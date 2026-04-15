Danh thủ Trần Minh Chiến ngồi "ghế nóng" CLB Đà Nẵng

Chuỗi 5 trận không thắng khiến CLB Đà Nẵng rơi xuống đáy bảng xếp hạng V-League 2025-2026 với 12 điểm sau 18 vòng đấu. Điều này khiến đội bóng sông Hàn đối diện nguy cơ rớt xuống hạng Nhất.

HLV Trần Minh Chiến sẽ đảm nhận nhiệm vụ cực khó

Để cải thiện thành tích thi đấu, nhen nhóm hy vọng trụ hạng thành công, ban lãnh đạo CLB Đà Nẵng quyết định chia tay HLV Lê Đức Tuấn và thay thế bằng danh thủ Trần Minh Chiến, dẫn dắt đội bóng trong phần còn lại của V-League 2025-2026. HLV Trần Minh Chiến rất giàu kinh nghiệm, thực chiến từng dẫn dắt nhiều CLB ở V-League như Bình Dương, TP HCM, Bình Định….

Thoe kế hoạch, ông Trần Minh Chiến sẽ có mặt tại Đà Nẵng vào chiều 15-4 để nắm bắt tình hình, ký hết hợp đồng trước khi chính thức bước vào công tác huấn luyện. Nhiệm vụ của tân HLV trưởng là đưa đội chủ sân Chi Lăng thoát vị trí nguy hiểm trên bản xếp hạng, tiếp tục góp mặt ở sân chơi đỉnh cao nhất Việt Nam ở mùa sau.

SHB Đà Nẵng đối diện nguy cơ rớt hạng

Cũng trong sáng 15-4, CLB Đà Nẵng có những quyết định thay đổi nhân sự trong khu kỹ thuật cũng như cấp lãnh đạo. Theo đó, ông Adachi được bổ nhiệm vào ghế Giám đốc kỹ thuật và ông Vũ Nam Thắng thôi giữ chức chủ tịch CLB Đà Nẵng.



Ở vòng 19, CLB Đà Nẵng sẽ tiếp đón đương kim vô địch Nam Định trên sân nhà Chi Lăng lúc 18 giờ ngày 19-4. Đây là thử thách cực đại đối với thầy trò ông Trần Minh Chiến, trong bối cảnh đội khách sở hữu lực lượng hùng hậu, quyết tâm giành 3 điểm để vươn lên tốp 3 chung cuộc.