Đạo diễn Trung Lùn nói Diệp Bảo Ngọc "tính đàn ông"

Đạo diễn Trung Lùn vui khi phim "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn từ "cửa tử" giờ đã tiệm cận trăm tỉ đồng

Talkshow diễn ra chiều ngày 15-9 tại Hội trường lầu 2, Tòa soạn Báo Người Lao Động. Khách mời talkshow là đạo diễn Trung Lùn (Nhật Trung), diễn viên Diệp Bảo Ngọc và MC Việt Thắng, cùng trò chuyện về phim "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn".

Diễn viên Diệp Bảo Ngọc vai Kim Tiền trong "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn"

Đạo diễn Trung Lùn tại talkshow

Đạo diễn Trung Lùn và diễn viên Diệp Bảo Ngọc

MC Việt Thắng dẫn dắt talkshow

Trong talkshow, đạo diễn Trung Lùn cho biết phim hiện đã cận con số doanh thu trăm tỉ đồng là một điều hãnh diện, từ "cửa tử" giờ đã cảm thấy thoải mái một chút với con số như thế. Tuy đây chỉ mới là con số hơn hòa vốn đôi chút nhưng đã là một hạnh phúc.

"Phim điện ảnh ra rạp hiện tại tuổi thọ định hình chỉ trong 3, 4 ngày quyết định thắng hay thua doanh thu. Chúng tôi áp lực rất nhiều, nhất là trong tháng 9 có đến 6 phim ra rạp cùng lúc. Tôi nghe đâu năm sau mỗi tháng có đến 7-8 phim, sự cạnh tranh sẽ tăng áp lực cho ê-kíp" - đạo diễn Trung Lùn thổ lộ.

Anh cho biết ý tưởng kịch bản cho "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn" đã được ấp ủ từ hơn 1 năm trước.

Phim khai thác câu chuyện trên công thức sẵn, chỉ là chọn ngôn tình, kinh dị hay hành trình. Lần này, anh chọn đề tài hơi khó là hành trình. Phim hành trình chi phí cao hơn các thể loại câu chuyện diễn ra trong một bối cảnh, trong nhà ngoài ngõ. Hành trình di chuyển từ nơi này đến nơi khác, mỗi ngày tính toán hợp lý để chi phí di chuyển không quá cao.

Phim hành trình nếu làm không khéo sẽ khiến khán giả nhàm chán, mỗi bối cảnh mới, di chuyển phải tạo ra "món ăn mới", cuốn khán giả vào câu chuyện.

Đạo diễn Trung Lùn cho rằng số phận của một phim ra ở thời điểm nào cũng là yếu tố "hên xui". Phim khán giả thích chưa chắc doanh thu cao nhưng nếu doanh thu thấp thì chắc chắn có vấn đề. Mỗi phim có một cái duyên và cái số riêng.

Diệp Bảo Ngọc "lột xác" với vai phản diện Kim Tiền

Diễn viên Diệp Bảo Ngọc cho biết vai Kim Tiền trong "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn" là vai diễn "lột xác". Cô nghĩ đây là những vai khác sở trường từ trước đến giờ.

"Đa số, tôi được đạo diễn tin tưởng giao vai hiền lành, cam chịu. Anh Trung Lùn đưa đề tài khó để dàn diễn viên thử sức ở màu mới, nhân vật mới, từ trước đến nay chưa từng làm. Một bài toán khó với diễn viên.

Thế nhưng, riêng tôi, tôi thích thú vì được thử thách, diễn những điều trước giờ chưa làm, mạo hiểm khi được giao màu mới như thế. Tôi thấy tự tin khi có sự chỉ đạo diễn xuất của đạo diễn Trung Lùn" - Diệp Bảo Ngọc thổ lộ.

Diệp Bảo Ngọc vào vai phản diện

Vai diễn được xem là "lột xác" của cô

Cô chia sẻ ban đầu đọc kịch bản thì bất ngờ không biết ngoài đời tồn tại nhân vật ác như vậy không. Cô đi hỏi và được nhiều người nói ngoài đời có người còn ác hơn. Điều không thấy không hẳn không có, chẳng qua mình không thấy. Cô nỗ lực phân tích tâm lý nhân vật, suy nghĩ, tưởng tượng và vẽ hồ sơ cuộc đời nhân vật từ tuổi thơ đến lớn, những bất trắc đã trải qua để thành người như hiện tại.

