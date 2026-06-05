Dấu ấn nơi vùng đất thiêng

Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay dọc tuyến đường dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương, đặc khu Côn Đảo khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Những ngày cuối tháng 5-2026, dọc tuyến đường Nguyễn An Ninh dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương, sắc đỏ của cờ Tổ quốc tung bay trong nắng hòa cùng các dãy hoa giấy rực rỡ tạo nên khung cảnh vừa gần gũi vừa thiêng liêng.

Công trình tâm huyết

Đặc khu Côn Đảo từng được mệnh danh là "địa ngục trần gian", nơi hàng vạn chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước bị giam cầm, tra tấn suốt những năm tháng chiến tranh. Nhưng chính từ nơi khắc nghiệt ấy đã sáng lên tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường và khát vọng độc lập của dân tộc Việt Nam.

Ngày nay, trên tuyến đường Nguyễn An Ninh dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương, nơi mỗi năm đón hàng triệu lượt người dân và du khách đến viếng các anh hùng liệt sĩ, hình ảnh những lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa sắc hoa rực rỡ như nhắc nhớ về một giai đoạn lịch sử không thể nào quên.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông cùng các đại biểu tham quan “Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo”, công trình mang ý nghĩa lịch sử và nhân văn sâu sắc

Công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" do Báo Người Lao Động phối hợp cùng chính quyền đặc khu Côn Đảo thực hiện được khánh thành vào ngày 23-1-2026, đúng dịp Lễ giỗ lần thứ 74 nữ Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu (23.1.1952 - 23.1.2026). Không chỉ là công trình cảnh quan, đây còn là dấu ấn giàu ý nghĩa được thực hiện trên vùng đất thiêng, nơi lưu giữ ký ức đau thương nhưng cũng rất đỗi hào hùng của dân tộc.

Công trình được triển khai từ hai chương trình giàu ý nghĩa của Báo Người Lao Động là "Tự hào cờ Tổ quốc" và "Triệu mầm xanh vì biên cương, hải đảo". Phía sau công trình là sự ấp ủ và tâm huyết của lãnh đạo Báo Người Lao Động với mong muốn tạo nên một không gian vừa trang trọng vừa gần gũi, để mỗi người khi đến đặc khu Côn Đảo không chỉ cảm nhận vẻ đẹp của biển đảo mà còn thêm thấm thía giá trị của độc lập, tự do và sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay dọc tuyến đường Nguyễn An Ninh tạo nên hình ảnh đẹp, giàu ý nghĩa tại đặc khu Côn Đảo

Ngay từ khi ý tưởng xây dựng "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" được đề xuất, chương trình đã nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng của chính quyền đặc khu Côn Đảo cùng nhiều đơn vị, doanh nghiệp đồng hành. Trong tháng 11 và 12-2025, công trình được khẩn trương triển khai với sự chung tay của nhiều tổ chức, cá nhân. Mỗi lá cờ, mỗi cây hoa được trồng không chỉ là sự đóng góp về vật chất mà còn gửi gắm tình cảm, lòng tri ân lịch sử và tinh thần hướng về biển đảo quê hương.

Với người dân đặc khu Côn Đảo, công trình không chỉ làm đẹp thêm cho địa phương mà còn mang giá trị tinh thần sâu sắc. Anh Trần Mạnh Cường, người dân đặc khu Côn Đảo, cho biết mỗi lần đi trên tuyến đường dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương, nhìn những lá cờ tung bay trong gió, anh đều có cảm xúc rất khó tả. "Nhiều người khi đi qua đều chậm lại để ngắm nhìn, cảm nhận rõ hơn sự thiêng liêng của vùng đất lịch sử" - anh Cường chia sẻ.

Còn với ông Nguyễn Xuân Viên, cựu tù chính trị duy nhất còn sinh sống tại đặc khu Côn Đảo, tuyến đường mang ý nghĩa đặc biệt hơn cả. Dù tuổi đã cao, đi lại khó khăn nhưng mỗi lần nhìn những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên con đường dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương, ông lại nhớ đến đồng đội năm xưa đã ngã xuống nơi này.

Ông Viên xúc động nói rằng hình ảnh đường cờ hôm nay khiến ông cảm nhận rõ sự tri ân của thế hệ sau đối với những người đã hy sinh vì độc lập của dân tộc. "Ngày trước, biết bao người đã nằm lại để đất nước có hòa bình. Bây giờ, nhìn con đường rực màu cờ đỏ, tôi thấy sự hy sinh ấy vẫn luôn được nhớ đến và trân trọng" - ông nghẹn ngào.

Lặng lẽ nhắc nhớ về lịch sử

Điều khiến nhiều người xúc động chính là công trình không xây dựng theo kiểu hình thức mà xuất phát từ tình cảm thật sự dành cho quê hương, đất nước.

Mỗi sáng sớm hay chiều muộn, nhiều người dân địa phương vẫn tự giác chỉnh lại những cột cờ bị gió biển làm nghiêng, chăm sóc các cây hoa giấy như chăm chút cho chính ngôi nhà của mình. Công trình không tách rời đời sống thường nhật mà hòa vào nhịp sống, chạm vào cảm xúc của người dân trên đảo.

Du khách khi đến đặc khu Côn Đảo cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho công trình, nhất là khi những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên tuyến đường dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng người ghé thăm vùng đất thiêng.

Chị Phan Quỳnh Trang, du khách đến từ TP Hà Nội, cho hay mỗi lần đi qua con đường này đều cảm nhận rõ sự trang nghiêm và niềm tự hào dân tộc. "Khung cảnh ấy khiến tôi xúc động và càng thêm trân trọng lịch sử hào hùng của đặc khu Côn Đảo" - chị bộc bạch.

Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, cho biết báo chọn tuyến đường Nguyễn An Ninh, đặc khu Côn Đảo để thực hiện công trình như một sự lựa chọn có chiều sâu và đầy trách nhiệm. Báo Người Lao Động xác định rõ đây không phải là công trình phô trương về hình thức mà là công trình để lặng lẽ nhắc nhớ, để mỗi người khi bước đi trên con đường sẽ tự nhiên chậm lại, nghĩ sâu hơn về lịch sử, về sự hy sinh của cha anh và về trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với ông cha của chúng ta.

Với Báo Người Lao Động, công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" là minh chứng sinh động cho quan điểm xuyên suốt: Báo chí cách mạng không chỉ làm nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền mà còn phải góp phần kiến tạo giá trị xã hội, bồi đắp nền tảng tinh thần và lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng.

"Chúng tôi tin rằng mỗi lá cờ tung bay, mỗi hàng hoa được vun trồng nơi đây sẽ tiếp tục kể câu chuyện về lòng yêu nước, về đạo lý uống nước nhớ nguồn và khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, nhân văn, bền vững" - ông Tô Đình Tuân nhấn mạnh.

Ghi nhận những giá trị mà công trình mang lại, tại Lễ khánh thành "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo", lãnh đạo TP HCM đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm xã hội, sự chủ động và tâm huyết của Báo Người Lao Động trong quá trình triển khai công trình. Đây được xem là việc làm thiết thực, thể hiện vai trò của cơ quan báo chí cách mạng trong việc đồng hành cùng địa phương và cộng đồng.

Những lá cờ Tổ quốc tung bay trên tuyến đường dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ. Xen giữa sắc đỏ ấy là những hàng hoa, mảng xanh được chăm chút mỗi ngày như một thông điệp về sự tiếp nối, về trách nhiệm gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa thiêng liêng của dân tộc.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo, cho hay sự đồng thuận và ủng hộ của chính quyền, người dân đối với công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" xuất phát từ ý nghĩa lịch sử, văn hóa và định hướng phát triển bền vững mà công trình mang lại. Theo ông, công trình không chỉ góp phần chỉnh trang đô thị, tạo không gian xanh mà còn phù hợp với mục tiêu xây dựng đặc khu Côn Đảo trở thành "trường học cách mạng lớn", địa chỉ về nguồn của thế hệ trẻ cả nước.

"Chúng tôi kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành một điểm dừng chân giàu cảm xúc, để mỗi du khách khi đến đặc khu Côn Đảo không chỉ nghỉ dưỡng mà còn có thêm những khoảng lặng để cảm nhận lịch sử, hun đúc tình yêu quê hương, đất nước" - ông Mạnh nói.

Đưa "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" vào tuyến tham quan UBND đặc khu Côn Đảo đã thống nhất đưa công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" vào bản đồ và các tuyến tham quan di tích lịch sử - văn hóa - tâm linh phục vụ du khách. Địa phương cũng đẩy mạnh quảng bá công trình trên các nền tảng số, tích hợp vào hệ thống bản đồ du lịch 3D 360 độ, những ấn phẩm điện tử và nghiên cứu gắn mã QR để du khách dễ dàng tra cứu thông tin lịch sử, văn hóa liên quan. Đồng thời, công trình sẽ được kết nối với các tour tham quan chính thức nhằm góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách khi đến đặc khu Côn Đảo.



