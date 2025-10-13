Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên được TP HCM khen thưởng với phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối"

Chiều 13-10, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng thay mặt lãnh đạo thành phố đến thăm và trao tặng bằng khen cho đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất Bùi Thạc Chuyên vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động văn học, nghệ thuật, thông qua tác phẩm điện ảnh "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối", nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Dũng (phải) trao bằng khen và tiền thưởng 10 triệu đồng cho đạo diễn Bùi Thạc Chuyên

Buổi trao bằng khen diễn ra tại nhà chú ruột của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên (phường Tân Hưng, TP HCM) trong không khí thân mật. Cùng tham dự có bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, ông Lê Nguyên Hiều - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa TP HCM.

Phía đoàn phim có diễn viên Thái Hòa và Hồ Thu Anh.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Dũng bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và ê-kíp sản xuất phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối".

"Hy vọng các đạo diễn, diễn viên sẽ tiếp tục sáng tạo nhiều tác phẩm ý nghĩa, góp phần giáo dục thế hệ trẻ TP HCM và cả nước về truyền thống lịch sử, văn hoá, cách mạng của dân tộc" - ông Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh.

Lãnh đạo TP HCM chụp hình lưu niệm với đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và các diễn viên

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết bộ phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" ra đời nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mang ý nghĩa chính trị, lịch sử và văn hóa đặc biệt. Thành phố đã đồng hành, hỗ trợ đoàn phim trong suốt quá trình sản xuất và hậu kỳ.

"Khi phim được khán giả đón nhận nồng nhiệt, đó là niềm vui, niềm tự hào không chỉ của ê-kíp mà còn của những người làm công tác văn hóa, tuyên giáo của thành phố" - bà Nguyễn Thị Thanh Thúy chia sẻ.

ĐẠO DIỄN BÙI THẠC CHUYÊN NHẬN BẰNG KHEN CỦA TP HCM

Nhận bằng khen từ lãnh đạo TP HCM, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên xúc động cho biết anh chỉ là người đại diện thay mặt đoàn phim nhận vinh dự này.

"Tôi chỉ là một thành viên trong tập thể. Suốt thời gian dài, mọi người đã làm việc hết mình, dốc toàn bộ tâm huyết cho tác phẩm. Bằng khen và sự ghi nhận của thành phố là phần thưởng chung cho cả ê-kíp" - đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nói.