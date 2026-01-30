HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Đạo diễn Xuân Phượng mê làm phim hơn nửa thế kỷ

Tin, ảnh: Kim Ngân

(NLĐO) - Tại buổi tổng kết hoạt động của Hội Điện ảnh TP HCM, đạo diễn Xuân Phượng khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ về đam mê làm phim hơn nửa thế kỷ.

Chiều 30-1, Hội Điện ảnh TP HCM tổ chức họp mặt hội viên, tổng kết công tác năm 2025, kết nạp và khen thưởng hội viên kết hợp vinh danh, trao giải thưởng hàng năm của Hội cho các tác phẩm điện ảnh và truyền hình của Thành phố.

Điện ảnh TP HCM bền bỉ sáng tạo

Phát biểu tại buổi lễ, bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh TP HCM cho biết năm 2025 là một năm nhiều thử thách khi kinh tế khó khăn, nguồn lực hạn chế, song các hội viên vẫn duy trì hoạt động sáng tạo bền bỉ, cho ra đời nhiều tác phẩm có chất lượng chuyên môn, giàu giá trị tư tưởng và nhân văn.

Năm qua, Hội Điện ảnh TP HCM cũng tích cực vận động sáng tác về đề tài đặc trưng văn hóa - kinh tế - con người TP HCM, đồng thời chú trọng bồi dưỡng thế hệ làm phim trẻ thông qua các lớp học tập huấn, hội thảo chuyên môn, trình chiếu phim tài liệu, phim ngắn. Các hoạt động này góp phần tạo không gian sáng tạo, kết nối các thế hệ nghệ sĩ điện ảnh.

Đạo diễn Xuân Phượng mê làm phim hơn nửa thế kỷ - Ảnh 1.

Hội Điện ảnh TP HCM trao hỗ trợ, đầu tư kinh phí sáng tác năm 2025 cho 8 cá nhân

"Năm 2026, Hội sẽ có rất nhiều công tác lớn, ngoài các công tác thường xuyên như các lớp học tập ngắn hạn, đầu tư cho tác giả và tác giả trẻ; thực hiện 2 phim tài liệu, nói về những thành quả đạt được trong việc xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại gắn liền với tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức LHP ngắn Thành phố lần 2" - bà Dương Cẩm Thúy cho hay.

Tại buổi lễ, Hội Điện ảnh TP HCM đã trao chứng nhận hỗ trợ, đầu tư kinh phí sáng tác năm 2025 cho 8 cá nhân là sinh viên văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn TP HCM, đặc biệt vinh danh đạo diễn Xuân Phượng cùng nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm qua.

Đạo diễn Xuân Phượng mê làm phim hơn nửa thế kỷ - Ảnh 2.

Bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Điện ảnh TP HCM và nhà văn, đạo diễn Xuân Phượng

Chia sẻ tại chương trình, nhà văn, đạo diễn Xuân Phượng khiến nhiều người xúc động khi nhắc lại hành trình làm nghề kéo dài hơn nửa thế kỷ của mình. Bà cho biết, năm 37 tuổi, khi đang công tác trong ngành y và làm việc cho Bộ Ngoại giao, bà đã quyết định rẽ sang con đường hoàn toàn mới vì niềm đam mê trở thành phóng viên chiến trường, rồi từng bước chập chững đến với điện ảnh.

"Từ mốc 37 tuổi ấy đến nay, nhìn lại đã là 60 năm gắn bó với nghề. Chừng nào còn sống và còn đủ sức, tôi vẫn sẽ tiếp tục là một hội viên của Hội Điện ảnh TP HCM" - bà xúc động chia sẻ.

Vinh danh các tác phẩm xuất sắc

Ban Chấp hành Hội Điện ảnh TP HCM đã trao giải thưởng cho 8 tác phẩm và 1 cá nhân.

Ở hạng mục Công trình nghiên cứu, giảng dạy và lý luận phê bình, giải A được trao cho công trình "Sổ tay phim thiếu nhi kỷ nguyên số: Gieo những hạt vàng" của tác giả Trần Thị Hồng Yến. Giải A hạng mục Phim hoạt hình được trao cho phim "Cuộc hội hương kỳ diệu", đạo diễn Đào Minh Uyên, do Công ty CP Phim Giải Phóng sản xuất.

Hạng mục Phim tài liệu có 3 giải thưởng: Giải A thuộc về phim "Người phi công số 5 của Phi đội Quyết Thắng", đạo diễn Ngô Xuân Phước, do Công ty CP Phim Giải Phóng sản xuất. Hai Giải B được trao cho phim tài liệu "Xé rào!!!" (5 tập), đạo diễn Nguyễn Thị Mỹ Khanh, do Hãng phim truyền hình TP HCM (TFS) sản xuất và phóng sự tài liệu "Dáng hình đất thép" (2 tập), đạo diễn NSƯT Nguyễn Hữu Lý, cũng do TFS sản xuất.

Đạo diễn Xuân Phượng mê làm phim hơn nửa thế kỷ - Ảnh 3.
Đạo diễn Xuân Phượng mê làm phim hơn nửa thế kỷ - Ảnh 4.
Đạo diễn Xuân Phượng mê làm phim hơn nửa thế kỷ - Ảnh 5.

Vinh danh các tác phẩm và cá nhân có đóng góp nổi bật cho đời sống điện ảnh - truyền hình thành phố trong năm qua

Ở hạng mục Phim truyện truyền hình, Ban tổ chức trao 2 giải: Giải B thuộc về phim "Trái tim bất hạnh" (34 tập), đạo diễn NSND Trọng Trinh, do Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) sản xuất. Giải C được trao cho phim "Duyên" (78 tập), đạo diễn NSƯT Nguyễn Phương Điền, do Công ty TNHH Dịch vụ MIA sản xuất.

Hạng mục Phim điện ảnh có 1 giải tác phẩm và 1 giải cá nhân. Ban tổ chức vinh danh diễn viên Minh Luân với vai diễn chiến sĩ cách mạng trong phim "Ký ức Nam Xuân" của đạo diễn NSƯT Hồ Ngọc Xum. Tác phẩm "Ký ức Nam Xuân", do Công ty CP Phim Giải Phóng sản xuất, cũng được trao Giải B phim điện ảnh.

Đạo diễn Xuân Phượng mê làm phim hơn nửa thế kỷ - Ảnh 6.

Phim "Ký ức Nam Xuân" đoạt giải B hạng mục phim điện ảnh và giải cá nhân xuất sắc do diễn viên Minh Luân đóng nam chính

