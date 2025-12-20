Đánh vợ, ngăn đi cấp cứu: Phạt rất nặng!

- Bạn đọc VÕ VĂN HÙNG (TP HCM) hỏi: "Hàng xóm đánh vợ gây thương tích, sau đó khóa cửa ngăn cản việc đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hành vi ngăn cản người bị bạo lực gia đình đi bệnh viện bị xử phạt như thế nào?".

- Luật sư LÊ VĂN DŨNG, Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, trả lời: Căn cứ điều 37 Nghị định 282/2025/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15-12-2025), hành vi không kịp thời đưa nạn nhân bạo lực gia đình đi cấp cứu sẽ bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng. Đối với hành vi đánh đập, xâm hại sức khỏe (chưa đến mức truy cứu hình sự), mức phạt là 5-10 triệu đồng. Trường hợp sử dụng công cụ, phương tiện gây thương tích, mức phạt tăng lên 10-20 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, người này còn đối mặt hình phạt bổ sung là tịch thu tang vật và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như: Xin lỗi công khai (nếu nạn nhân yêu cầu), chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh. Cơ quan chức năng cũng có thể áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc hoặc tạm giữ hành chính theo quy định.

Đặc biệt, nếu tỉ lệ thương tích từ 11% trở lên, hoặc dưới 11% nhưng có tính chất côn đồ, người này hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Cố ý gây thương tích" theo điều 134 Bộ Luật Hình sự.



