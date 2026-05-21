HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đánh thức 838 dự án "vàng"

SƠN NHUNG

TP HCM đã và đang tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến 838 dự án tồn đọng để khơi thông nguồn lực, phục vụ phát triển

Chỉ thị số 45/CT-UBND của UBND TP HCM về việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài là cơ hội để khơi thông điểm nghẽn cho thị trường bất động sản.

Cơ hội "phá băng" hàng trăm ngàn tỉ đồng

Theo số liệu thống kê từ Sở Tài chính TP HCM trước đó, toàn thành phố có đến 838 dự án, đất đai đang gặp khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), cho biết qua thống kê, rà soát, nhóm đầu tư tư nhân (bao gồm bất động sản, khu đô thị, hạ tầng dịch vụ) là khu vực chiếm tỉ trọng dòng vốn lớn nhất nhưng lại đối mặt với tỉ lệ ách tắc phức tạp và dai dẳng nhất.

Cụ thể, có hơn 120 dự án tư nhân chưa thể khơi thông dứt điểm, nằm rải rác ở mọi giai đoạn, từ chuẩn bị thủ tục, chấp thuận chủ trương, giao đất cho đến xây dựng và vận hành. Khoảng hơn 4.000 ha quỹ đất đô thị, công nghiệp và thương mại - dịch vụ đang "treo" hoặc chưa thể triển khai đồng bộ. Ước tính khoảng vài trăm ngàn tỉ đồng tổng vốn đầu tư bị "đóng băng", đó là chưa tính đến giá trị gia tăng từ hệ sinh thái thương mại ăn theo và dòng tiền thuế nộp về ngân sách.

Đau đầu với quy hoạch

Bà Nguyễn Nam Phương, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lan Anh, rất bức xúc vì nhiều dự án không triển khai được, công ty rơi vào khó khăn do quy trình định giá đất, tính tiền sử dụng đất, đặc biệt là quy hoạch điều chỉnh không hợp lý. Cụ thể, đối với dự án Lan Anh 12, công ty đã đăng ký trong chương trình phát triển nhà của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), thời kỳ 2021 - 2030 và đã được thông qua. Sau đó, công ty đã xin đầu tư nhà ở xã hội (NƠXH) và dịch vụ - thương mại theo quy hoạch mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chung vào năm 2023. Khu đất có ký hiệu là đất thương mại - dịch vụ. Thế nhưng, khi UBND thị xã Phú Mỹ (cũ) lập quy hoạch chung lại điều chỉnh các khu đất trong quy hoạch chung toàn tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khiến dự án bị đình trệ.

"Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đã bỏ qua nhiều bước quan trọng khi thẩm định đồ án quy hoạch chung thị xã Phú Mỹ gây thiệt hại lớn cho Nhà nước và người dân cũng như doanh nghiệp" - bà Nam Phương nhấn mạnh. Vì vậy, bà kiến nghị UBND TP HCM sớm cập nhật điều chỉnh, tháo gỡ các vướng mắc pháp lý để doanh nghiệp tiếp tục triển khai dự án.

Đánh thức 838 dự án "vàng" - Ảnh 1.

Dự án của Công ty TNHH MTV Lan Anh bị “treo” nhiều năm do vướng quy hoạchẢnh: QUANG MẠNH

Thêm những kiến nghị từ thực tiễn

Ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân, phải thốt lên rằng "mừng muốn khóc" vì TP HCM đã quyết liệt triển khai nhiều văn bản, tháo gỡ khó khăn cho dự án tồn đọng.

Là doanh nghiệp chuyên làm NƠXH, hiện Công ty Hoàng Quân có 50 dự án trên cả nước, song tại TP HCM có đến 9 dự án bị vướng mắc.

Điển hình, dự án HQC Plaza (phường Bình Đông) có diện tích 35.290 m2, đã hoàn thành xây dựng, nghiệm thu đưa vào sử dụng, bàn giao căn hộ cho cư dân. Dù vậy, hiện đơn vị chưa được hoàn trả lại khoản tiền sử dụng đất đã nộp và tiền đất tái định cư. Thủ tục xét duyệt đối tượng mua, thuê mua, thuê NƠXH kéo dài do thay đổi địa giới hành chính. Việc xác định sở hữu riêng đối với nhà để xe 4 tầng và thủ tục cấp sổ hồng cho cư dân bị kéo dài.

Hai dự án khác là HQC Bình Trưng Đông và HOF-HQC Hồ Học Lãm cũng đang gặp phải những vướng mắc như trên, đặc biệt là việc cấp sổ hồng cho người mua căn hộ. Công ty Hoàng Quân kiến nghị UBND TP HCM sớm phê duyệt hoàn trả khoản tiền sử dụng đất và tiền đất tái định cư. Sở Xây dựng sớm có hướng giải quyết xác định nhà để xe 4 tầng thuộc sở hữu của chủ đầu tư và có ý kiến về danh sách đối tượng mua NƠXH và hỗ trợ đăng ký xét duyệt qua VNeID; Sở Nông nghiệp và Môi trường nhanh chóng cấp sổ hồng cho cư dân.

Các chuyên gia bất động sản cho rằng việc dự án của doanh nghiệp bị trì trệ kéo dài không chỉ ngân sách bị thất thu từ tiền sử dụng đất mà còn thất thu gián tiếp từ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và lệ phí trước bạ. Quan trọng là người mua nhà nhiều năm không được cấp sổ hồng, dẫn đến tình trạng khiếu kiện kéo dài, gây bất ổn an sinh xã hội. 

Dự án khu thương mại - dịch vụ - căn hộ Bình Đăng (phường Bình Đông) của Công ty CP Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 vừa qua đã được tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc sau 6 năm "đứng hình" chỉ vì chuyển đổi từ công ty nhà nước sang công ty cổ phần.

417 dự án đã hoàn thành gỡ vướng

Theo Sở Tài chính TP HCM, đến nay đã hoàn thành tháo gỡ và có hướng tháo gỡ toàn bộ 838 dự án thuộc diện xử lý tại Công điện số 112/CĐ-TTg về tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng với tổng mức đầu tư trên 206.000 tỉ đồng, diện tích trên 17.000 ha. Trong đó, có 417 dự án đã hoàn thành gỡ vướng; 393 dự án cơ bản hoàn thành việc gỡ vướng; 28 dự án, công trình, khu đất đã có chỉ đạo, định hướng và đang thực hiện tháo gỡ. Hiện thành phố còn 421 dự án, công trình, khu đất cơ bản tháo gỡ hoặc đang thực hiện tháo gỡ theo chỉ đạo.

Sở Tài chính vừa qua đã có văn bản hỏa tốc gửi các sở, ban, ngành, các xã, phường, đặc khu cùng các hiệp hội doanh nghiệp, chủ đầu tư và nhà đầu tư trên địa bàn về việc rà soát, tổng hợp các dự án còn tồn đọng, vướng mắc để xem xét tháo gỡ. Theo đó, các đơn vị cần rà soát toàn bộ các dự án đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách, dự án PPP, FDI và các công trình đang gặp khó khăn trong quá trình triển khai nhưng chưa được cập nhật trong danh mục 838 dự án, công trình, khu đất tồn đọng đã công bố trước đó.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo