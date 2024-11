Đất đấu giá Hoài Đức vẫn trúng hơn 100 triệu đồng/m2

Sáng ngày 4-11, huyện Hoài Đức (TP Hà Nội) tổ chức phiên đấu giá 20 lô đất (lô LK01 và LK02) thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Tiền Yên - xứ đồng Lòng Khúc. Các thửa đất có diện tích từ 89 đến 145 m2/thửa, đều có giá khởi điểm 7,3 triệu đồng/m2.



Người tham gia nghỉ giải lao giữa buổi đấu giá. Ảnh: Thanh Huyền

Sau 12 vòng đấu căng thẳng kéo dài 9 tiếng, tới 17 giờ chiều, phiên đấu giá đã ngã ngũ với giá trúng cao nhất 103,3 triệu đồng/m2 thuộc về lô có vị trí góc đẹp, gấp hơn 14 lần giá khởi điểm. Lô có giá trúng thấp nhất trên 85 triệu đồng/m2, gấp hơn 11,6 lần giá khởi điểm.

Trong sáng 4-11, trái ngược với phiên đấu giá đông đảo người tham dự hồi tháng 8, phiên đấu giá 20 lô diễn ra trong tình cảnh ảm đạm hơn hẳn. Theo chia sẻ của một số nhà đầu tư, số lượng hồ sơ tham gia đấu giá ước tính khoảng 130 bộ, giảm 5,3 lần so với phiên trước đó. Dù số lượng hồ sơ giảm mạnh, song giá vẫn tiếp đà leo thang vượt mốc 100 triệu đồng/m2



Trong phiên đấu giá lần này, theo ghi nhận công tác tổ chức được siết chặt gắt gao hơn. Phía ngoài hội trường, ban tổ chức đã dựng rào chắn ngăn cách khu vực phía ngoài với vòng đấu giá kín bên trong hội trường. Chỉ những người tham gia đấu giá mới được phép vào bên trong.

Khu vực các thửa đất được đưa ra đấu giá. Ảnh: Thanh Huyền

Vị trí của 20 lô đất được đưa ra đấu giá lần này nằm ngay cạnh 19 thửa đất huyện Hoài Đức tổ chức đấu giá vào tháng 8 vừa qua. Theo đó, ngày 19-8, huyện Hoài Đức tổ chức đấu giá 19 lô tại khu LK03 và LK04, thôn Lòng Khúc, xã Tiền Yên và mức giá trúng ở các lô đất này dao động 91,3-133,3 triệu đồng/m2, gấp 12,5 đến hơn 18 lần so với giá khởi điểm.

Theo khảo sát khu vực xã Tiền Yên, nơi diễn ra phiên đấu giá, đất nền đang được rao bán khoảng 60-80 triệu đồng/m3, tăng mạnh so với hồi đầu năm. Dữ liệu từ trang rao bán bất động sản cho thấy so với quý I/2023, giá đất nền huyện Hoài Đức đã tăng 81%.

Một người dân tại xã Tiền Yên cho biết đây là khu vực giá đất tăng nhanh nhất so với các khu lân cận, vượt qua cả An Khánh. Năm nay, nhà trong ngõ đã lên tầm 50-60 triệu đồng/m2, trong khi giá nhà mặt đường, kinh doanh bị đẩy lên hơn 100 triệu đồng/m2, tăng gần 50% do ăn theo giá trúng đấu giá. Tuy nhiên, người có nhà mặt đường không có nhu cầu bán, trái ngược với sự nhộn nhịp rao bán nhà ở trong ngõ.

Khảo sát tại vị trí các thửa đất lên sàn đấu, không còn tái diễn tình trạng các hội nhóm, môi giới căng bạt, mở sạp để rao chênh các lô đất với người tới xem. Trước đó, các cơ quan quản lý đã có nhiều biện pháp nhằm siết chặt hoạt động đầu cơ, hạ nhiệt hoạt động đấu giá. Cuối tháng 8, nhiều huyện ven Hà Nội đã phải tạm dừng tổ chức đấu giá đất để rà soát pháp lý.

Trong kỳ họp Quốc hội thứ 8, mới đây đại biểu Hoàng Văn Cường đã đề xuất người tham gia đấu giá đất phải chứng minh năng lực tài chính để tránh tình trạng bỏ cọc, thông đồng đẩy giá.

Cũng theo luật đấu giá tài sản (sửa đổi) do Bộ Tư pháp đề xuất đã được Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 7, những người bỏ cọc đấu giá quyền sử dụng đất sẽ bị cấm tham gia đấu giá đất trong thời hạn từ 6 tháng đến 5 năm.