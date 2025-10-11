Sáng 11-10, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phố Kim Hoa (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) làm 5 người tử vong.



Ngôi nhà bị cháy nằm sâu trong ngõ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo Công an TP Hà Nội, khoảng hơn 5 giờ, ngày 11-10, xảy ra cháy nhà dân tại địa chỉ số 9, hẻm 12 ngách 17 ngõ 180 Kim Hoa (phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám). Nhận được tin báo cháy Công an TP Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an), đã trực tiếp tới hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tầng 1 ngôi nhà nhiều đồ dùng bị thiêu rụi. Ảnh: Công an cung cấp

Ngay khi tiếp cận hiện trường, đám cháy đã phát triển lớn bao trùm toàn bộ ngôi nhà cao 4 tầng, 1 tầng tum, với mặt tiền nhỏ hẹp, diện tích khoảng 25 m2.

Bên cạnh đó, ngôi nhà nằm trong ngõ sâu, cách đường giao thông chính khoảng 300 m và phát sinh nhiều khói khí độc gây khó khăn trong việc triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát phải sử dụng thiết bị bình thở chuyên dụng triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ.

5 nạn nhân được tìm thấy trong ngôi nhà. Ảnh: Công an cung cấp

Đến 6 giờ đám cháy được khống chế, không để cháy lan sang các khu vực xung quanh. Trong quá trình kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong trong đám cháy, gồm: N.Đ.L (SN 1952); H.T.H (SN 1956); N.H.M (SN 1982); Đ.T.S (SN 1988); N.M.V SN 2019).

Hiện, nguyên nhân vụ cháy làm 5 người trong một gia đình tử vong đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.