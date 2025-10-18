HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Danh tiếng không phải là tấm khiên

Luật sư Nguyễn Trung Hiếu

Vụ việc doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị khởi tố vì những cáo buộc liên quan đến dự án tiền điện tử Antex không chỉ là một sự kiện pháp lý đơn thuần.

Nó còn là một hồi chuông cảnh tỉnh đắt giá cho cả giới đầu tư lẫn những người có tầm ảnh hưởng trong xã hội. Sự kiện này cho thấy những rủi ro tiềm ẩn đằng sau hào quang của sự nổi tiếng và phơi bày những "vùng xám" chết người trong hành lang pháp lý đối với tài sản số tại Việt Nam.

Bài học lớn nhất chính là lời cảnh báo về sự mong manh của niềm tin khi nó được đặt vào danh tiếng của một cá nhân thay vì sự minh bạch của một dự án. Hình ảnh một doanh nhân được cho là sắc sảo, thành công trên thương trường đã trở thành một "bảo chứng" vô hình, thu hút hàng loạt nhà đầu tư rót tiền vào Antex với giấc mơ làm giàu nhanh chóng.

Thế nhưng, khi những khuất tất bị phanh phui, "bảo chứng" ấy đã vỡ tan. Điều này cho thấy, trong một sân chơi đầy biến động và rủi ro như thị trường tiền điện tử, "miếng pho mát miễn phí chỉ có trong bẫy chuột".

Nhà đầu tư không thể mù quáng trao gửi tài sản của mình chỉ vì những lời hứa hẹn có cánh hay danh tiếng của người kêu gọi vốn. Thay vào đó, sự thẩm định kỹ lưỡng, trang bị kiến thức và một cái đầu lạnh là những công cụ tự vệ hữu hiệu nhất.

Vụ án cũng cho thấy sự cấp thiết của việc hoàn thiện khung pháp lý cho các loại tài sản mã hóa. Chính khoảng trống pháp luật đã tạo ra một mảnh đất màu mỡ cho các hoạt động huy động vốn thiếu minh bạch, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.

Khi chưa có luật lệ rõ ràng để điều chỉnh, cả người tham gia lẫn cơ quan quản lý đều lúng túng. Nhà đầu tư không có cơ chế pháp lý hữu hiệu để bảo vệ mình, trong khi các dự án "ma" dễ dàng mọc lên. Đã đến lúc các nhà làm luật phải thực sự vào cuộc để định danh, quản lý và giám sát chặt chẽ loại hình tài sản mới này, nhằm tạo ra một sân chơi công bằng và an toàn hơn.

Cuối cùng, sự việc của Shark Bình là một bài học sâu sắc về trách nhiệm của người nổi tiếng và sự nghiêm minh của pháp luật. "Hào quang" không phải là tấm khiên che chắn cho những sai phạm. Khi một cá nhân sử dụng sức ảnh hưởng để huy động vốn, họ phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề về sự minh bạch và đạo đức.

Vụ khởi tố cũng khẳng định một nguyên tắc cốt lõi: mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Đây là thông điệp mạnh mẽ giúp củng cố niềm tin của công chúng vào công lý, đồng thời nhắc nhở bất kỳ ai cũng phải cẩn trọng trong từng hành động của mình, bởi cái giá của sai lầm có thể là sự sụp đổ của cả sự nghiệp và danh tiếng đã dày công xây dựng.


Công ty bất động sản do Shark Bình là 'cha đẻ' gian lận, mập mờ

Công ty bất động sản do Shark Bình là 'cha đẻ' gian lận, mập mờ

Shark Bình bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu của Nextland, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Audio: Không chỉ đứng sau "cú sập" AntEx, Shark Bình còn vướng cáo buộc nào khác?

(NLĐO) - Liên quan vụ tiền số AntEx liên quan Shark Bình, các chuyên gia cho rằng hoàn toàn có thể truy vết dòng tiền, ví ẩn danh. Bản tin do Kiki AI hỗ trợ.

Trước khi bị bắt, Shark Bình đã toan tính điều gì khi lên mạng khơi lại vụ tiền số?

Trước khi bị bắt, chính ông Bình đã đăng đàn trên mạng xã hội tự nhận mình là "nạn nhân" khi đầu tư vào dự án tiền số AntEx

