Đánh thức những "viên ngọc thô" ở Đồng Nai

Là thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 của cả nước, Đồng Nai đang đứng trước vận hội lịch sử khi siêu dự án sân bay Long Thành chuẩn bị vận hành thương mại vào cuối năm nay. Không còn là điểm dừng chân, ngành du lịch địa phương đang chuyển mình với chiến lược "du lịch xanh" và "thành phố sân bay" để cất cánh.

Phát triển chưa xứng tầm

Vườn Quốc gia Cát Tiên, hồ Trị An, Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa hay dòng sông Đồng Nai được ví như những "viên ngọc thô". Song, phần lớn vẫn khai thác còn sơ khai, dịch vụ chưa chuyên nghiệp, khó giữ chân du khách.

Ông Nguyễn Hữu Y Yên, Chủ tịch HĐTV Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, nhận định TP Đồng Nai đang đứng trước thời khắc mang tính bước ngoặt khi cùng lúc sở hữu 3 động lực lớn gồm thay đổi mô hình đô thị, phát triển trung tâm vùng và chuẩn bị đón sân bay quốc tế.

"TP Đồng Nai hiện vẫn thiếu khách sạn cao cấp, thiếu mô hình đô thị sân bay và các dịch vụ đạt chuẩn quốc tế phục vụ khách lưu trú dài ngày hay khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị, sự kiện). Nếu bây giờ mới bắt đầu quy hoạch thì 2 năm nữa mới có sản phẩm. Trong khi sân bay Long Thành sắp vận hành, TP Đồng Nai cần tăng tốc nhanh hơn nữa" - ông Yên đề xuất.

Nhìn thẳng vào thực tế, ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, cho hay ngành du lịch TP Đồng Nai phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của mình, sự gắn kết giữa các doanh nghiệp du lịch chưa thực sự chặt chẽ, sản phẩm du lịch còn đơn điệu.

Lãnh đạo thành phố cũng chỉ ra hiện có 2 sản phẩm nổi tiếng là gốm Biên Hòa và bưởi Tân Triều rất đặc trưng, nổi bật, nhưng chưa phát huy được hết tiềm năng. Thành phố có dòng sông Đồng Nai chảy dài qua nhiều địa phương, nhưng cũng chưa xây dựng được tuyến du lịch dọc sông Đồng Nai để tạo sự kết nối, phát huy những tiềm năng, sản phẩm đặc trưng.

Ông Sơn cũng lưu ý đến vai trò của việc đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch; khắc phục các hạn chế liên quan cơ sở lưu trú; nâng tầm các món ăn đặc sản địa phương trở thành "sứ giả văn hóa" để phục vụ du khách và tạo điểm nhấn trải nghiệm.

"Cùng với đó, thành phố đang kỳ vọng vào dự án du lịch núi Chứa Chan đến giữa năm 2027 sẽ đi vào hoạt động. Đây sẽ là điểm nhấn để phát triển một hệ sinh thái du lịch mới, thu hút hàng triệu lượt khách du lịch trong tương lai" - ông Sơn nói.

Du khách đi cáp treo lên núi Chứa Chan

Lấy sân bay Long Thành làm bệ phóng

Du lịch xanh được xác định là trục liên kết phát triển tích hợp với nông nghiệp công nghệ cao và logistics. Nhiều doanh nghiệp lữ hành đánh giá, TP Đồng Nai đang sở hữu lợi thế lớn về rừng, sông, hồ, du lịch sinh thái, du lịch thể thao và du lịch MICE nhưng việc khai thác còn rời rạc.

Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Vietravel, đề xuất TP Đồng Nai cần sớm quy hoạch du lịch gắn với sân bay Long Thành, xây dựng chuỗi sản phẩm liên kết với TP HCM và các tỉnh lân cận thay vì chỉ làm điểm trung chuyển. Đồng thời, phát triển những sản phẩm nghỉ dưỡng sinh thái, thể thao, xây dựng trung tâm điều phối vùng và đẩy mạnh số hóa điểm du lịch để quảng bá trực tiếp đến hành khách thông qua các chuyến bay.

TS Nguyễn Đức Trí, Trưởng Khoa Du lịch - Đại học Kinh tế TP HCM, gợi mở cần xây dựng bộ nhận diện thương hiệu "Long Thành Airport City", cũng như định vị Long Thành Airport City như một "kỳ quan mới" trên bản đồ du lịch Việt Nam, không phải vùng đệm của TP HCM, cũng không phải phần phụ trên một mã sân bay ghi tên thành phố khác, mà là một dấu ấn chưa từng có trong thương hiệu quốc gia.

Về giải pháp, TS Trí cho rằng xây dựng một thành phố sân bay không phải là sản phẩm tiếp thị của một ban ngành. Nó là một sự hợp sức, một cuộc dàn dựng phối hợp giữa năm chủ thể không thể thay thế nhau: Nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà trường, nhà dân và nhà truyền thông. Điều cốt lõi là UBND TP Đồng Nai cần ban hành quyết định công nhận "Long Thành Airport City" là một thực thể điểm đến được pháp lý hóa, có chủ quyền thương hiệu, có ngân sách marketing và có KPI riêng, tách bạch khỏi thương hiệu "Du lịch Đồng Nai".

Ông Lê Trường Sơn cho biết trong thời gian tới địa phương tập trung phát triển các sản phẩm du lịch có thế mạnh như du lịch sinh thái rừng, sinh thái sông nước, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch về nguồn. Đồng thời, tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch với những tỉnh, thành phố trong vùng Đông Nam Bộ và các vùng lân cận nhằm hình thành những tour, tuyến du lịch hấp dẫn, thu hút du khách đến với TP Đồng Nai.

Về sân bay Long Thành, thành phố đang kêu gọi mạnh mẽ vào vùng quy hoạch đô thị sân bay Long Thành mang tầm quốc tế, biến nơi đây thành trung tâm mua sắm lớn của cả nước và khu vực, không chỉ phục vụ khách đi qua sân bay mà chính người dân địa phương. Vì vậy, TP Đồng Nai đã yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch bắt tay xây dựng, tạo ra các sản phẩm du lịch, xây dựng hệ sinh thái du lịch gắn với sân bay Long Thành trên cơ sở phát huy những giá trị về văn hóa, sản phẩm đặc trưng về nông nghiệp, ẩm thực.

Du lịch gắn với địa danh Các ông Đoàn Đức Minh, Lê Hữu Nghĩa, Đại học Kinh tế TP HCM đề xuất thương hiệu du lịch "Đồng Nai - Cửa ngõ xanh tái tạo của Nam Bộ", gắn sự kết hợp giữa sinh thái, sông nước, làng nghề, di sản, đời sống địa phương và các hành trình ngắn ngày. Theo đó, thương hiệu du lịch này cần được đồng kiến tạo bởi chính quyền, doanh nghiệp, cộng đồng và du khách. Các sản phẩm như "một ngày từ Long Thành", "cuối tuần bên sông Đồng Nai", "bưởi - gốm - sông nước", "rừng - thác - hồ" hay "di sản Biên Hòa".



