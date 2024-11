"Đắp chiếu" trung tâm bảo tồn di sản 70 tỉ đồng

UBND tỉnh Nghệ An hồi tháng 10-2015 đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh. Theo quyết định này, giai đoạn 1 của dự án có các hạng mục chính gồm: Nhà hành chính kiêm biểu diễn và sưu tầm, nghiên cứu bảo tồn, lưu giữ di sản dân ca; san nền; cấp nước tổng thể; cấp điện tổng thể; bể nước ngầm sinh hoạt và phòng cháy, chữa cháy, thiết bị. Dự án do Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư, kinh phí gần 69 tỉ đồng, đơn vị thi công là Công ty CP Xây dựng Hoàng Kim.

Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh mới hoàn thành được ngoại thất tòa nhà 5 tầng

Đầu tháng 11-2024, có mặt tại địa điểm triển khai dự án xây dựng Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh giai đoạn 1, tại phường Trung Đô, TP Vinh, chúng tôi không thấy một bóng người. Bên ngoài dự án cây cỏ mọc um tùm. Đi vào bên trong tòa nhà 5 tầng gồm nhà hành chính kiêm biểu diễn và sưu tầm, nghiên cứu bảo tồn, lưu trữ di sản dân ca, diện tích xây dựng cả chục ngàn mét vuông dù chưa đưa vào sử dụng nhưng một số hạng mục đã hư hỏng, xuống cấp.

Tại một số vị trí, gạch, đá ốp bị nứt vỡ, tường nứt, thấm nước xuất hiện rêu mốc. Phần tường, sàn sân khấu được ốp bằng gỗ đã bị bong, có nơi có dấu hiệu mục nát. "Trời mưa, nước thấm dột chảy ở nhiều nơi trong tòa nhà khiến nhiều hạng mục của công trình bị hư hỏng, xuống cấp" - một người đàn ông lớn tuổi được thuê bảo vệ dự án cho biết.

Xây dựng rồi "đắp chiếu" nhiều năm gây lãng phí, dự án khiến nhiều người dân địa phương bất bình. Ông Nguyễn Văn Dũng - trú phường Trung Đô, TP Vinh, tỉnh Nghệ An - bức xúc: "Lãng phí quá, bỏ ra mấy chục tỉ đồng để xây dựng nhiều hạng mục công trình nhưng gần chục năm nay chưa đưa vào sử dụng ngày nào".

Ngoài hư hỏng, xuống cấp thì việc dự án thi công dang dở còn khiến 8 hộ dân trong khu vực dự án rơi vào cảnh khốn khổ do không thể sửa chữa, xây dựng nhà mới để ở.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Nghệ An (đại diện chủ đầu tư), dự án hiện đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 với hạng mục chính là nhà 5 tầng đã xây dựng xong. Tuy nhiên, do lâu ngày không sử dụng nên một số hạng mục đã hư hỏng, xuống cấp. Sở đã nhiều lần yêu cầu đơn vị thi công khắc phục, sửa chữa nhưng việc liên lạc với nhà thầu rất khó. Để đưa công trình vào hoạt động cần nguồn vốn đầu tư thêm các hạng mục khác như: trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, sân vườn, cảnh quan, bờ rào, các khu diễn xướng ngoài trời…

Trao đổi với Báo Người Lao Động, bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao, cho biết dự án đã được hình thành và triển khai từ giai đoạn trước, thời điểm đó do thiếu kinh phí nên mới triển khai làm giai đoạn 1. Hiện dự án mới chỉ xong phần nhà, còn nội thất, trang thiết bị chưa có nên chưa thể đưa vào hoạt động được. Sở đang mời đơn vị tư vấn thiết kế lên dự toán cho giai đoạn 2 của dự án. Khi có kinh phí đầu tư giai đoạn 2, tiến hành xây dựng, mua sắm các hạng mục còn thiếu thì mới có thể đưa Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh vào hoạt động.