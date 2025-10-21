Danh tính tài xế điều khiển tô hất thiếu tá CSGT lên nắp ca-pô

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Danh tính tài xế điều khiển tô hất thiếu tá CSGT lên nắp ca-pô

Tin -ảnh: Đức Ngọc

(NLĐO) - Một tài xế điều khiển ô tô tông trực diện vào thiếu tá CSGT đang làm nhiệm vụ, hất lên nắp ca-pô rồi tiếp tục lái xe bỏ chạy.

Sáng 21-10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã xác định danh tính tài xế điều khiển ô tô 5 chỗ đã tông thiếu tá công an, hất lên nắp ca-pô.

Theo cơ quan công an, người điều khiển phương tiện được xác định là Lê Thành Công (45 tuổi, trú tại phường Trường Vinh). Qua kiểm tra, tài xế không vi phạm nồng độ cồn.

- Ảnh 1.

Hình ảnh tài xế điều khiển xe ô tô tông vào thiếu tá CSGT

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 20-10, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Nguyễn Duy Trinh (phường Trường Vinh).

Khi phát hiện chiếc ô tô 5 chỗ do Lê Thành Công có dấu hiệu rẽ trái vào đường Nguyễn Duy Trinh, tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc, thiếu tá CSGT Nguyễn Văn Thọ đã ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế chuyển hướng di chuyển.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục điều khiển phương tiện, tông thẳng vào người thiếu tá Nguyễn Văn Thọ và hất người này lên nắp ca-pô, rồi lái xe rẽ trái vào đường Nguyễn Duy Trinh.

Chiếc xe chỉ di chuyển được khoảng 30 m thì gặp ùn tắc giao thông và không thể tiếp tục đi tiếp. Lúc này, tổ công tác đã phối hợp với người dân khống chế tài xế Công và đưa về trụ sở Công an phường Trường Vinh để lấy lời khai.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Tạm giữ hình sự người đàn ông chở vợ đi ngược chiều, tông CSGT rồi bỏ chạy

Tạm giữ hình sự người đàn ông chở vợ đi ngược chiều, tông CSGT rồi bỏ chạy

(NLĐO)- Đi xe máy chạy ngược chiều, chở theo vợ ngồi sau, khi lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe, Thịnh không chấp hành mà tông vào CSGT để bỏ chạy

Chạy quá tốc độ, tông CSGT trọng thương rồi phóng xe bỏ trốn

(NLĐO)- Khi được yêu cầu dừng xe do chạy quá tốc độ, tài xế đã điều khiển ôtô tông thẳng vào CSGT khiến người này bị thương nặng rồi phóng xe bỏ trốn.

Xe máy chở 3 lạng lách đánh võng tông CSGT, 2 cán bộ, chiến sĩ bị thương

(NLĐO) - Xe máy chở 3 người chạy với tốc độ cao, lạng lách võng đã bất ngờ tông CSGT ở Hải Dương

nồng độ cồn cảnh sát giao thông tài xế vi phạm Công an tỉnh Nghệ An hất lên nắp ca-pô CSGT bị hất lên nắp ca-pô
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo