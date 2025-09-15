Jun Phạm và Bùi Lan Hương “cháy” hết mình cùng truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh!

Jun Phạm và Bùi Lan Hương kết hợp trong Nhẹ tựa khói sương

Sau concert Anh trai vượt ngàn chông gai và show giải trí ăn khách Gia đình HaHa, Jun Phạm lần đầu tiên kết hợp với Bùi Lan Hương trong Fashion film Nhẹ tựa khói sương. Đây cũng là ca khúc khép lại chuỗi dự án âm nhạc mang đậm chất văn hóa Việt Nam về truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh của Jun Phạm.

Nhẹ tựa khói sương là ca khúc thứ 3 của Jun Phạm, nằm trong chuỗi dự án âm nhạc được lấy cảm hứng từ truyền thuyết Việt Nam nổi tiếng Sơn Tinh - Thuỷ Tinh. Hai ca khúc đã được ra mắt trước đó là Sơn thuỷ khúc và Bất tuyệt thao thao. Trong hai ca khúc đó, Jun Phạm lần lượt vào vai Thuỷ Tinh và Sơn Tinh để trải lòng cùng hai vị thần của núi non và biển cả. Và Nhẹ tựa khói sương kết lại dự án này cũng là ca khúc cuối cùng nằm trong EP Thần yêu sẽ ra mắt vào ngày 20-9.

Dự án Sơn Tinh- Thủy Tinh của Jun Phạm đã sử dụng rất nhiều chất liệu văn hoá dân gian vào trong ca khúc của mình. Anh đã đưa phong cách văn chương trung đại mang tính biểu tượng, ẩn dụ vào trong lời ca của mình ở Nhẹ tựa khói sương. Với ca khúc này, không chỉ là một ca sĩ, Jun Phạm còn là một "nhà văn viết nhạc" khi giữ vai trò sáng tác.

Jun Phạm cho biết: "Trong một chuỗi 3 bài hát Sơn thủy khúc, Bất tuyệt thao thao và Nhẹ tựa khói sương thì Nhẹ tựa khói sương là bài tôi viết đầu tiên. Việc sáng tác là một trải nghiệm vừa học, vừa làm.

Giống như, khoảng một năm trước, tôi thích sáng tác về bố nhất, vì nhớ bố nhất nên Jun mới sáng tác được bài Sau lưng bố. Sau đó, tôi chọn cho mình một chủ đề sáng tác, thì tự nhiên sáng tác ra bài Nhẹ tựa khói sương, lúc đầu bài hát mang tên Mị Nương.

Jun cũng không hiểu sao mình có nguồn cảm hứng ngay lập tức để sáng tác bài này. Thật sự lúc đó, tôi không nghĩ một ca sĩ nam có thể hát được ca khúc như thế nên quyết định sẽ đi một đường vòng, khi hát về Thủy Tinh trước rồi tới hát về Sơn Tinh và sau cùng là về Mị Nương".

Vì sao Jun Phạm chọn Sơn Tinh - Thủy Tinh?

Jun Phạm đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt so với thời là thành viên của 365

Về lý do chọn thực hiện chuỗi dự án âm nhạc lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, Jun Phạm cho hay, lý do là bắt đầu từ lúc làm việc với chị Ngô Thanh Vân về những bộ phim mang hơi hướng truyền thuyết, cổ tích Việt Nam như Tấm Cám - Chuyện chưa kể, Trạng Tí phiêu lưu ký. Trong lúc phát triển dự án thời điểm đó, có cả Sơn Tinh - Thủy Tinh, Thánh Gióng.

Lúc đó, Jun thích dự án Sơn Tinh - Thủy Tinh nhất, vì trong đầu anh luôn nghĩ, nếu ở Việt Nam có một bộ phim cổ trang nào mà có thể làm hoành tráng nhất, chắc chắn chỉ có Sơn Tinh - Thủy Tinh.

"Sơn Tinh - Thủy Tinh không khác gì Marvel hết. Nên trong đầu của tôi luôn ước mong, Việt Nam sẽ có một bộ phim như vậy, nhưng mà thời điểm đó không cho phép để dự án có thể hoàn thành như một bộ phim điện ảnh.

Cho đến khi, tôi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, có những sự truyền cảm hứng từ chương trình, của các anh em nên Jun muốn viết một cái gì đó về những câu chuyện mang đậm chất Việt.

Tôi nghĩ đến Sơn Tinh - Thủy Tinh, rất thích hợp với hình ảnh mà Jun theo đuổi. Nhưng sau dự án này, tôi sẽ tiếp tục thay đổi hình ảnh để làm mới bản thân", Jun Phạm bày tỏ.

Jun Phạm vừa đoạt giải Mai Vàng cá nhân đầu tiên tại giải Mai Vàng 30 năm

Từ những tìm tòi của bản thân, Jun Phạm muốn mang đến những sáng tạo trong âm nhạc về văn hóa Việt Nam theo cách riêng của mình. Đây cũng chính là một trong những lý do để Jun Phạm cố gắng hoàn thành chuỗi dự án 3 ca khúc đặc biệt này.

Jun Phạm kể: "Tôi đã cho các anh em trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai nghe ca khúc Nhẹ tựa khói sương. Trong đó, nhiều góp ý tôi có thể kết hợp với giọng ca nữ để nêu bật được thông điệp ý nghĩa của bài hát. Mãi đến khi cùng nhau xuất hiện trong chương trình Gia đình HaHa, Jun mới quen và ngỏ lời với Bùi Lan Hương".

Nói về Bùi Lan Hương, Jun Phạm chia sẻ, cả hai bằng tuổi nhau nên có thể nói chuyện thân với nhau: "Hương rất dễ thương, mọi người có thể nhìn thấy bạn ở trên sân khấu rất chín chắn và trưởng thành.

Nhưng thật ra, Hương cũng rất hài hước và vui vẻ, giống như Jun nên hai đứa rất hợp nhau. Khi mà chia sẻ sáng tác Nhẹ tựa khói sương, không hiểu sao tôi nhìn thấy Hương thì đã nghĩ đây chính là Mị Nương.

Điều không ngờ Hương đồng ý liền và hẹn ngày đi thu âm và quay hình. Qua đây, Jun rất cảm ơn sự dễ thương và nhiệt tình từ Bùi Lan Hương đã góp giọng làm nên Nhẹ tựa khói sương đầy bay bổng".