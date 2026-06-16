Đau đầu với nạn trộm đồng hồ nước

Bà Trương Thị Ngọc Trâm (phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) vẫn chưa hết bức xúc khi nhớ lại sự cố hồi đầu tháng 5 vừa qua.

Mất nước sinh hoạt, tốn tiền oan

Sáng vừa mở mắt, gia đình bà tá hỏa phát hiện cụm đồng hồ nước phía trước nhà bị kẻ gian bẻ trộm. "Cả gia đình khốn đốn vì đột ngột mất nguồn nước sinh hoạt. Mọi công việc từ nấu nướng đến vệ sinh đều xáo trộn" - bà Trâm than phiền. Không chỉ chịu cảnh bất tiện, gia đình bà còn ngậm ngùi chi trả hơn 1 triệu đồng để mua vật tư và lắp đặt lại đồng hồ mới.

Cảnh ngộ dở khóc dở cười này cũng là khó khăn chung của hàng chục hộ dân khác trên địa bàn. Theo Công ty CP Cấp nước Sóc Trăng (SocTrangWaco), cuối tháng 3, tình trạng mất trộm tạm lắng xuống nhưng từ đầu tháng 5 tiếp tục bùng phát trở lại. Tại khu vực phường Phú Lợi và phường Mỹ Xuyên, số vụ trộm liên tục gia tăng. Đáng chú ý, các đối tượng liều lĩnh hành động ngay cả giữa ban ngày ở những ngôi nhà tạm thời vắng chủ, gây bức xúc lớn trong dư luận.

Đường dây nóng của SocTrangWaco đã tiếp nhận hơn 50 hộ khách hàng thông báo bị mất trộm đồng hồ. Các vụ việc tập trung tại đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Dương Kỳ Hiệp, Quốc lộ 1A... Sự việc ảnh hưởng sinh hoạt, người dân tốn tiền mua vật tư, đồng thời khiến doanh nghiệp thất thoát hàng trăm mét khối nước.

Ở Vĩnh Long, tại 2 xã Mỏ Cày và Tân Thành Bình cũng liên tiếp xảy ra tình trạng mất trộm đồng hồ nước.

Xây gạch, gắn khóa "giữ" đồng hồ

Công ty TNHH Cấp thoát nước Mỏ Cày (Vĩnh Long) cho biết chỉ trong một tuần từ ngày 18 đến 25-5, trên địa bàn 2 xã này đã xảy ra 9 vụ mất trộm đồng hồ nước. Các đối tượng thường xuyên lợi dụng những chiếc đồng hồ được người dân lắp đặt ngoài đường hớ hênh, hoàn toàn không có hộp bảo vệ hay khóa an toàn để dễ dàng thực hiện hành vi trộm cắp.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ đồng hồ nước. Ảnh: HOÀNG VŨ

Công ty TNHH Cấp thoát nước Mỏ Cày khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ khu vực lắp đồng hồ. Người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện đối tượng khả nghi, đồng thời trang bị hộp bảo vệ bằng kim loại, nhựa cứng hoặc xây gạch có khóa cẩn thận. Công ty cũng mong muốn chính quyền và lực lượng công an các xã Mỏ Cày, Đồng Khởi, An Định, Thành Thới, Nhuận Phú Tân và Tân Thành Bình tăng cường phối hợp tuần tra, ngăn chặn dứt điểm nạn trộm cắp này.

Trước vấn nạn mất trộm đồng hồ nước ở TP Cần Thơ, ông Đặng Văn Ngọ, Tổng Giám đốc SocTrangWaco, vừa ký công văn gửi UBND các phường Phú Lợi, Mỹ Xuyên và Sóc Trăng (thuộc TP Cần Thơ) để báo cáo sự việc và nhờ hỗ trợ. Theo đó, đơn vị đề nghị UBND các phường chỉ đạo lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ tài sản người dân.

Tiếp nhận phản ánh, ông Huỳnh Đức Dũng, Chủ tịch UBND phường Sóc Trăng, cho biết chính quyền địa phương đã nắm bắt đầy đủ thông tin bức xúc của quần chúng. UBND phường đã lập tức chỉ đạo lực lượng công an phường khẩn trương vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ và làm rõ vụ việc. Cơ quan chức năng sẽ kiên quyết truy tìm tận gốc các đối tượng gây ra hành vi trộm cắp, đồng thời xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật nhằm bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Bên cạnh đó, chính quyền phường sẽ liên tục tăng cường công tác tuần tra đêm.

Nước sạch về với hộ nghèo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ vừa thông báo triển khai chính sách miễn phí chi phí lắp đồng hồ nước cho các hộ nghèo, gia đình chính sách. Song song đó, chương trình cũng hỗ trợ giảm 50% chi phí lắp đặt ban đầu cho các hộ cận nghèo đang sử dụng nước từ hệ thống công trình cấp nước tập trung nông thôn thuộc tỉnh Sóc Trăng cũ (hiện nay là TP Cần Thơ) do Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm chủ đầu tư. Chính sách nhân văn này nhằm mục đích giúp người dân nhanh chóng tiếp cận nguồn nước sạch hợp vệ sinh, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác các công trình cấp nước sạch từ nguồn ngân sách nhà nước. Dự án được triển khai trong giai đoạn 2024-2025. Đến nay, dự án đã hoàn thành việc nâng cấp 15 công trình nhằm cung cấp nước sinh hoạt an toàn, đặc biệt tại những vùng bị ô nhiễm, hạn hán và xâm nhập mặn.



