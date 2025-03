Đặt máy siêu nhỏ như thuốc con nhộng vào tim cứu người

Sáng 14-3, Bệnh viện Gia An 115 TP HCM cho hay lần đầu tiên bệnh viện triển khai kỹ thuật tiên tiến đặt máy tạo nhịp tim không dây siêu nhỏ để cứu người.

Thiết bị có kích thước tương đương viên thuốc con nhộng, trọng lượng chỉ 2g, được đưa vào tim qua ống thông từ tĩnh mạch đùi để điều rối loạn nhịp tim chậm.

BS Dương Duy Trang đặt máy tạo nhịp tim không dây siêu nhỏ cứu bệnh nhân

Ca bệnh vừa đặt máy thành công vào buồng tim thất phải là ông N.V.T (86 tuổi, ở Đồng Nai), mắc nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, trào ngược dạ dày thực quản và gout. Thỉnh thoảng, ông cảm thấy mệt, xuất hiện cơn đau ngực, từng ngất nhiều lần không rõ nguyên nhân và nghĩ rằng đây là dấu hiệu của tuổi già.

Giữa tháng 2-2025, do mệt mỏi, ăn kém và đau ngực nhiều hơn, ông đến khám tại một bệnh viện địa phương thì phát hiện bị rối loạn nhịp tim chậm. Đến khám chuyên sâu tim mạch tại Bệnh viện Gia An 115, kết quả cho thấy ông bị nhịp xoang chậm – một dạng rối loạn nhịp tim làm tăng nguy cơ suy tim, ngừng tim đột ngột và hình thành cục máu đông dẫn đến đột tử bất cứ lúc nào.

Sau khi đánh giá kỹ lưỡng tình trạng bệnh và trao đổi với thân nhân, BSCK2 Dương Duy Trang, Phó Giám đốc Khối Nội kiêm Trưởng Khoa Nội Tim mạch - Tim mạch can thiệp-Bệnh viện Gia An 115, đã tiến hành đặt máy tạo nhịp tim không dây siêu nhỏ qua ống thông (TPS) cho bệnh nhân. Chỉ trong vòng 30 phút, ca can thiệp thành công, nhịp tim người bệnh được duy trì ổn định.

Theo BS Trang, hiện nay có 3 loại máy tạo nhịp tim: Máy tạo nhịp một buồng tim, hai buồng tim và máy tạo nhịp không dây. Trong đó, máy tạo nhịp không dây là công nghệ tiên tiến nhất. Với thiết kế nhỏ gọn (0,8 cc), trọng lượng chỉ 2g, thiết bị này nhẹ hơn 93% so với máy tạo nhịp tim thông thường (28g). "Có thể nói, đây là một bước tiến quan trọng, mở ra cơ hội mới cho bệnh nhân rối loạn nhịp tim chậm."-BS Trang nhấn mạnh.

Khác với máy tạo nhịp tim truyền thống, thiết bị không cần dây điện cực hay bộ phận đặt dưới da, nhờ đó giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng túi máy, tụ máu hay gãy dây điện cực – những biến chứng thường gặp khi người bệnh sử dụng máy tạo nhịp có dây. Thiết bị sử dụng 4 móc nitinol tự bung để gắn vào mô tim, giúp cố định chắc chắn, tín hiệu điện tim duy trì ổn định với tuổi thọ máy lên đến 12 năm. Thiết bị cũng có khả năng tự điều chỉnh nhịp tim theo nhu cầu hoạt động của cơ thể, giúp người bệnh duy trì thể trạng tốt hơn.