HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Đánh nhau lúc rạng sáng, một thiếu niên bị đâm tử vong

Cao Nguyên

(NLĐO) – Trong lúc xô xát trước quán cà phê lúc rạng sáng, một thiếu niên 17 tuổi bị đâm tử vong, nghi phạm sau đó đã ra đầu thú.

Ngày 2-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục làm rõ vụ đánh nhau khiến một thiếu niên tử vong.

Đánh nhau lúc rạng sáng, một thiếu niên bị đâm tử vong - Ảnh 1.

Cơ quan công an phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án mạng

Trước đó, khoảng 1 giờ 45 phút cùng ngày, Công an xã Ea Kar tiếp nhận tin báo từ Trung tâm Y tế xã về việc có một người tử vong trước khi vào cấp cứu, nghi liên quan đến hành vi phạm tội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 1 giờ 15 phút cùng ngày, Trần Huy H. (17 tuổi, ngụ xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk) đang uống rượu cùng bạn bè tại khu vực trước quán cà phê +84 (thuộc thôn 3, xã Ea Kar) thì Nguyễn Hoàng Mỹ N. (16 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) đi ngang qua.

Do có mâu thuẫn từ trước nên N. gọi H. ra ngoài nói chuyện rồi xảy ra xô xát.

Sau đó, H. vào quán cà phê lấy một con dao rồi quay ra phía trước quán.

Lúc này, Nguyễn Tiến Tùng (28 tuổi, ngụ xã Ea Kar) đi tới, cùng với 2 đối tượng khác xông vào đánh nhau với H.

Trong quá trình xô xát, Tùng dùng dao đâm H. tử vong.

Đến 2 giờ 45 phút cùng ngày, Nguyễn Tiến Tùng đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đầu thú.

Tin liên quan

Lời khai của 2 nghi phạm liên quan vụ án mạng lúc rạng sáng ở Khánh Hoà

(NLĐO)- Hai nghi phạm vụ sát hại người đàn ông ở phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bước đầu khai rằng xin tiền không được nên dùng dao đâm

Án mạng lúc rạng sáng ở TP Biên Hòa, hung thủ bị bắt tại trận

(NLĐO)- Rạng sáng nay, 2 thanh niên nhậu xong cuốc bộ về nhà ở TP Biên Hòa, thì bị 1 người đàn ông truy sát khiến 1 thanh niên tử vong.

Án mạng lúc rạng sáng trong phòng trọ ở Bình Chánh

(NLĐO) - Một người đàn ông đã bị đâm chết tại một phòng trọ ở huyện Bình Chánh (TP HCM) sau khi xảy ra mâu thuẫn với đối phương.

tỉnh Đắk Lắk đánh nhau thiếu niên tử vong
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo