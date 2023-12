Danh thắng Tràng An thành sân khấu thực cảnh

Festival Ninh Bình - Tràng An lần thứ II với chủ đề "Sắc màu di sản - Hội tụ và lan tỏa" sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31-12 tại TP Ninh Bình và huyện Hoa Lư, Ninh Bình.



Tại họp báo ngày 8-12 tại Hà Nội, ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, cho biết đây là sự kiện văn hóa - du lịch mang tầm quốc gia, cũng là thương hiệu lễ hội riêng của tỉnh Ninh Bình nhằm đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa và tôn vinh các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Quần thể danh thắng Tràng An sẽ trở thành sân khấu thực cảnh của Festival Ninh Bình - Tràng An

Festival có 4 hoạt động đặc sắc, gồm chương trình khai mạc tối 26-12 tại khu Quần thể danh thắng Tràng An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; chương trình "Tinh hoa di sản Nam Bộ" diễn ra tối 28-12 tại khu Quần thể danh thắng Tràng An, huyện Hoa Lư; chương trình "Tinh hoa di sản Bắc Trung Bộ" và giao lưu văn hóa Lào - Việt Nam (dự kiến) vào ngày 29-12 tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư. Cuối cùng là chương trình bế mạc "Rực lửa Cố đô" - chào đón năm mới, dự kiến diễn ra vào 22 giờ 30 ngày 31-12 tại khu quần thể danh thắng Tràng An.



Điểm nhấn tạo nên sự khác biệt của Festival Ninh Bình - Tràng An lần thứ II năm 2023 là chương trình khai mạc được dàn dựng công phu như một vở diễn thực cảnh đầu tiên được tổ chức trong không gian huyền ảo của di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới quần thể danh thắng Tràng An.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, thông tin về Festival

Các yếu tố của sông, núi, âm nhạc, ánh sáng, công nghệ trình chiếu mapping cùng nghệ thuật múa đương đại, những màn khinh công chạy trên nước, vẽ thư pháp bằng nghệ thuật múa … sẽ hòa quyện tạo thành một bức tranh đẹp kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa của vùng đất cố đô Hoa Lư - Ninh Bình và tinh hoa sắc màu văn hóa các vùng miền dọc theo chiều dài đất nước.

Ông Nguyễn Mạnh Cường cho hay thêm, Festival Ninh Bình - Tràng An lần thứ II-2023 huy động khoảng 200 người lái đò trên bến Tràng An cùng tham gia trình diễn trong các chương trình nghệ thuật. Những người lái đò bình thường sẽ trở thành những diễn viên trình diễn theo kịch bản.

Ngoài ra, toàn bộ các phần chiếu mapping sẽ lấy các ngọn núi ở trung tâm sân khấu làm màn chiếu. Nội dung của mapping sẽ liên quan đến việc tái hiện lại lịch sử vùng đất Ninh Bình, từ thời Đinh Tiên Hoàng khởi dựng kinh đô Hoa Lư cho đến thời Lê Đại Hành phát triển đế nghiệp. Đặc biệt, các ca sĩ sẽ đứng trên đò, ở giữa sông để biểu diễn và khán giả cũng ngồi trên bến đò để theo dõi các tiết mục.