Danh ca Ngọc Sơn kể chuyện về cố nhạc sĩ Thế Hiển

Ngọc Sơn cho biết cơ duyên đến với băng video đầu tiên là vào năm 1997, khi anh biểu diễn tại An Giang và được khán giả nồng nhiệt đón nhận. Cũng trong lần đó, cố nhạc sĩ Thế Hiển đã khuyên anh nên làm phong phú phong cách biểu diễn.

"Lời động viên ấy giúp tôi mạnh dạn thử nghiệm nhiều dòng nhạc khác nhau. Sau buổi diễn, anh cùng Thế Hiển và một người bạn thu lại toàn bộ chương trình để làm kỷ niệm, không ngờ cuộn băng nhanh chóng được khán giả yêu thích và truyền tay nhau sao chép" - nam danh ca nhớ lại.

Danh ca Ngọc Sơn chia sẻ thời đó, anh bán được 100 nghìn băng đĩa

Các băng đĩa của anh bán chạy trong nước lẫn hải ngoại, đưa tên tuổi Ngọc Sơn trở thành "hiện tượng băng đĩa" với những ca khúc kinh điển như "Vầng trăng cô đơn", "Tình cha", "Khúc tình nồng", "Lòng mẹ", "Công tử Bạc Liêu"…

Nam danh ca cũng tiết lộ quy trình làm băng video thời đó rất vất vả. Phải mất cả tuần để quay vì máy móc thủ công, phải đợi thời tiết đẹp. Mỗi lần dựng video là cả ekip phải họp bàn lại cho đến khi mọi người hài lòng. Dù gian nan, anh vẫn xem đó là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong đời nghệ sĩ.

Danh ca Ngọc Sơn

Khi được hỏi về thế hệ ca sĩ trẻ, Ngọc Sơn bày tỏ sự trân trọng: "Tôi nghe rất nhiều thể loại nhạc, thấy các bạn trẻ hát tốt, mềm mại và dễ thương. Âm nhạc của các bạn hay và tích cực, có nhiều màu sắc khác nhau. Các bạn cũng rất nhiều sáng tạo khi kết hợp cải lương hay âm hưởng Bắc Trung bộ".

Dù âm nhạc Việt Nam nay đã có nhiều sự thay đổi, nhưng hình ảnh những cuộn băng video ca nhạc giản dị vẫn là ký ức khó phai trong lòng thế hệ 8X, 9X.