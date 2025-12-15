HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Đạo diễn "When Harry Met Sally" và vợ nghi bị đâm chết

Minh Khuê

(NLĐO) - Đạo diễn Rob Reiner, nổi tiếng với các phim: "When Harry Met Sally", "A Few Good Men"…, thiệt mạng tại nhà riêng.

Truyền thông phương Tây dẫn nguồn từ Sở Cảnh sát Los Angeles - Mỹ thông tin về vụ việc của Rob Reiner, 78 tuổi và vợ là nhà sản xuất Michele Singer, 68 tuổi. Hiện cảnh sát đang điều tra vụ việc như một vụ án giết người và cả hai được cho là đã bị đâm chết tại nhà riêng tại Brentwood, bang California - Mỹ ngày 14-12 (giờ địa phương).

Đạo diễn "When Harry Met Sally" và vợ nghi bị đâm chết - Ảnh 1.

Vợ chồng đạo diễn Rob Reiner. Nguồn ảnh: AP

Người thân trong gia đình đến nhà của cặp đôi và phát hiện vụ việc nên đã báo với lực lượng chức năng.

"Chúng tôi vô cùng đau buồn khi phải thông báo về sự ra đi đột ngột của Michele Singer và Rob Reiner. Chúng tôi rất đau lòng trước mất mát này và mong muốn được riêng tư trong thời gian khó khăn này" - gia đình đạo diễn công bố.

Rob Reiner sinh năm 1947, là diễn viên, đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất phim, nhà hoạt động chính trị. Ông sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật.

Được biết đến rộng rãi với vai Mike "Meathead" Stivic trong phim "All in the Family", ông tham gia một số phim khác: "Throw Momma from the Train", "Sleepless in Seattle", "The First Wives Club", "Primary Colors", "The Wolf of Wall Street"…

Khi làm đạo diễn, ông đã thực hiện các phim: "Stand by Me", "The Princess Bride", "When Harry Met Sally", "Misery", "A Few Good Men"… Ông từng giành nhiều đề cử, giải thưởng lớn trong sự nghiệp.

Rob Reiner kết hôn cùng Michele Singer năm 1989, có ba người con. Trước đó, đạo diễn này đã có cuộc hôn nhân với Penny Marshall và ly dị năm 1981.

Đạo diễn "When Harry Met Sally" và vợ nghi bị đâm chết - Ảnh 2.

Cả hai nghi bị sát hại. Nguồn ảnh: AP

Đạo diễn "When Harry Met Sally" và vợ nghi bị đâm chết - Ảnh 3.

Nguồn ảnh: AP

Nữ streamer Hàn Quốc nghi bị sát hại, cảnh sát Campuchia phát hiện thi thể

Nữ streamer Hàn Quốc nghi bị sát hại, cảnh sát Campuchia phát hiện thi thể

(NLĐO) - Thông tin từ Topstar News, nữ streamer Hàn Quốc sở hữu 250.000 người theo dõi đã tử vong ở Campuchia, thi thể được phát hiện tại một mương nước.

Nghi phạm thứ 7 vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại là ai?

(NLĐO) – Một người phụ nữ Hồng Kông (Trung Quốc) bị buộc tội sắp xếp thuyền trong nỗ lực giúp chồng cũ của người mẫu Abby Choi (Thái Thiên Phượng) bỏ trốn.

Hoa hậu Siêu quốc gia bị sát hại ở tuổi 26

(NLĐO) - Thông tin Amelia Michael Sky, Hoa hậu Siêu quốc gia Nam Sudan, bị sát hại khiến đồng nghiệp, người hâm mộ bàng hoàng, thương tiếc.

