Dấu ấn đặc biệt trong lòng bạn bè quốc tế

Ngày 25-7, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước CHDCND Lào do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc do Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia do Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Liên bang Nga do Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Tolstoy Petr Olegovich làm trưởng đoàn; Đoàn Cộng hòa Cuba do ông Esteban Lazo Hernández, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân Cuba, làm trưởng đoàn… đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.



Danh tiếng và sự nghiệp sống mãi

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith gửi lời chia buồn sâu sắc, bày tỏ sự cảm thông đối với gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhân dân Việt Nam.

Ông viết trong sổ tang: "Chúng tôi, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ luôn mãi ghi nhớ công ơn to lớn và sự đóng góp quý báu của đồng chí cho tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào - Việt Nam. Chúng tôi mất đi một đồng chí kính yêu, một người bạn lớn và gần gũi, thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Danh tiếng và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Phú Trọng sẽ luôn sống mãi cùng chúng tôi".

Ghi sổ tang, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh bày tỏ: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng - người bạn vĩ đại của nhân dân Trung Quốc".

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước CHDCND Lào do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith làm trưởng đoàn viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Tolstoy Petr Olegovich viết: "Nhân dân Nga sẽ ghi nhớ và đánh giá cao đóng góp to lớn của Tổng Bí thư trong việc thiết lập và thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Nga - Việt trên tinh thần hữu nghị truyền thống, tin cậy và tương hỗ. Chúng tôi mãi lưu giữ ký ức về người lãnh đạo tuyệt vời này".

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernandez chia sẻ: "Kiến thức lý luận, kinh nghiệm và thực tiễn cách mạng sâu rộng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng có giá trị hết sức quan trọng cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và là nguồn tham khảo cho phong trào cộng sản quốc tế. Những nghiên cứu về lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đóng góp của đồng chí cho công cuộc đổi mới có ý nghĩa quan trọng và mang tính chiến lược".

Ghi nhớ những đóng góp to lớn

Tại Hội trường Thống Nhất, Tổng Lãnh sự các nước đã đến viếng và bày tỏ sự cảm phục trước những cống hiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Lãnh sự Mỹ tại TP HCM Susan Burns gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia quyến Tổng Bí thư và nhân dân Việt Nam. Bà Susan Burns viết trong sổ tang: "Chúng tôi tiếc thương sự mất mát này và ghi nhớ những cống hiến của ông trong việc củng cố mối quan hệ Mỹ - Việt Nam. Tầm nhìn và sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giúp quan hệ hai nước ngày càng gần nhau hơn".

Phó Tổng Lãnh sự Pháp tại TP HCM Grégory Robert bày tỏ: "Thông qua những trọng trách đã đảm nhiệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lãnh đạo Việt Nam đạt được thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật và nỗ lực bảo vệ chủ quyền đất nước. Là người gây dựng quan hệ Đối tác Chiến lược ký kết năm 2013 giữa hai nước, Tổng Bí thư luôn chú trọng củng cố quan hệ đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên ông".

Trong khi đó, Tổng Lãnh sự Úc tại TP HCM Sarah Hooper cho biết Chính phủ Úc vô cùng trân trọng những tình cảm ấm áp và chân thành mà Tổng Bí thư dành cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Úc. Theo bà Sarah Hooper, thành tựu nổi bật nhất trong quan hệ song phương Việt Nam và Úc dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Bà Sarah Hooper cho rằng Tổng Bí thư đã tăng cường mối quan hệ của Việt Nam với thế giới thông qua việc đa dạng hóa và mở rộng các mối quan hệ quốc tế.

Tổng Lãnh sự Malaysia tại TP HCM Firdauz Bin Othman khẳng định: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một chính khách xuất sắc, người có tầm nhìn và khả năng lãnh đạo, đóng vai trò then chốt trong sự phát triển và thịnh vượng của Việt Nam. Di sản trường tồn của Tổng Bí thư là minh chứng cho những đóng góp to lớn của ông, sẽ được thế giới ghi nhớ và tôn vinh đến các thế hệ mai sau".

Nhiều nước tổ chức lễ viếng Cùng ngày, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở Sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đông đảo đại diện lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế, Việt kiều... đã đến viếng và ghi sổ tang. Tại Mỹ, đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, đại diện Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Mỹ; đại sứ, đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN và các quốc gia cùng đại diện Việt kiều đang sinh sống, làm việc tại Washington D.C... đã đến viếng và ghi sổ tang. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam ở New Delhi... Sáng cùng ngày, Đội Công binh Việt Nam và Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 5 đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Abyei và Nam Sudan đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ và các đoàn khách quốc tế đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại đơn vị.