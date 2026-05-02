Đánh nhau lúc rạng sáng, một thiếu niên bị đâm tử vong

Ngày 2-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục làm rõ vụ đánh nhau khiến một thiếu niên tử vong.

Cơ quan công an phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án mạng

Trước đó, khoảng 1 giờ 45 phút cùng ngày, Công an xã Ea Kar tiếp nhận tin báo từ Trung tâm Y tế xã về việc có một người tử vong trước khi vào cấp cứu, nghi liên quan đến hành vi phạm tội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 1 giờ 15 phút cùng ngày, Trần Huy H. (17 tuổi, ngụ xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk) đang uống rượu cùng bạn bè tại khu vực trước quán cà phê +84 (thuộc thôn 3, xã Ea Kar) thì Nguyễn Hoàng Mỹ N. (16 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) đi ngang qua.

Do có mâu thuẫn từ trước nên N. gọi H. ra ngoài nói chuyện rồi xảy ra xô xát.

Sau đó, H. vào quán cà phê lấy một con dao rồi quay ra phía trước quán.

Lúc này, Nguyễn Tiến Tùng (28 tuổi, ngụ xã Ea Kar) đi tới, cùng với 2 đối tượng khác xông vào đánh nhau với H.

Trong quá trình xô xát, Tùng dùng dao đâm H. tử vong.

Đến 2 giờ 45 phút cùng ngày, Nguyễn Tiến Tùng đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đầu thú.