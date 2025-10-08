HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Đáp ứng nhu cầu vận tải xây dựng với xe ben THACO Linker

THACO TRUCK mở rộng dải sản phẩm khi ra mắt dòng xe ben THACO Linker, hướng đến nhóm khách hàng vận tải xây dựng với tiêu chí bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu

Cấu hình linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu khai thác

Xe ben THACO Linker được phát triển đồng bộ từ khung gầm đến hệ thống truyền động, kết hợp thiết kế hiện đại và tải trọng đa dạng. Xe sở hữu hai cấu hình dẫn động 4x2 (1 cầu) và 4x4 (2 cầu), phù hợp nhiều loại hình công trình và điều kiện khai thác thực tế.

Phiên bản xe ben 4x2 (dẫn động 1 cầu) phù hợp vận chuyển vật liệu xây dựng trong khu vực nội thành, khu dân cư, phục vụ thi công san lấp công trình vừa và nhỏ, với 4 phiên bản gồm:

  • THACO Linker T3-5.0: tải trọng 1,99 tấn, thể tích thùng 2 m³;
  • THACO Linker T3-6.5: tải trọng 3,49 tấn, thể tích thùng 2,9 m³;
  • THACO Linker T3-9.0: tải trọng 4,99 tấn, thể tích thùng 4 m³;
  • THACO Linker T3-12: tải trọng 7,5 tấn, thể tích thùng 6 m³.

Xe ben 4x4 (dẫn động 2 cầu) với phiên bản THACO Linker T3-16 có tải trọng 8,6 tấn và thể tích thùng 7 m³, phù hợp di chuyển trên các cung đường khó, phục vụ vận tải vật liệu xây dựng, lâm sản...

- Ảnh 1.

Line-up xe ben THACO Linker

Ngoại thất hiện đại, nội thất tiện nghi

Xe ben THACO Linker sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới, lấy cảm hứng từ hình khối vững chắc, dải đèn LED daylight nối liền mặt ga-lăng, tạo nên diện mạo mạnh mẽ và hiện đại. Hệ thống đèn Halogen Projector với cường độ chiếu sáng cao và tầm chiếu xa vượt trội, kết hợp gương chiếu hậu đôi dạng cầu lồi, gập gọn linh hoạt, tăng tầm quan sát và hạn chế điểm mù.

- Ảnh 2.

Ngoại thất mạnh mẽ, hiện đại trên xe ben THACO Linker

Mẫu xe ben THACO Linker được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, cabin sử dụng thép cường độ cao, tăng khả năng hấp thụ xung lực và gia tăng mức độ an toàn cho người ngồi bên trong. Không gian cabin rộng rãi, bố trí khoa học, trang bị đầy đủ tiện nghi với ghế ngồi cao cấp, màn hình giải trí AVN 7 inch, điều hòa hai chiều, kính chỉnh điện, cổng sạc USB,…

- Ảnh 3.

Không gian cabin rộng rãi, nhiều tiện ích

Hiệu suất vượt trội, đảm bảo an toàn

Xe được trang bị hệ thống truyền động đồng bộ gồm động cơ, hộp số, cầu, thiết kế phù hợp với điều kiện vận hành và hạ tầng giao thông tại Việt Nam. Động cơ Weichai thế hệ mới đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 tiết kiệm nhiên liệu. Hộp số vỏ hợp kim nhôm trọng lượng nhẹ, khả năng tản nhiệt tốt, cùng cầu xe thép cường lực dập nguội, giúp tăng khả năng chịu tải, vận hành bền bỉ.

Khung gầm (Chassis) dập nguyên khối gia tăng độ cứng vững, đảm bảo độ bền trong quá trình sử dụng. Hệ thống phanh tang trống dẫn động khí nén hai dòng, kết hợp phanh khí xả hỗ trợ hiệu quả khi di chuyển trên đèo dốc, gia tăng độ an toàn và ổn định cho xe khi vận hành.

- Ảnh 4.

Động cơ Weichai thế hệ mới vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu

Kết cấu thùng vững chắc, khai thác hiệu quả

Thùng xe ben sử dụng thép SS400 có khả năng chống mài mòn, chịu tải tốt. Thiết kế bửng mở bên hông và phía sau giúp việc xếp dỡ vật liệu thuận tiện và nhanh chóng. Toàn bộ thùng được sơn nhúng tĩnh điện ED nhằm tăng khả năng chống gỉ sét và kéo dài tuổi thọ.

Hệ thống ben sử dụng cơ cấu càng chữ A (cơ cấu ben bố trí ở giữa) tối ưu lực nâng và độ ổn định. Góc nâng thùng ben lớn giúp đổ vật liệu nhanh và sạch, nâng cao hiệu quả khai thác.

- Ảnh 5.

Góc nâng thùng ben lớn

Dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp

Với hệ thống showroom, xưởng dịch vụ và cửa hàng phụ tùng chính hãng trải rộng 34 tỉnh thành trên cả nước, khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm, dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế linh kiện.

Ngoài ra, đội ngũ kỹ thuật viên tay nghề cao, dịch vụ sửa chữa lưu động 24/7 và hệ thống chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp sẵn sàng hỗ trợ kịp thời, mang đến sự an tâm cho khách hàng trong quá trình sử dụng xe.

