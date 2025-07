Viet Nam Love: Hành trình dấu ấn Quốc khánh 2-9 và tinh thần dân tộc

Đạo diễn Trần Thành Trung tâm huyết với dự án cộng đồng "Viet Nam Love"

Đạo diễn Trần Thành Trung cho biết: "Viet Nam Love là một hành trình dài mà chúng tôi đã theo đuổi ý tưởng, lên kế hoạch sản xuất và kết nối rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp, nghệ sĩ… Đây là dự án của những người yêu Việt Nam, với mong muốn tạo dấu ấn quan trọng không chỉ cho ngày Quốc khánh 2-9 mà còn trong suốt hành trình dài sắp tới. Tôi hy vọng dự án sẽ không chỉ là một sự kiện nhất thời mà mang giá trị bền vững, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc trong cộng đồng và giới trẻ".

Dự án "Viet Nam Love" gồm nhiều hoạt động lớn và đa dạng, từ âm nhạc đến thời trang (ra mắt bộ sưu tập, ra mắt MV…), từ các hoạt động xã hội đến kiến tạo cảnh quan, diễn ra từ tháng 8-2025 đến tháng 4-2026.

Toàn bộ những hoạt động, sản phẩm sẽ được trình làng tại Triển lãm & Gala tổng kết dự kiến tổ chức vào tháng 4-2026.

Cụ thể, dự án sẽ mang đến một sản phẩm âm nhạc đậm bản sắc văn hóa Việt được thể hiện bởi 4 giọng ca đến từ 4 chương trình "Anh trai say hi", "Anh trai vượt ngàn chông gai", "Chị đẹp đạp gió" và "Em xinh say hi".

Đây không chỉ là sản phẩm có sự độc đáo khi kết hợp 4 giọng ca ở 4 chương trình "hot" nhất hiện nay mà còn là sản phẩm đề cao tính bản sắc, văn hóa Việt. Ngoài ra, dự án cũng kết hợp cùng các nhà thiết kế để tạo nên một sản phẩm đặc trưng của "VietNam Love".

Đặc biệt hơn cả là chương trình trồng cây tạo điểm nhấn biểu tượng cho thành phố- nơi mọi người dân (từ trong nước đến du khách) sẽ đến để chụp ảnh check in. "Chương trình trồng cây giống như việc du khách Việt thường đến Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc… để chụp hình với hoa. Chúng tôi sẽ thực hiện những đường hoa biểu tượng như thế" - đạo diễn Trần Thành Trung chia sẻ.

7 thử thách khổng lồ khi kiến tạo dự án cộng đồng quốc gia

Anh cho biết thêm làm một dự án cộng đồng tầm quốc gia với nhiều lĩnh vực âm nhạc, thời trang, kiến tạo cảnh quan là một thử thách không nhỏ. "Tôi nhiều lần tự hỏi bản thân vì sao mình làm và sẽ vượt qua như thế nào. May mắn là có những cộng sự tận tâm từ T Production, GANGA Studios, các nhà thiết kế, doanh nghiệp, phóng viên… Họ có chung tầm nhìn và tâm huyết để cùng tôi kiến tạo nên một dự án ý nghĩa cho đất nước".

"Viet Nam Love" ra đời là hành trình của tất cả những trái tim yêu Việt Nam, muốn chung tay kiến tạo giá trị văn hóa nghệ thuật bền vững cho Việt Nam. "Chúng tôi mong muốn dự án sẽ góp phần tạo nên một cột mốc ý nghĩa, truyền cảm hứng cho mọi người và lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng" - anh nói.