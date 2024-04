Dành tình thương cho chó, mèo

Ở đô thị lớn, hằng ngày chúng ta dễ thấy có rất nhiều chó, mèo bị bỏ rơi, sống lang thang, thiếu thốn, thậm chí bệnh tật đang chờ chết. Xót xa cho hoàn cảnh của chúng, nhiều người bỏ công sức, dành tình yêu thương đưa chúng về mái nhà mới với cuộc sống đầy đủ, ấm áp.



Những người bạn bất hạnh

3 năm qua, hơn chục chú chó hoang đã được chị Đặng Quỳnh Lan (SN 1972; ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) "hồi sinh" trên đường phố hoặc cận kề lò mổ.

Đang công tác trong lĩnh vực giáo dục, công việc của chị Quỳnh Lan khá bận rộn nhưng tình yêu thương động vật cứ thôi thúc chị tiếp tục cứu giúp những con vật đáng thương ấy.

Có những lúc phát hiện các chú chó lang thang, vô chủ đang trong tình trạng suy kiệt nhưng chưa thể tiếp cận ngay, chị Lan lại chịu khó ngày ngày làm quen rồi dần thân thuộc. Những chú chó hung hãn không loại trừ khả năng từng bị hành hung sẽ trở nên rất cảnh giác với con người. Chị Lan vẫn đều đặn mỗi ngày mang thức ăn rồi tìm cách cứu chữa cho chúng.

Chị Quỳnh Lan thương yêu, tổ chức sinh nhật cho bạn cún nhỏ đã từng được chị cứu sống

Thông thường, chị Lan hay kết hợp với các đội cứu hộ động vật chuyên nghiệp và sẵn sàng bỏ tiền túi cho mọi chi phí phát sinh. Những chú chó được đưa về các mái ấm chó mèo để có thức ăn, nơi ở an toàn hơn, được tiêm ngừa, theo dõi sức khỏe. Chị cũng tìm hiểu kỹ lưỡng về nghiệp vụ lẫn hình thức của các đội cứu hộ mà chị thường kết hợp rồi mới an tâm trao niềm tin. Nhờ vậy, các chú chó từng được chị cứu đều đang có cuộc sống tốt hơn.

Một kỷ niệm đáng nhớ là lần mà chị Quỳnh Lan phải hết mực kiên trì xin lại con chó của hàng xóm vì không cầm lòng được cảnh nó đang trong tình trạng bị hư mắt nghiêm trọng và có dấu hiệu tử vong do bị người chủ bỏ mặc. "Khi đưa cún đến trạm thú y, được chẩn đoán là suy nhược cơ thể và hệ miễn dịch ở mức báo động. Chú cún không ăn được trong nhiều ngày và dường như chỉ nằm chờ chết" - chị Quỳnh Lan nhớ lại. "Ngoài việc nỗ lực săn sóc tích cực, tôi luôn mong chú cún vượt qua bệnh tật. Thật may mắn, chú cún dần hồi phục và đang sống rất khỏe mạnh cho đến nay. Tôi đặt tên chú cún can trường đó là An để bé lúc nào cũng được an bình" - chị Lan tâm sự.

Với chị, mỗi lần cưu mang một sinh vật tức là cho chúng một cuộc đời mới, một cuộc sống tốt mà mọi loài vật đều xứng đáng có được. Chị hy vọng những động vật bé nhỏ, hiền lành này sẽ luôn tìm được nơi chúng thuộc về, tránh xa bao chuyện đáng tiếc khi phải lang thang, vô chủ.

Chung sức làm việc tốt

Xuất phát từ tình yêu động vật, tinh thần thiện nguyện, không ít các chàng trai, cô gái 8X, 9X, gen Z đã hăng hái tham gia các mô hình, dự án, trạm cứu hộ động vật. Mạng xã hội chính là công cụ hữu ích để họ thực hiện tốt mong muốn của mình. Các nhóm như vậy trên Facebook có từ vài chục ngàn đến cả trăm ngàn thành viên. Họ có sự chủ động trong việc tích lũy hiểu biết, kỹ năng cứu giúp, săn sóc, nuôi dưỡng những người bạn nhỏ bốn chân; có sự đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, thuốc men...

Nguyễn Song Ny, sinh viên năm 4 Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP HCM, kể cô và nhóm bạn 5 người đã quan tâm đến công tác cứu hộ mèo từ năm nhất. Lúc đó cô hay tập thể dục ở công viên dưới chân cầu Tân Thuận, thường thấy những chú mèo con ra kiếm ăn dưới những hốc bê-tông chân cầu. Thì ra nơi đây có những mèo hoang đến đẻ con và chăm sóc. Thường là thiếu ăn nên phần lớn mèo con chết khi chưa kịp lớn. Thế là cô cùng các bạn mang chúng về chăm sóc khỏe mạnh rồi đưa đến các trạm cứu hộ. Đến nay, hàng trăm mèo hoang đã được nhóm của Song Ny cứu sống.

Nhiều nhóm hoạt động lâu năm sẽ có mạng lưới rộng khắp và có sự kết nối với các cơ quan chức năng khi cần thiết. Dù được hình thành tự phát do một hay nhiều cá nhân quản lý, vận hành thì các nhóm này đều có sự đóng góp thiết thực cùng với các trạm cứu hộ thuộc quản lý của nhà nước, các tổ chức phi chính phủ có quy mô bài bản hơn. Bên cạnh đó, các nhóm còn có vai trò như một diễn đàn để những ai cùng chung sự quan tâm với động vật có thể trao đổi kinh nghiệm chăm sóc, cứu chữa vật nuôi.

Khi cần, hãy gọi đến trạm cứu hộ Hiện ở các tỉnh, thành phố như TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Đồng Nai, Bình Dương... đều có các trạm cứu hộ chó, mèo bị bỏ rơi, lang thang hoặc khi chủ không còn điều kiện nuôi. TP HCM có 8 trạm, Hà Nội 7 trạm, Bình Dương 2 trạm, Nha Trang 1 trạm... đều đang hoạt động rất tốt. Các trạm này do một số người giàu tình thương với động vật và nhiều tổ chức nước ngoài thành lập. Điện thoại và địa chỉ của các trạm đều có đầy đủ trên các trang mạng về động vật. Khi phát hiện chó, mèo hoang, bệnh tật có thể gọi điện nhờ giúp đỡ hoặc mang chúng đến tận nơi.