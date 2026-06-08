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Quốc tế

Dấu ấn Việt Nam trên hành trình gìn giữ hòa bình

Thục Anh

Từ Abyei, Nam Sudan đến Cộng hòa Trung Phi, các cán bộ, chiến sĩ Việt Nam đang ngày đêm cống hiến cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Nổi bật thời gian qua là thành tích của Đội Công binh số 4 đang thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc (UNISFA) ở khu vực Abyei tại châu Phi.

Đội Công binh số 4 vừa vượt qua kỳ đánh giá toàn diện của Tư lệnh Phái bộ với mức phân loại cao nhất là "Đặc biệt xuất sắc". Đây là đợt kiểm tra định kỳ, được tổ chức 6 tháng một lần, đánh giá toàn diện năng lực của đơn vị, từ công tác nhân sự, huấn luyện, hậu cần, thông tin liên lạc cho tới khả năng bảo đảm an ninh và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Một trong những điểm được đoàn đánh giá ghi nhận là hệ thống phòng thủ 5 lớp do Đội Công binh số 4 tự xây dựng. Hệ thống này kết hợp hài hòa giữa các biện pháp quân sự truyền thống và công nghệ hiện đại, từ hào sâu, lũy đất, hàng rào thép gai nhiều lớp đến hàng rào điện tử laser cảnh báo sớm. Đại diện Phòng Tác chiến của Phái bộ đánh giá đây là hệ thống phòng thủ kiên cố nhất tại địa bàn và là hình mẫu để các đơn vị khác học tập.

Bên cạnh năng lực chuyên môn, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam còn ghi dấu ấn bằng các công trình phục vụ cộng đồng. Tuyến đường huyết mạch nối Abyei và Agok được hoàn thành chỉ trong 85 ngày, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hóa và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu cho người dân địa phương. Công trình được chính quyền sở tại đánh giá cao, giúp Đội Công binh số 4 nhận liên tiếp 3 thư cảm ơn từ phía bạn, trong đó có thư tri ân do đại diện chính phủ Nam Sudan ký.

Dấu ấn Việt Nam trên hành trình gìn giữ hòa bình - Ảnh 1.

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 phẫu thuật thành công ca trật khớp phức tạp cho một nhân viên Liên hợp quốc tại Nam Sudan Ảnh: HÒA BÌNH

Theo ông Justice Charles Jok, Trưởng Khu vực Hành chính đặc biệt Abyei, những gì lực lượng công binh Việt Nam làm được không chỉ là xây dựng đường sá mà còn "mở ra những huyết mạch của sự sống và hy vọng" cho người dân địa phương.

Trong lĩnh vực quân y, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 tại Nam Sudan tiếp tục khẳng định năng lực của đội ngũ y, bác sĩ Việt Nam. Bệnh viện vừa phẫu thuật thành công trường hợp trật khớp mức độ nặng cho một nhân viên Liên hợp quốc người Nam Sudan sau tai nạn giao thông. Thành công của ca phẫu thuật một lần nữa cho thấy trình độ chuyên môn và khả năng xử lý các tình huống y khoa phức tạp của lực lượng quân y Việt Nam tại phái bộ.

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, các lực lượng Việt Nam còn tích cực triển khai nhiều hoạt động nhân văn, hướng về cộng đồng và hậu phương. Ngày 26-5, Đội Công binh số 4 đã phát động "Tháng hành động vì trẻ em" và "Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2026". Chiến dịch diễn ra từ ngày 1-6 đến 30-6, với hai chủ đề xuyên suốt là "Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số" và "Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương".

Ngay sau lễ phát động, nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai tại căn cứ Highway. Các cán bộ, chiến sĩ treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại doanh trại; hệ thống phát thanh nội bộ liên tục phổ biến các nội dung trọng tâm của chiến dịch. Đơn vị còn rà soát các trường hợp con em quân nhân có hoàn cảnh khó khăn hoặc khuyết tật để kịp thời triển khai chính sách hỗ trợ, động viên hậu phương, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác nơi xa... 

Bên cạnh lực lượng quân đội, các sĩ quan Công an Việt Nam tại Phái bộ MINUSCA ở Cộng hòa Trung Phi cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong môi trường đặc biệt khó khăn.

Sau gần một năm công tác, Tổ Công tác số 6 của Bộ Công an đã được trao Huy chương Vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Thành tích này là sự ghi nhận những nỗ lực của các sĩ quan Việt Nam trong một phái bộ có vũ trang, nơi thường xuyên đối mặt nguy cơ xung đột, dịch bệnh và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.


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