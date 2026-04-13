Văn hóa - Văn nghệ

Đạo diễn Việt Linh tái diễn vở "Nếu anh còn được sống", có phụ đề Anh ngữ

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Điểm diễn mới của Sân khấu Hồng Hạc được đạo diễn Việt Linh giới thiệu vở kịch là Nhà hát Bông Sen

Đạo diễn Việt Linh tái diễn vở "Nếu anh còn được sống", có phụ đề Anh ngữ - Ảnh 1.

Một cảnh trong vở kịch "Nếu anh còn được sống"

Là nữ đạo diễn không ngừng tìm tòi sáng tạo, luôn đau đáu kiếm tìm những hình thức dàn dựng mới của sân khấu đương đại, Việt Linh đã có nhiều tác phẩm được công chúng yêu kịch đón nhận. Lần trở lại này, bà chọn cách đánh thức ký ức và đối thoại với hiện tại qua vở "Nếu anh còn được sống", dựa theo tiểu thuyết cùng tên của Văn Lê. 

Một tác phẩm trở lại từ chiều sâu ký ức

Ngay khi thông tin tái diễn được công bố, nhiều khán giả đã bày tỏ sự háo hức, bởi họ có cơ hội xem lại một vở kịch từng để lại nhiều ám ảnh. Những phản hồi từ giới chuyên môn và người yêu sân khấu cho thấy vị trí đặc biệt của tác phẩm trong đời sống kịch nói. "Nếu anh còn được sống" không phải là một vở diễn hướng đến giải trí đơn thuần.

Tác phẩm đặt người xem vào những câu hỏi day dứt về thân phận, chiến tranh, ký ức và sự tồn tại. Từ tiểu thuyết của Văn Lê, qua bàn tay chuyển thể của Việt Linh, tác phẩm đã đi qua nhiều hình thức: văn học, điện ảnh và nay tiếp tục được làm mới trên sân khấu kịch nói.

Đạo diễn Việt Linh tái diễn vở "Nếu anh còn được sống", có phụ đề Anh ngữ - Ảnh 2.

Vở kịch "Nếu anh còn được sống" đã tạo cơ hội cho các diễn viên trẻ thăng hoa cảm xúc

Khi sân khấu trở thành không gian của đối thoại nội tâm

Trong lần tái diễn này, đạo diễn Việt Linh tiếp tục đảm nhận vai trò biên kịch, đồng thời cùng đạo diễn Lê Chi Na xây dựng một phiên bản tinh giản, giàu ám ảnh. Cách tiếp cận của ê-kíp không hướng đến sự phô diễn, mà tập trung vào chiều sâu cảm xúc và độ tinh tế của diễn xuất.

Âm nhạc của Phương Đỗ, thiết kế sân khấu của Phi Long cùng dàn diễn viên như Bá Nam, Lý Anh Tuấn, Thùy Dương, Băng Tâm, Hoàng Trung Anh… tạo nên một cấu trúc biểu diễn nhiều lớp.

Đạo diễn Việt Linh tái diễn vở "Nếu anh còn được sống", có phụ đề Anh ngữ - Ảnh 3.

Đạo diễn Việt Linh giới thiệu các diễn viên trong vở kịch "Nếu anh còn được sống"

Ở đó, mỗi nhân vật mang theo một lát cắt ký ức, góp phần hoàn chỉnh bức tranh nhân sinh mà nhà văn Văn Lê từng khởi dựng. Điểm đáng chú ý nằm ở cách xử lý chất liệu văn học. 

Đạo diễn không minh họa, không kể lại câu chuyện theo lối tuyến tính, mà "dịch" thành ngôn ngữ sân khấu bằng nhịp điệu, ánh sáng và khoảng lặng. Chính những khoảng lặng ấy mở ra không gian để khán giả đối diện trực tiếp với cảm xúc của mình.

Một lời tưởng niệm được kể bằng vở diễn

Sự trở lại của vở kịch "Nếu anh còn được sống" vượt ra ngoài khuôn khổ một hoạt động biểu diễn. Đây là cách để những người yêu văn học tưởng nhớ Văn Lê – người đã để lại dấu ấn bằng những tác phẩm giàu tính nhân văn và trải nghiệm.

Với đạo diễn Việt Linh, hành trình theo đuổi tác phẩm này kéo dài nhiều năm. Lần tái diễn cho thấy bà vẫn tiếp tục cuộc đối thoại chưa khép lại với tác giả đã khuất. Tác phẩm vì thế mang một sắc thái riêng: dịu dàng trong cách kể, nhưng để lại dư âm ám ảnh.

Trong lần dựng lại này, đạo diễn cho biết vở có phụ đề tiếng Anh, mở rộng khả năng tiếp cận với khán giả quốc tế.

Việc lựa chọn Nhà hát Bông Sen làm không gian biểu diễn góp phần tạo nên sự gần gũi, phù hợp với tinh thần của một tác phẩm thiên về nội tâm. Vở sẽ diễn lúc 19 giờ 30 ngày 3-5 tại Nhà hát Bông Sen.

"Nếu anh còn được sống" mở ra một không gian của ký ức, của đối thoại và của những câu hỏi chưa bao giờ cũ về thân phận con người đi qua chiến tranh.


NSƯT Thanh Điền "khoái" sân khấu Hồng Hạc vì… "đạo diễn Việt Linh khó tánh"

NSƯT Thanh Điền "khoái" sân khấu Hồng Hạc vì… "đạo diễn Việt Linh khó tánh"

(NLĐO) – Ngày 18-2, NSƯT Thanh Điền công bố việc ông đầu quân về sân khấu kịch Hồng Hạc của đạo diễn Việt Linh. Diễn vai chính trong vở kịch do nữ đạo diễn này sáng tác kịch bản.

Những khoảnh khắc giao cảm của đạo diễn Việt Linh và con gái

(NLĐO)- "Sống" - cuốn tiểu thuyết bằng tranh đặc sắc của Hải Anh, một người trẻ Pháp gốc Việt, con gái đạo diễn Việt Linh và Pauline Guitton, một họa sĩ Pháp, sáng tác vừa ra mắt độc giả Việt Nam

