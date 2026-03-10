Danh sách tỉ phú Việt góp mặt vào bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới năm 2026

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách tỉ phú thế giới năm 2026, trong đó Việt Nam có 8 đại diện, tăng 3 người so với năm ngoái.

Các tỉ phú Việt Nam trong danh sách gồm: ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup; bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch VietJet Air; ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát; ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank và ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan.

Ba gương mặt mới xuất hiện trong danh sách năm nay là bà Phạm Thu Hương - Phó Chủ tịch Vingroup, vợ tỉ phú Phạm Nhật Vượng; bà Phạm Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Vingroup, em gái bà Phạm Thu Hương và ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch Ngân hàng VPBank.

Trong số các tỉ phú Việt, ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục là người giàu nhất với khối tài sản 27,7 tỉ USD, tăng gấp 4 lần so với năm ngoái. Đây cũng là năm thứ 14 liên tiếp, ông góp mặt trong danh sách tỉ phú thế giới của Forbes. Hiện ông xếp thứ 93 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới.

Tỉ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, hiện là người giàu nhất Việt Nam, xếp thứ 93 trong bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo được ghi nhận tài sản 4,2 tỉ USD, tăng gần gấp đôi so với năm trước, đứng thứ 1.406 thế giới. Ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hòa Phát, sở hữu 2,9 tỉ USD, tăng thêm khoảng 500 triệu USD so với năm ngoái.

Tài sản ông Hồ Hùng Anh cũng tăng 500 triệu USD, lên mức 2,5 tỉ USD, đánh dấu lần thứ 8 xuất hiện trong danh sách của Forbes. Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan, góp mặt năm thứ 6 liên tiếp, với khối tài sản 1,2 tỉ USD.

Ba tỉ phú mới của Việt Nam gồm ông Ngô Chí Dũng với tài sản đạt 1,2 tỉ USD, bà Phạm Thúy Hằng với 2,1 tỉ USD và bà Phạm Thu Hương với 3 tỉ USD.

Theo bảng xếp hạng của Forbes, người giàu nhất thế giới năm 2026 vẫn là CEO Tesla Elon Musk, với khối tài sản 839 tỉ USD. Xếp sau là hai nhà đồng sáng lập Google là Larry Page (257 tỉ USD) và Sergey Brin (237 tỉ USD).