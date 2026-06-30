Dấu ấn khó phai

Tiến sĩ LÊ BÁ CHÍ NHÂN, chuyên gia kinh tế:

Để lại nhiều dấu ấn sâu sắc

Trong suốt hành trình hình thành và phát triển, Báo Người Lao Động đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc.

Một điểm tôi đặc biệt đánh giá cao ở Báo Người Lao Động là bản lĩnh phản biện mang tính xây dựng. Trong nhiều năm qua, báo luôn giữ được sự cân bằng giữa tính chiến đấu của báo chí với tinh thần trách nhiệm, khách quan và khoa học.

Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể khẳng định những thành tựu và đóng góp của Báo Người Lao Động không chỉ được đo bằng số lượng tác phẩm báo chí hay những giải thưởng đạt được, mà còn được ghi nhận qua những tác động tích cực đối với quá trình hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Ông LƯƠNG TRỌNG KHOA - người sáng lập Công ty CP Sâm Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội sâm Ngọc Linh Đà Nẵng:

Niềm tin không đổi

Với tôi, trong mọi mối quan hệ hợp tác, đặc biệt là giữa doanh nghiệp và báo chí, niềm tin chính là giá trị cốt lõi và quan trọng nhất. Với Báo Người Lao Động, tôi đặt trọn niềm tin vào các bạn bởi sự tận tâm, nhiệt tình, trách nhiệm, trung thực và tử tế.

Tôi tin rằng sự tử tế và lòng yêu nghề sẽ là kim chỉ nam giúp các bạn vững vàng trên chặng đường mới.

Ông NGUYỄN TẤN PHONG - Phó Chủ tịch, Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam:

Sẽ còn được tiếp nối

Khi nghe tin Báo Người Lao Động sắp khép lại hành trình hoạt động, chúng tôi không khỏi bồi hồi và tiếc nuối. Một thương hiệu báo chí có bề dày truyền thống, gắn bó với nhiều thế hệ bạn đọc và luôn đồng hành với người lao động sẽ để lại khoảng trống trong lòng nhiều người.

Chúng tôi tin rằng những giá trị, những dấu ấn và tinh thần làm nghề mà Báo Người Lao Động đã xây dựng sẽ còn được tiếp nối. Chúng tôi cũng hy vọng sẽ tiếp tục được đồng hành với những người làm Báo Người Lao Động trên những chặng đường mới.

Hạnh phúc hiện hình sau bi thương Chiều giáp Tết năm 2019, tại Bình Dương, anh Nguyễn Ngọc Minh và chị Quách Ngọc Lạnh chở 3 con nhỏ đi mua sắm chuẩn bị đón năm mới. Đâu ai ngờ đó là chuyến đi cuối cùng của họ. Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã cướp đi sinh mạng của cả hai vợ chồng trẻ khi mới 26 tuổi, để lại 3 con nhỏ mồ côi. Đứa lớn mới 6 tuổi, đứa út vừa tròn 2 tuổi. "Bi thương là vậy, nhưng cũng chính từ những ngày đen tối nhất, ngọn lửa của lòng nhân ái đã được thắp lên" - bà Đào Ngọc Yến, bà nội các cháu, xúc động nhớ lại. Ngay sau vụ việc, Báo Người Lao Động liên tục đăng tải các bài viết phản ánh hoàn cảnh đặc biệt của 3 đứa trẻ. Lời kêu gọi đã nhận được sự hưởng ứng rộng khắp, với hơn 4,2 tỉ đồng do bạn đọc, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ; trong đó hơn 2,1 tỉ đồng được tiếp nhận qua Báo Người Lao Động. Toàn bộ số tiền được quản lý minh bạch, một phần gửi tiết kiệm để bảo đảm tương lai cho các em. Ba con của anh Nguyễn Ngọc Minh và chị Quách Ngọc Lạnh được nuôi dưỡng từ vòng tay yêu thương của bạn đọc Báo Người Lao Động. Ảnh: QUỐC THẮNG Không chỉ vậy, sau tuyến bài của Báo Người Lao Động, Tổng Công ty Becamex IDC nhận 3 anh em vào học miễn phí tại hệ thống Trường Ngô Thời Nhiệm và trao tặng 2 căn nhà ở xã hội để gia đình ổn định cuộc sống. Bảy năm sau biến cố, Phú Vỹ đã học lớp 8, Thiện Nhân học lớp 7, Khánh Hà vào lớp 4. Các em được bà nội và dì ruột chăm sóc, đều chăm ngoan, học tốt và lớn lên trong vòng tay yêu thương của cộng đồng. Câu chuyện của 3 anh em là minh chứng sinh động cho sức mạnh của lòng nhân ái khi báo chí trở thành cầu nối yêu thương. Từ một mất mát tưởng chừng không gì bù đắp nổi, các em đã có thêm điểm tựa để tiếp tục lớn lên, viết tiếp tương lai bằng sự sẻ chia của biết bao tấm lòng. Xuân Huy