"Tôi bị anh Trung Lùn la nhiều bởi anh cầu toàn trong công việc. Tôi rất sợ nước mà phim thì quay cảnh sông nước. Cảm giác khi bơi trong hồ bơi và khi bơi ngoài sông rất khác vì không biết ở dưới đáy sông có gì, dòng chảy thay đổi liên tục, không kinh nghiệm nên lo lắng. Song đoàn phim đã chuẩn bị rất kỹ, nên cảm thấy an toàn, an tâm, giảm áp lực với các cảnh quay khó" - Diệp Bảo Ngọc chia sẻ.

Đạo diễn Trung Lùn cho biết anh nóng tính, thuộc dạng võ biền nên trong lúc quay phim có cãi nhau với Diệp Bảo Ngọc do quay phim quá cực, nhiều cảnh hành động, làm việc hơi quá tải, căng thẳng.

"Tôi xem Diệp Bảo Ngọc như em út trong nhà nên khi Ngọc cãi lại thì thấy rằng sao diễn viên khác không cãi mà Ngọc lại cãi. Diệp Bảo Ngọc tính hơi đàn ông, làm việc quá tải thì vùng lên, thắc mắc cái này, cái kia.

Tôi không bận tâm Ngọc là nữ hay nam mà khi thắc mắc, cãi lại nhiều khi cả hai không ai nhịn ai, không nhìn mặt nhau. Cuối cùng, Tuấn Trần tổ chức buổi nhậu giải tỏa tâm lý hai bên và lại huề nhau" - đạo diễn Trung Lùn kể lại.

Diệp Bảo Ngọc mỗi khi được hỏi "làm mũi ở đâu?" đều trả lời "để về hỏi mẹ"

Diệp Bảo Ngọc cho rằng môi trường làm việc nào cũng đều có căng thẳng và làm phim căng thẳng kinh khủng. Cô chỉ sống trong một nhân vật nhưng đạo diễn thì một ngày có khi phải sống trong 6 nhân vật. Sự mệt mỏi, mất kiểm soát, "tẩu hỏa nhập ma" là bình thường.

Theo Diệp Bảo Ngọc, vai Kim Tiền là dạng phản diện thể hiện ra bên ngoài, năng lượng bùng nổ nhưng có dạng vai phản diện ẩn sâu bên trong, cuối cùng thì lộ ra. Cô muốn thử sức dạng vai phản diện như thế và nghĩ sẽ diễn khó hơn nhiều so với vai Kim Tiền.

Diệp Bảo Ngọc bác tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ

Phim có nhiều cảnh quay mạo hiểm

Lần đầu đóng vai mới hoàn toàn so với bản thân, cô đọc hết các bình luận từ khán giả để học hỏi và rất vui khi thấy những bình luận "ghét" mình.

Khi được hỏi là có ý định làm phần 3 của phim hay không và sẽ giữ lại dàn diễn viên hay thay đổi thì đạo diễn Trung Lùn cho biết ý tưởng có, đường dây xong nhưng còn họp lại với ê-kíp và cũng chưa biết làm phần 3 hay không. Bởi lẽ, phim chỉ mới vượt huề vốn đôi chút nên anh e ngại. Nhưng nếu làm phần 3, anh sẽ đổi nhiều diễn viên để mang đến sự mới lạ cho loạt phim.

Diệp Bảo Ngọc ấn tượng nhất trong phim là cảnh bị chó dí. Cô cho biết cả cuộc đời chưa bao giờ bị chó dí mà ngày quay cảnh đó bị dí đến gần 20 lần, chạy sứt cả gót giày. Đạo diễn Trung Lùn thì ấn tượng với phân cảnh "rửa thi thể" nhân vật Anh Thư do diễn viên Võ Tấn Phát thực hiện. Cảnh nhân vật Minh "Gọn" của Tuấn Trần thoát khỏi lườn của chiếc ghe máy lớn. Sau phim, anh học được nhiều kinh nghiệm quay phim trên sông nước miền Tây.



