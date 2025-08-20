Dassault Systèmes và NIC thúc đẩy phát triển ngành bán dẫn Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Dassault Systèmes và NIC thúc đẩy phát triển ngành bán dẫn Việt Nam

Dương Ngọc

(NLĐO)- Tập đoàn công nghệ hàng đầu của Pháp Dassault Systèmes và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) tổ chức diễn đàn thúc đẩy hệ sinh thái bán dẫn

Diễn đàn lãnh đạo doanh nghiệp do Tập đoàn công nghệ hàng đầu của Pháp Dassault Systèmes (mã chứng khoán DSY.PA) phối hợp cùng NIC tổ chức nhằm thúc đẩy hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam, hướng đến mục tiêu tự chủ công nghệ vào năm 2027. Diễn ra ngày 19-8 tại Hà Nội, Diễn đàn quy tụ 70 lãnh đạo cấp cao từ cơ quan Chính phủ, doanh nghiệp công nghệ, giới hàn lâm trong nước và quốc tế.

Dassault Systèmes và NIC thúc đẩy phát triển ngành bán dẫn Việt Nam- Ảnh 1.

TS Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc NIC, phát biểu khai mạc

Sự kiện được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chiến lược phát triển ngành bán dẫn, với mục tiêu trở thành trung tâm thiết kế, sản xuất và kiểm thử chip trong khu vực vào năm 2027. Diễn đàn lần này là bước tiến cụ thể tiếp nối Biên bản Ghi nhớ đã ký giữa Dassault Systèmes và NIC từ năm 2024, nhằm thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số và củng cố hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Phát biểu khai mạc, TS Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc NIC, khẳng định ngành bán dẫn đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế số của Việt Nam. Ông nhấn mạnh diễn đàn là cơ hội kết nối nguồn lực và chia sẻ kinh nghiệm từ các quốc gia dẫn đầu, hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa định hướng tại Nghị quyết 57-NQ/TW và Quyết định số 1131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển các công nghệ chiến lược.

Diễn đàn tập trung thảo luận việc phát triển hệ sinh thái bán dẫn thông qua đổi mới sáng tạo dựa trên trí tuệ nhân tạo, giải quyết những thách thức trong ngành và ứng dụng công nghệ bản sao song sinh kỹ thuật số (Virtual Twin). Các chủ đề chính khác bao gồm sản xuất dựa trên dữ liệu và tối ưu hóa đồng thời công nghệ với nhà máy sản xuất (FTCO), cùng với các chiến lược phát triển nguồn lực lao động sẵn sàng cho tương lai, với các góc nhìn chuyên sâu và bài học thực tiễn trong khu vực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam.

Dassault Systèmes và NIC thúc đẩy phát triển ngành bán dẫn Việt Nam- Ảnh 3.

Ông Samson Khaou, Phó Chủ tịch thường trực khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Dassault Systèmes, phát biểu

Ông Samson Khaou, Phó Chủ tịch thường trực khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Dassault Systèmes, cho biết: "Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng NIC trong hành trình thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Các giải pháp bản sao số kỹ thuật số và chuyên môn toàn cầu của chúng tôi sẽ đóng góp thiết thực vào quá trình nâng cao năng lực của ngành bán dẫn Việt Nam."

Diễn đàn có sự tham gia của nhiều diễn giả uy tín như: Bà Marie Keller, Quyền Đại diện lâm thời, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam; ông Lê Xuân Quế, Giám đốc Công nghệ Viettel IDC; PGS-TS Phạm Xuân Mai, Cố vấn cao cấp Kim Long Motor Huế,... cùng các chuyên gia cấp cao từ Dassault Systèmes tại Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Theo kế hoạch, Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn đến năm 2030, tạo nền tảng nhân lực cho ngành công nghiệp công nghệ cao. Mối quan hệ hợp tác giữa Dassault Systèmes và NIC được kỳ vọng sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu này, thúc đẩy phát triển lực lượng lao động đổi mới sáng tạo, sẵn sàng cho tương lai.


Tin liên quan

Thủ tướng: Hợp tác để Việt Nam đi tắt đón đầu, bứt phá trong ngành bán dẫn

Thủ tướng: Hợp tác để Việt Nam đi tắt đón đầu, bứt phá trong ngành bán dẫn

(NLĐO)- Thủ tướng cho rằng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam, dựa trên nền tảng dữ liệu nội địa, phụ thuộc lớn vào ngành công nghiệp bán dẫn.

Bình Dương sẽ có trung tâm nghiên cứu bán dẫn, vi điện tử mô hình Đức

(NLĐO) - Với bản ký kết hợp tác, Becamex IDC và Fraunhofer ENAS sẽ thành lập một viện nghiên cứu vi điện tử song phương tại Bình Dương.

Sự kiện lớn trong ngành vi mạch bán dẫn TP HCM

Triển lãm quốc tế Semicon Việt Nam 2024 là cơ hội cho doanh nghiệp trong và ngoài nước hợp tác, kết nối, trao đổi kinh nghiệm

bán dẫn NIC Dassault Systèmes Công nghệ bản sao số kỹ thuật số AI
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo