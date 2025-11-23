Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên: "Ngừng quay vì người dân hát karaoke"

Hội thảo "Thực trạng và giải pháp thu hút đoàn làm phim đến các địa phương" và ra mắt cẩm nang "TP HCM - Điểm đến sản xuất phim" tiếng Anh đã diễn ra sáng 23-11 tại Khách sạn Rex.

Đây là hoạt động thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam (LHP VN) lần thứ XXIV. Hội thảo do Sở VH-TT TP HCM phối hợp với Cục Điện ảnh - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) và Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM tổ chức.

Nhiều đại biểu tham dự hội thảo: ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL - Trưởng ban chỉ đạo LHP VN lần thứ XXIV; bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch UBND TP HCM - đồng Trưởng ban chỉ đạo LHP VN lần thứ XXIV; ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng ban tổ chức LHP VN lần thứ XXIV; bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở VH-TT TP HCM, đồng Trưởng ban tổ chức LHP VN lần thứ XXIV; PGS-TS Nguyễn Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam thuộc Bộ VH-TT-DL; bà Dương Cẩm Thúy - Chủ tịch Hội Điện ảnh TP HCM,… các chuyên gia điện ảnh đến từ Pháp, Úc, Singapore, Ấn Độ cùng đông đảo nhà sản xuất phim trong nước và quốc tế.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chia sẻ tại hội thảo

Tại hội thảo, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên bày tỏ sự cảm ơn bởi phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" do ông đạo diễn nhận được sự hỗ trợ lớn từ phía Bộ Quốc phòng về các vũ khí, khí tài quân sự. Để có được điều này thì cần tiếng nói đảm bảo từ phía lãnh đạo TP HCM. Đồng thời, đoàn phim của ông được quay tại Củ Chi, giúp việc tái hiệu cuộc kháng chiến ở địa đạo Củ Chi năm đó sống động, cảm xúc hơn. Với ông, đây là sự giúp đỡ quý báu cho một đoàn phim tư nhân.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cũng mong các cơ quan chức năng có liên quan sớm hình thành hệ sinh thái điện ảnh chuyên nghiệp cho TP HCM. "Bởi việc quay phim tốn kém, thay đổi lịch trình dù nhỏ cũng đủ ảnh hưởng lớn đến đoàn. Có lần, ê-kip của tôi phải nghỉ quay phim chỉ vì bà con nào đó hát karaoke cách điểm quay 1km" - ông Bùi Thạc Chuyên tiết lộ.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và cẩm nang "TP HCM - Điểm đến sản xuất phim"

Nhà sản xuất - đạo diễn Mai Thu Huyền cho biết mỗi khi đưa phim đến các liên hoan phim quốc tế hay các chợ phim, vẫn thường nhận được những câu hỏi như Việt Nam có chính sách hoàn thuế ra sao, hỗ trợ đoàn phim nước ngoài đến quay thế nào?

"Tôi chỉ có thể giới thiệu Việt Nam đẹp lắm, cảnh thiên nhiên từ núi non đến biển, thành thị đều đẹp. Thế nhưng, khi họ hỏi đến cách chính sách, hỗ trợ này kia thì khó có thể trả lời chi tiết. Phía Malaysia họ có thể nói luôn rằng nước họ có chính sách hoàn thuế 30% và thế là các đoàn phim chọn lựa quay ở đó thay vì Việt Nam" - bà Mai Thu Huyền thông tin.

Nhà sản xuất - đạo diễn Mai Thu Huyền

Nhà sản xuất - đạo diễn Võ Thanh Hòa

Nhà sản xuất, đạo diễn Võ Thanh Hòa cho rằng mỗi địa phương hiện nay có cách làm việc khác nhau. Nhưng nếu có cơ quan chuyên trách, hiểu được công việc làm phim thế nào thì các nhà làm phim sẽ hạn chế được rất nhiều những bất cập khi thực hiện các quy định về thủ tục hành chính.

Cẩm nang "TP HCM - Điểm đến sản xuất phim" tiếng Anh cung cấp: Thông tin tổng quan về địa hình, khí hậu, giao thông, dịch vụ; Danh mục bối cảnh nổi bật và tiềm năng của TP; Danh sách đơn vị hỗ trợ sản xuất, dịch vụ hậu cần, nguồn nhân lực; Quy trình, thủ tục và hướng dẫn làm việc với các cơ quan quản lý; Thông tin liên hệ nhanh và đầu mối giải quyết cho các đoàn phim. Đây được xem là động lực mở đầu giúp TP HCM tiếp tục xây dựng cơ chế "một cửa hỗ trợ đoàn phim" - hiện đại hóa hạ tầng và thúc đẩy đầu tư cho ngành công nghiệp điện ảnh. Việc ra mắt Cẩm nang cũng là hoạt động đầu tiên thể hiện cam kết mạnh mẽ của TP HCM sau khi được UNESCO vinh danh là "Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực Điện ảnh". Với danh hiệu này, Thành phố đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ sản xuất phim chuyên nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn làm phim trong nước và quốc tế tiếp cận và làm việc tại Việt Nam.



