Darwin Nunez bị treo giò 5 trận vì đánh nhau, Liverpool không phản ứng CONMEBOL

Chỉ một tháng sau khi bóng đá Israel trở lại đấu trường Thế vận hội lần đầu tiên sau gần 50 năm, quốc gia này đang phải đối mặt với lệnh cấm thi đấu quốc tế. FIFA đang xem xét yêu cầu của Hiệp hội bóng đá Palestine (PFA) về việc tạm thời cấm Israel tham gia các giải đấu với lý do, quốc gia này đang vi phạm cả luật pháp quốc tế và vi phạm các chính sách nhân quyền của FIFA.

CĐV biểu tình đòi loại Israel

Lệnh cấm sẽ có hiệu lực ngay lập tức đối với đội tuyển Israel đang chuẩn bị thi đấu tại UEFA Nations League. Israel sẽ gặp Bỉ vào ngày 6-9 nhưng do Bỉ từ chối đăng cai trận đấu với lý do an ninh nên đôi bên dự kiến ra sân tại Debrecen, Hungary.

Tùy thuộc vào lệnh cấm, Israel cũng có thể bị loại khỏi vòng loại FIFA World Cup 2026, các giải đấu châu Âu và toàn cầu khác trong tương lai. Mùa hè năm ngoái, Israel đứng thứ ba tại World Cup U20 thế giới 2023 và lọt vào bán kết Giải vô địch U21 châu Âu UEFA.

FIFA đã cấm Nga tham gia thi đấu quốc tế chỉ vài ngày sau cuộc chiến nổ ra tại Ukraine năm 2022 còn Nam Phi bị cấm thi đấu hơn 20 năm vì chính sách phân biệt chủng tộc.