp các gia đình Việt Nam. Một kỷ niệm đẹp luôn trong trái tim của nữ danh ca.

Sau gần 30 năm gián đoạn sự nghiệp ca hát, bà đã chính thức trở lại năm 2015, ở tuổi 60. Ba thập kỷ, một phần ba đời người, đủ để người ta ngỡ rằng sẽ không còn cơ hội được nghe lại tiếng hát của bà. Thế nhưng, Họa Mi đã trở lại, mang theo những ca khúc đong đầy cảm xúc và hoài niệm.

Danh ca Họa Mi từng một thời vàng son

Dù không còn hoạt động sôi nổi như thời trẻ, bà vẫn luôn hào hứng và tận tâm mỗi lần xuất hiện trên sân khấu.

Tập 122 "Chuyện tối cùng sao" với danh ca Họa Mi và MC Minh Ngọc sẽ phát sóng lúc 21 giờ 50 phút ngày 8-10 trên kênh THVL1.

Họa Mi tên thật là Trương Thị Mỹ, sinh năm 1955. Bà bắt đầu sự nghiệp ca hát từ khi còn rất trẻ và nhanh chóng ghi dấu ấn với giọng hát cao vút, giàu cảm xúc. Bà được biết đến qua nhiều ca khúc trữ tình nổi tiếng của các nhạc sĩ như Hoàng Thi Thơ, Lam Phương, Khánh Băng…