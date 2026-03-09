HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đào móng xây hàng rào, người dân Gia Lai phát hiện 2 quả đạn "khủng"

Đức Anh

(NLĐO) - Trong lúc đào móng xây hàng rào cho một hộ dân ở Gia Lai, người điều khiển máy xúc phát hiện 2 quả đạn cối còn sót lại sau chiến tranh.

Ngày 9-3, Công an phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai cho biết vừa phối hợp với lực lượng chức năng tiếp nhận, xử lý 2 quả đạn cối còn sót lại sau chiến tranh do người dân phát hiện trong quá trình thi công xây dựng.

Đào móng xây hàng rào, người dân Gia Lai bất ngờ phát hiện 2 quả đạn cối - Ảnh 1.

Quả đạn cối được cơ quan chức năng phường An Nhơn thu nhận.

Trước đó, sáng 7-3, trong lúc điều khiển máy xúc đào móng xây hàng rào cho một hộ dân tại xóm Đông (tổ dân phố Tân Đức, phường An Nhơn), ông Phan Thanh Tiền (SN 1993) phát hiện một vật thể kim loại hoen gỉ, có hình dạng giống đầu đạn cối, dài khoảng 50 cm nằm sâu dưới lớp đất.

Nhận thấy vật thể có khả năng gây nguy hiểm, ông Tiền lập tức dừng thi công, giữ nguyên hiện trường và nhanh chóng báo tin cho Công an phường An Nhơn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành khoanh vùng, bảo vệ khu vực, đồng thời ngăn người dân hiếu kỳ tiếp cận. Đơn vị cũng phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự địa phương báo cáo cấp trên để điều động lực lượng chuyên trách xử lý.

Trong quá trình rà soát mở rộng khu vực, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm một quả đạn cối khác có kích thước tương tự, nằm gần vị trí ban đầu.

Hai quả đạn cối sau đó đã được lực lượng chức năng thu nhận và xử lý theo quy định, bảo đảm an toàn cho người dân.

Tin liên quan

Quả bom "cực kỳ nguy hiểm" còn sót lại sau chiến tranh ở Quảng Bình

Quả bom "cực kỳ nguy hiểm" còn sót lại sau chiến tranh ở Quảng Bình

(NLĐO) – Quả bom nặng tới 337kg còn sót lại sau chiến tranh với mức độ "cực kỳ nguy hiểm" được lực lượng công binh Quảng Bình và Quảng Trị phối hợp xử lý an toàn.

Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam

(NLĐ) - Sáng 14-7, tại Hà Nội, đoàn đại biểu Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (Ban Chỉ đạo 504) do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504, dẫn đầu bắt đầu chuyến công tác tại Mỹ, từ ngày 14 đến 24-7

Phát huy sức mạnh tổng hợp, khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

(NLĐO)- Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phòng ngừa và khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh

tỉnh Gia Lai lực lượng chức năng tiếp nhận thông tin người điều khiển công an phường
