Thời sự

Danh sách 12 "Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM" năm 2025

Thiện An

(NLĐO) - Từ 157 hồ sơ, Hội đồng bình chọn đã thống nhất tuyên dương 12 gương "Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM" năm 2025

Thành Đoàn TPHCM vừa công bố kết quả xét trao danh hiệu "Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM" và danh hiệu "Thanh niên tiêu biểu TPHCM" năm 2025.

TIN LIÊN QUAN

Theo đó, Ban Tổ chức Cuộc vận động đã nhận được 157 hồ sơ chính thức từ 86 đơn vị đề cử tham gia giải thưởng. Sau quá trình thẩm định, Hội đồng bình chọn đã thống nhất tuyên dương 12 gương "Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM" và 7 gương "Thanh niên tiêu biểu TPHCM" năm 2025.

Lễ tuyên dương "Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM" và Chương trình tuyên dương "Thanh niên tiêu biểu TPHCM" năm 2025 sẽ được tổ chức vào sáng 1-1-2026 (thứ Năm) tại Nhà văn hóa Thanh niên (phường Sài Gòn, TPHCM).

2 cán bộ công an được trao danh hiệu "Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM" năm 2025 - Ảnh 1.

12 Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2025

Danh sách 12 Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2025:

STTHọ tên

Chức vụ - Đơn vị

1

Mai Ngọc Xuân Đạt

Tiến sĩ, Nghiên cứu viên Viện Công nghệ Vật liệu tiên tiến Đại học Quốc gia TPHCM

2

Võ Ngọc Minh Anh

Đoàn viên Chi đoàn lớp 22CLC05, Khoa Công nghệ thông tin Chuyên ngành Khoa học dữ liệu, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM

3

Nròng K' Duy Py

Phó Trưởng Khoa Săn sóc đặc biệt, Chi ủy viên Chi bộ 3, Bí thư Đoàn Bệnh viện Nhân Ái

4Trần Tài

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn xã Kim Long, Bí thư Chi đoàn Công ty Nấm Sinh học Việt Nam, Giám đốc Công ty TNHH Nấm Sinh học Việt Nam (VINABIOMUSH)

5

Trịnh Hải Thắng

Đại úy, Bí thư Chi đoàn Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM

6Nguyễn Văn Trường

Thiếu tá, Cán bộ Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm lĩnh vực mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, Công an TPHCM (Đội 3 - Phòng PC04)

7Đỗ Tiến Đạt

Ủy viên Hội đồng Huấn luyện công tác Đội TPHCM, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn phường, Ủy viên Hội đồng Đội phường An Đông, Bí thư Chi đoàn Trung tâm Cung ứng dịch vụ Văn hoá - Thể thao phường An Đông

8

Đoàn Thị Thu Chung

Ủy viên Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM, Phó Tổng trưởng Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu, Phó Chủ nhiệm Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn

9Nguyễn Tấn Sang

Vận động viên Pencak Silat - Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao TPHCM

10 Nguyễn Tứ Cường

Giáo viên, vận động viên, huấn luyện viên Trường phổ thông năng khiếu Thể dục, Thể thao Bình Chánh

11

Nguyễn Thị Duyên Quỳnh

Ca sĩ, thành viên Đội Tình nguyện viên nghệ sĩ TPHCM

12

Lê Nguyễn Bảo Ngọc

Hoa hậu Liên lục địa năm 2022, Giám đốc Sáng lập Công ty TNHH Doanh nghiệp Xã hội Gen Zero

Danh sách 7 gương "Thanh niên tiêu biểu TPHCM" năm 2025

STT

Cá nhân, nhóm cá nhân

Chức vụ - Đơn vị

1

Phan Tấn Lực

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận trường Kinh tế tài chính trường Đại học Thủ Dầu Một; Bí thư chi Đoàn Giảng viên trường Đại học Thủ Dầu Một.

2Nguyễn Trần Minh Trí

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Các cơ quan Đảng, Thư ký Ban Biên tập, Trưởng ban, Phó Chánh Văn phòng Báo Người Lao Động; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Báo Người Lao Động

3

Võ Nguyễn Hoàng Đa

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Chuyên viên Phòng Công tác Sinh viên - Phục vụ cộng đồng, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TPHCM

4Mai Thanh Tuyền

Nguyên Bí thư Đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV, Giám đốc Hợp tác Truyền thông, Bí thư Chi bộ Hợp tác Truyền thông - Đoàn thể Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV

5

Trần Quang Tuyên

Ủy viên Hội đồng Đội TPHCM, Phó Bí thư Chi đoàn giáo viên, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, Trường Tiểu học Dĩ An C

6

Nguyễn Minh Tiến

Cán bộ Công an xã Tân Vĩnh Lộc

7

Lê Hoàng Mến

Hội viên Hội Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA), Hội viên Hội Nhiếp ảnh TPHCM


