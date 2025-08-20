Dassault Systèmes và NIC thúc đẩy phát triển ngành bán dẫn Việt Nam

Diễn đàn lãnh đạo doanh nghiệp do Tập đoàn công nghệ hàng đầu của Pháp Dassault Systèmes (mã chứng khoán DSY.PA) phối hợp cùng NIC tổ chức nhằm thúc đẩy hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam, hướng đến mục tiêu tự chủ công nghệ vào năm 2027. Diễn ra ngày 19-8 tại Hà Nội, Diễn đàn quy tụ 70 lãnh đạo cấp cao từ cơ quan Chính phủ, doanh nghiệp công nghệ, giới hàn lâm trong nước và quốc tế.

TS Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc NIC, phát biểu khai mạc

Sự kiện được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chiến lược phát triển ngành bán dẫn, với mục tiêu trở thành trung tâm thiết kế, sản xuất và kiểm thử chip trong khu vực vào năm 2027. Diễn đàn lần này là bước tiến cụ thể tiếp nối Biên bản Ghi nhớ đã ký giữa Dassault Systèmes và NIC từ năm 2024, nhằm thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số và củng cố hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Phát biểu khai mạc, TS Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc NIC, khẳng định ngành bán dẫn đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế số của Việt Nam. Ông nhấn mạnh diễn đàn là cơ hội kết nối nguồn lực và chia sẻ kinh nghiệm từ các quốc gia dẫn đầu, hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa định hướng tại Nghị quyết 57-NQ/TW và Quyết định số 1131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển các công nghệ chiến lược.

Diễn đàn tập trung thảo luận việc phát triển hệ sinh thái bán dẫn thông qua đổi mới sáng tạo dựa trên trí tuệ nhân tạo, giải quyết những thách thức trong ngành và ứng dụng công nghệ bản sao song sinh kỹ thuật số (Virtual Twin). Các chủ đề chính khác bao gồm sản xuất dựa trên dữ liệu và tối ưu hóa đồng thời công nghệ với nhà máy sản xuất (FTCO), cùng với các chiến lược phát triển nguồn lực lao động sẵn sàng cho tương lai, với các góc nhìn chuyên sâu và bài học thực tiễn trong khu vực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam.

Ông Samson Khaou, Phó Chủ tịch thường trực khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Dassault Systèmes, phát biểu

Ông Samson Khaou, Phó Chủ tịch thường trực khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Dassault Systèmes, cho biết: "Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng NIC trong hành trình thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Các giải pháp bản sao số kỹ thuật số và chuyên môn toàn cầu của chúng tôi sẽ đóng góp thiết thực vào quá trình nâng cao năng lực của ngành bán dẫn Việt Nam."

Diễn đàn có sự tham gia của nhiều diễn giả uy tín như: Bà Marie Keller, Quyền Đại diện lâm thời, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam; ông Lê Xuân Quế, Giám đốc Công nghệ Viettel IDC; PGS-TS Phạm Xuân Mai, Cố vấn cao cấp Kim Long Motor Huế,... cùng các chuyên gia cấp cao từ Dassault Systèmes tại Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Theo kế hoạch, Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn đến năm 2030, tạo nền tảng nhân lực cho ngành công nghiệp công nghệ cao. Mối quan hệ hợp tác giữa Dassault Systèmes và NIC được kỳ vọng sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu này, thúc đẩy phát triển lực lượng lao động đổi mới sáng tạo, sẵn sàng cho tương lai.



