HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp Thông tin bầu cử

Danh sách 500 đại biểu Quốc hội Khóa XVI

Văn Duẩn

(NLĐO) - Hội đồng Bầu cử quốc gia xác nhận 500 ông, bà đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có đủ tư cách đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Ngày 27-3, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 238/NQ-HĐBCQG của Hội đồng Bầu cử quốc gia xác nhận 500 ông, bà đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có đủ tư cách đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng Bầu cử quốc gia xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội Khóa XVI với 500 người trúng cử - Ảnh 1.

Ngày 27-3, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn ký ban hành Nghị quyết số 238/NQ-HĐBCQG của Hội đồng Bầu cử quốc gia xác nhận 500 ông, bà đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có đủ tư cách đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật

Danh sách cụ thể theo Nghị quyết số 232/NQ-HĐBCQG ngày 21-3-2026 của Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo Nghị quyết số 232/NQ-HĐBCQG ngày 21-3-2026 của Hội đồng Bầu cử quốc gia, tổng số đại biểu Quốc hội được bầu: 500. Tổng số người ứng cử: 863.

Trong danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, có 214 người trúng cử là đại biểu do Trung ương giới thiệu, 286 người do các cơ quan, tổ chức địa phương giới thiệu. Có 230 đại biểu Quốc hội khóa XV tái đắc cử khóa XVI.

Đây là lần đầu tiên trong 16 nhiệm kỳ, số đại biểu do Trung ương giới thiệu về địa phương ứng cử đạt tỉ lệ trúng cử cao nhất (214/216 người).

Về cơ cấu, thành phần, trong 500 người trúng cử Quốc hội khóa XVI, có 150 người là phụ nữ, chiếm tỉ lệ 30%.

Đại biểu là người dân tộc thiểu số có 76 người (tỉ lệ 15,20%), trong đó lần đầu tiên có người trúng cử đại biểu Quốc hội người dân tộc Ơ Đu - một trong những dân tộc ít người nhất tại Việt Nam.

Về độ tuổi, có 29 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI dưới 40 tuổi. Người ở độ tuổi 40 - 50 có 172 người. Từ 50 - 60 tuổi có 264 người và trên 60 tuổi có 35 người.

Trong đó, người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trẻ tuổi nhất là chị Lo Thị Bảo Vy (sinh năm 2002), là giáo viên Trường tiểu học Quỳnh Lập A (phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An). Đại biểu Lo Thị Bảo Vy cũng là đại diện duy nhất người dân tộc Ơ Đu lần đầu tiên trúng cử đại biểu Quốc hội.

Báo Người Lao Động giới thiệu Danh sách 500 người trúng cử ĐBQH khóa XVI:

Danh sách 500 người trúng cử ĐBQH khóa XVI

Danh sách 38 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TPHCM

Danh sách 38 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TPHCM

(NLĐO) - Chiều 21-3, Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố danh sách trúng cử đại biệu Quốc hội khóa XVI, trong đó có 38 người trúng cử tại TPHCM

Lần đầu tiên Quốc hội có thêm đại diện của người dân tộc Ơ đu

(NLĐO) - Lần đầu tiên Quốc hội có thêm đại diện của người dân tộc Ơ đu, một trong những dân tộc ít người nhất tại Việt Nam

Công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

(NLĐO) - Chiều 21-3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia họp báo công bố về kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

bầu cử quốc hội hội đồng bầu cử quốc gia Quốc hội khóa XVI đại biểu Quốc hội khóa XVI 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo