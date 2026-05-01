Dấu ấn 50 năm thành phố mang tên Bác

Tinh thần tiên phong, năng động, sáng tạo đang thúc giục Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết lần thứ I Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố.

Từ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975), nhất là sau khi TP Sài Gòn - Gia Định được vinh dự mang tên Bác (2-7-1976), nửa thế kỷ qua, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ở giai đoạn nào, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM cũng luôn thể hiện sự kiên cường, năng động, sáng tạo. Thành phố cũng luôn coi trọng việc phát huy những phẩm chất tốt đẹp của Sài Gòn - TP HCM.

Năng động, sáng tạo

TP HCM đã thể hiện bản lĩnh vượt khó, năng động, sáng tạo trong những năm đầu đất nước thống nhất, khi Việt Nam bị bao vây, cấm vận; khi thành phố phải đương đầu tình cảnh thiếu gạo ăn cho gần 4 triệu dân; khi chúng ta phải ứng phó với cuộc chiến bảo vệ biên giới ở hai đầu đất nước; khi cơ chế quan liêu bao cấp không còn phù hợp…

Những kiến giải từ thực tiễn sống động của TP HCM chính là những tiền đề cho đường lối đổi mới của Đảng ta. Công việc tập trung của Đảng bộ, chính quyền TP HCM lúc bấy giờ là lo cái ăn cho dân, lo nguyên vật liệu đầu vào cho các nhà máy duy trì sản xuất ở một trung tâm công nghiệp lớn (trước năm 1975, Sài Gòn có 38.000 cơ sở công nghiệp, 26 xí nghiệp trên 1.000 công nhân, 300.000 hộ kinh doanh, 795 công ty xuất khẩu…).

Với tinh thần phải tự cứu mình, lãnh đạo TP HCM khi đó đã khơi dậy được sức dân, mở điểm đột phá thử nghiệm đổi mới cơ chế, chính sách kinh tế; sáng tạo ra những phong trào, những cuộc vận động sâu rộng với khí thế cách mạng và niềm tin vào tương lai.

TP HCM đang tiếp tục phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

TP HCM đã "xé rào", cử người xuống miền Tây mua gạo theo giá thị trường để "cứu đói" cho dân. Để vực dậy sản xuất, lãnh đạo thành phố đã "bung ra", cho phép các cơ sở chủ động khai thác nguyên vật liệu thay vì chờ phân phối; được liên kết, hợp tác với các tỉnh; được thực hiện kế hoạch 3 phần - 3 lợi ích (Nhà nước, doanh nghiệp, người lao động), trả lương theo sản phẩm cùng với việc tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển.

Nhằm tăng cường đầu vào cho sản xuất, có lúc thành phố phải mượn tài sản, mượn vàng của dân để đổi USD nhập nguyên vật liệu. Dù cả nước bị bao vây, cấm vận nhưng TP HCM đã tổ chức được các hoạt động xuất nhập khẩu, từ việc cho phép nhiều đơn vị móc nối, trao đổi hàng hóa với những cơ sở làm ăn trước đây với các nước trong khu vực…

Các mô hình, giải pháp sáng tạo của TP HCM đã giúp hình thành đường lối đổi mới của Đảng. Đó cũng là cơ sở cho sự ra đời các đạo luật thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, tạo nên bước phát triển mới, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội, nước nghèo kém phát triển.

Thành tựu rực rỡ

Khi có đường lối đổi mới, TP HCM đã tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Thành phố đã huy động được nhiều nguồn lực, tăng tốc phát triển trên các lĩnh vực và là nơi thực hiện xã hội hóa thành công trên những lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao.

Trong quá trình phát triển thành phố, nhiều mô hình ở các lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng được triển khai và hoạt động hiệu quả. Việc xây dựng các khu chế xuất - khu công nghiệp tập trung, Công viên Phần mềm Quang Trung, Khu Công nghệ cao TP HCM… mang lại những bước tiến mới trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Hoạt động khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo đã có những đóng góp tích cực vào việc tăng năng suất lao động, chuyển đổi số, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp ở TP HCM. Trong đó, riêng Khu Công nghệ cao TP HCM đã thu hút đầu tư 13,4 tỉ USD và 53.000 lao động.

TP HCM đã và đang tiếp tục phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Các khu đô thị mới được quy hoạch gắn với khu vực trung tâm hiện hữu, mở đầu là Khu Nam Sài Gòn với điểm nhấn là khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Các tuyến đường được xây dựng và mở rộng như Nhà Bè - Cần Giờ, Xa lộ Hà Nội, đường Nguyễn Văn Linh, đường Võ Văn Kiệt; hầm qua sông Sài Gòn cùng với các cầu qua sông này cũng được xây dựng. Các tuyến metro được quy hoạch và tuyến số 1 đã vận hành thương mại. Việc chỉnh trang đô thị gắn với cải tạo môi trường được đẩy mạnh thực hiện, như giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch ở nhiều tuyến kênh như Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Tàu Hủ - Bến Nghé, Tân Hóa - Lò Gốm…, góp phần làm thay đổi bộ mặt thành phố.

Nhờ sự chung sức, đồng lòng, người dân TP HCM đã cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, vượt qua nhiều rào cản, góp phần xây dựng thành phố và đất nước. Các công trình, phong trào, các cuộc vận động luôn được người dân thành phố hưởng ứng nhằm giữ vững thành quả cách mạng và tạo đà phát triển.

Những phong trào như xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa - nhà tình thương, "Ánh sáng văn hóa hè"… được người dân TP HCM hưởng ứng mạnh mẽ. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm lo gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công được tiến hành chu đáo. Công tác an sinh xã hội được thực hiện ngày càng tốt hơn.

TP HCM là địa phương coi trọng việc đầu tư cho giáo dục - đào tạo. Thành phố là điểm sáng của cả nước về quy mô, chất lượng giáo dục; là nơi hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học, THCS, THPT và giáo dục mầm non sớm; nơi tiên phong dạy tiếng Anh theo chuẩn quốc tế, nơi triển khai mô hình "Trường học thông minh", "Trường học hạnh phúc".

TP HCM cũng là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Thành phố hiện có hàng trăm trường đại học, cao đẳng, viện đào tạo. Trong đó, ĐHQG TP HCM là mũi nhọn đào tạo nguồn nhân lực, có tới 15 chuyên ngành trong tốp 500 của thế giới, mỗi năm cung cấp 15.000 nhân lực trình độ cao cho thành phố.

TP HCM đã đạt nhiều thành tựu vượt bậc về y tế. Thành phố là trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước và khu vực, làm chủ được công nghệ cao. TP HCM đã thanh toán bệnh bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh; tuổi thọ bình quân của người dân lên tới 76,6… Mạng lưới y tế TP HCM đang củng cố 3 tuyến chăm sóc sức khỏe - ban đầu, căn bản và chuyên sâu; tiếp tục khẳng định chất lượng khám chữa bệnh, phấn đấu trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN.

TP HCM cũng đã cơ bản hoàn thành việc xóa nghèo theo chuẩn đa chiều, cuộc sống của người dân không ngừng được nâng lên. Cùng với môi trường chính trị - xã hội ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, thành phố tạo điều kiện bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân và môi trường đầu tư, phát triển.

Vững bước đi lên

Những thành tựu đạt được 51 năm qua không chỉ khẳng định ở quy mô kinh tế mà còn ở nét đẹp văn hóa, con người TP HCM. Chủ trương xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh - để nét đẹp văn hóa của Người thấm sâu hơn nữa vào văn hóa, con người TP HCM, trở thành nguồn sức mạnh nội sinh, đặc thù của người dân nơi thành phố mang tên Bác - là chủ trương đúng đắn, tạo sự lan tỏa rộng rãi và có những chuyển biến tích cực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ ngày 1-7-2025, TP HCM sáp nhập thêm Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, mở ra không gian phát triển mới. Với diện tích 6.773 km2, dân số 14 triệu người, quy mô kinh tế trên 123 tỉ USD, bờ biển dài 90 km và quản lý vùng biển rộng 14.300 km2…, cơ hội tăng tốc phát triển cho TP HCM đang rộng mở.

Giờ đây, tinh thần tiên phong, năng động, sáng tạo đang thúc giục Đảng bộ, chính quyền và người dân TP HCM ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết lần thứ I Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố ngay từ năm đầu tiên. Thành phố phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế 2 con số, thu nhập bình quân đầu người 14.000 USD; cơ bản giải quyết tình trạng úng ngập, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông vào năm 2030.

Với việc đã, đang và sẽ đầu tư xây dựng nhiều công trình, dự án tầm cỡ và những việc làm thiết thực nhằm nâng cao đời sống nhân dân, thành phố anh hùng vinh dự được mang tên Bác Hồ kính yêu đang tạo nên những tín hiệu khởi sắc trong kỷ nguyên phát triển mới.

Vượt qua thử thách Cách đây chưa lâu, đại dịch COVID-19 là một thử thách lớn và TP HCM là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Thế nhưng, nhờ sức mạnh đoàn kết, nhờ sự hợp lực, giúp đỡ của đồng bào, chiến sĩ cả nước và nhiều tổ chức, cá nhân; nhờ sự chỉ đạo sát sao của Trung ương, sự linh hoạt của lãnh đạo TP HCM và sự đồng lòng của người dân nên thành phố đã sớm phục hồi và vượt qua.



