HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Dấu ấn Jun Phạm

Thùy Trang

(NLĐO)- Fan Anh trai vượt ngàn chông gai và Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 'phát sốt' khi Jun Phạm song ca cùng Bùi Lan Hương.

Jun Phạm và Bùi Lan Hương “cháy” hết mình cùng truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh!

Dấu ấn Jun Phạm - Ảnh 1.

Jun Phạm và Bùi Lan Hương kết hợp trong Nhẹ tựa khói sương

Sau concert Anh trai vượt ngàn chông gai và show giải trí ăn khách Gia đình HaHa, Jun Phạm lần đầu tiên kết hợp với Bùi Lan Hương trong Fashion film Nhẹ tựa khói sương. Đây cũng là ca khúc khép lại chuỗi dự án âm nhạc mang đậm chất văn hóa Việt Nam về truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh của Jun Phạm.

Nhẹ tựa khói sương là ca khúc thứ 3 của Jun Phạm, nằm trong chuỗi dự án âm nhạc được lấy cảm hứng từ truyền thuyết Việt Nam nổi tiếng Sơn Tinh - Thuỷ Tinh. Hai ca khúc đã được ra mắt trước đó là Sơn thuỷ khúc và Bất tuyệt thao thao. Trong hai ca khúc đó, Jun Phạm lần lượt vào vai Thuỷ Tinh và Sơn Tinh để trải lòng cùng hai vị thần của núi non và biển cả. Và Nhẹ tựa khói sương kết lại dự án này cũng là ca khúc cuối cùng nằm trong EP Thần yêu sẽ ra mắt vào ngày 20-9.

Dự án Sơn Tinh- Thủy Tinh của Jun Phạm đã sử dụng rất nhiều chất liệu văn hoá dân gian vào trong ca khúc của mình. Anh đã đưa phong cách văn chương trung đại mang tính biểu tượng, ẩn dụ vào trong lời ca của mình ở Nhẹ tựa khói sương. Với ca khúc này, không chỉ là một ca sĩ, Jun Phạm còn là một "nhà văn viết nhạc" khi giữ vai trò sáng tác.

Jun Phạm cho biết: "Trong một chuỗi 3 bài hát Sơn thủy khúc, Bất tuyệt thao thao và Nhẹ tựa khói sương thì Nhẹ tựa khói sương là bài tôi viết đầu tiên. Việc sáng tác là một trải nghiệm vừa học, vừa làm. 

Giống như, khoảng một năm trước, tôi thích sáng tác về bố nhất, vì nhớ bố nhất nên Jun mới sáng tác được bài Sau lưng bố. Sau đó, tôi chọn cho mình một chủ đề sáng tác, thì tự nhiên sáng tác ra bài Nhẹ tựa khói sương, lúc đầu bài hát mang tên Mị Nương. 

Jun cũng không hiểu sao mình có nguồn cảm hứng ngay lập tức để sáng tác bài này. Thật sự lúc đó, tôi không nghĩ một ca sĩ nam có thể hát được ca khúc như thế nên quyết định sẽ đi một đường vòng, khi hát về Thủy Tinh trước rồi tới hát về Sơn Tinh và sau cùng là về Mị Nương".

Vì sao Jun Phạm chọn Sơn Tinh - Thủy Tinh?

Dấu ấn Jun Phạm - Ảnh 2.

Jun Phạm đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt so với thời là thành viên của 365

Về lý do chọn thực hiện chuỗi dự án âm nhạc lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, Jun Phạm cho hay, lý do là bắt đầu từ lúc làm việc với chị Ngô Thanh Vân về những bộ phim mang hơi hướng truyền thuyết, cổ tích Việt Nam như Tấm Cám - Chuyện chưa kể, Trạng Tí phiêu lưu ký. Trong lúc phát triển dự án thời điểm đó, có cả Sơn Tinh - Thủy Tinh, Thánh Gióng. 

Lúc đó, Jun thích dự án Sơn Tinh - Thủy Tinh nhất, vì trong đầu anh luôn nghĩ, nếu ở Việt Nam có một bộ phim cổ trang nào mà có thể làm hoành tráng nhất, chắc chắn chỉ có Sơn Tinh - Thủy Tinh.

"Sơn Tinh - Thủy Tinh không khác gì Marvel hết. Nên trong đầu của tôi luôn ước mong, Việt Nam sẽ có một bộ phim như vậy, nhưng mà thời điểm đó không cho phép để dự án có thể hoàn thành như một bộ phim điện ảnh. 

Cho đến khi, tôi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, có những sự truyền cảm hứng từ chương trình, của các anh em nên Jun muốn viết một cái gì đó về những câu chuyện mang đậm chất Việt. 

Tôi nghĩ đến Sơn Tinh - Thủy Tinh, rất thích hợp với hình ảnh mà Jun theo đuổi. Nhưng sau dự án này, tôi sẽ tiếp tục thay đổi hình ảnh để làm mới bản thân", Jun Phạm bày tỏ.

Dấu ấn Jun Phạm - Ảnh 3.

Jun Phạm vừa đoạt giải Mai Vàng cá nhân đầu tiên tại giải Mai Vàng 30 năm

Từ những tìm tòi của bản thân, Jun Phạm muốn mang đến những sáng tạo trong âm nhạc về văn hóa Việt Nam theo cách riêng của mình. Đây cũng chính là một trong những lý do để Jun Phạm cố gắng hoàn thành chuỗi dự án 3 ca khúc đặc biệt này. 

Jun Phạm kể: "Tôi đã cho các anh em trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai nghe ca khúc Nhẹ tựa khói sương. Trong đó, nhiều góp ý tôi có thể kết hợp với giọng ca nữ để nêu bật được thông điệp ý nghĩa của bài hát. Mãi đến khi cùng nhau xuất hiện trong chương trình Gia đình HaHa, Jun mới quen và ngỏ lời với Bùi Lan Hương".

Nói về Bùi Lan Hương, Jun Phạm chia sẻ, cả hai bằng tuổi nhau nên có thể nói chuyện thân với nhau: "Hương rất dễ thương, mọi người có thể nhìn thấy bạn ở trên sân khấu rất chín chắn và trưởng thành. 

Nhưng thật ra, Hương cũng rất hài hước và vui vẻ, giống như Jun nên hai đứa rất hợp nhau. Khi mà chia sẻ sáng tác Nhẹ tựa khói sương, không hiểu sao tôi nhìn thấy Hương thì đã nghĩ đây chính là Mị Nương. 

Điều không ngờ Hương đồng ý liền và hẹn ngày đi thu âm và quay hình. Qua đây, Jun rất cảm ơn sự dễ thương và nhiệt tình từ Bùi Lan Hương đã góp giọng làm nên Nhẹ tựa khói sương đầy bay bổng".

Tin liên quan

Jun Phạm "quậy tưng" tiệc nhà Ngô Thanh Vân

Jun Phạm "quậy tưng" tiệc nhà Ngô Thanh Vân

(NLĐO) – Jun Phạm, Nam Trung và nhiều khách mời khác tham gia tiệc "baby shower" (tắm em bé) mừng con gái sắp chào đời của Ngô Thanh Vân.

Jun Phạm anh tài Jun Phạm ấn tượng Jun Phạm Jun Phạm nổi bật
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo